Что такое первичные учётные документы

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает об атомах бухучёта — первичных документах. Зачем они нужны, обязательно ли иметь их в бумажном виде, какие реквизиты обязательно должны быть в любом первичном документе и какая первичка составляется строго по унифицированным формам — всё здесь.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Сегодня расскажу об атомах бухучёта, из которых после многоступенчатой обработки складывается финансовая отчётность. Имя им — первичные учётные документы (Source Documents) или попросту первичка.

Любой факт хозяйственной жизни (ФХЖ) должен регистрироваться в первичном учётном документе. Это требование статьи 9 закона «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ. Нет документа — ФХЖ не было. Бухгалтер не имеет права придумывать несуществующие ФХЖ, даже если полностью уверен в том, что они были. Первичный документ — это свидетельство о рождении ФХЖ. Без него ФХЖ — асоциальный маргинал непонятного происхождения, следы которого аудиторы заставят вычищать из бухгалтерских регистров и финансовой отчётности.

Для каждого типа ФХЖ применяются свои первичные документы. Например, оказанные услуги обычно фиксируются актом об оказании услуг, поступление денег в кассу сопровождается приходным кассовым ордером, а материалы в производство списываются по требованию-накладной.

До 2013 года первичку нужно было составлять строго по формам, которые установлены альбомами унифицированных форм первичной учётной документации. Их в конце 90-х разработал Госкомстат — предшественник Росстата. С 1 января 2013 года коммерческим организациям унифицированные формы применять не обязательно. Закон № 402-ФЗ делегирует выбор форм первички руководителям компаний. Руководитель утверждает формы вместе с учётной политикой компании, и затем они применяются в течение, как минимум, года.

Исключение — кассовые документы. Приходные и расходные кассовые ордера, книга учёта принятых и выданных кассиром денежных средств, кассовая книга, платёжные и расчётно-платежные ведомости составляются по унифицированным формам. Это требование Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.

Первичка должна содержать следующие обязательные реквизиты:

наименование документа;

дата составления документа;

наименование организации, от имени которой составлен документ;

содержание ФХЖ;

измерители ФХЖ в натуральном и денежном выражении — рубли и, например, штуки;

наименование должностей лиц, ответственных за ФХЖ и правильность его оформления;

личные подписи этих лиц с расшифровкой.

В теории свобода форм нужна компаниям, чтобы расширять или сужать набор реквизитов, исходя из своих информационных потребностей. Нужно вам в среднем бизнесе иметь в первичке код подразделения или статьи бюджета, чтобы было удобнее разносить затраты — добавляете. Не нужно в условной шаурмячной — убираете. Но практика внесла свои коррективы. Производителям бухгалтерского софта занимает удобно делать стандартные формы первички, обычно они основаны на унифицированных. Поэтому в большинстве бухгалтерий малого и среднего бизнеса первичка выглядит одинаково.

Первичка должна составляться в момент совершения ФХЖ или непосредственно после его окончания. Ответственность за это и за соответствие данных документа ФХЖ лежит на тех, кто его подписал. Главбух или аутсорсер отвечают только за правильность дальнейшей обработки документа!

Первичка не обязательно должна быть бумажной. Закон 402-ФЗ разрешает составлять первичные учётные документы в электронном виде и подписывать их электронной подписью. Я очень поддерживаю такой формат. Электронный документооборот (ЭДО) ускоряет прохождение документов между контрагентами и внутри компании в несколько раз. При этом бухгалтерии не приходится заниматься обезьяньей работой — вбиванием в компьютер данных с бумажного документа, куда они попали с другого компьютера. Думаю, поголовный переход на ЭДО нам в ближайшие несколько лет обеспечит ФНС — я уже писал об этом на Клерке.