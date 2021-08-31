Налоговый календарь на август 2021

Последний месяц лета не так богат на налоговые платежи и отчёты — в основном это ежемесячная рутина. Подготовили для вас напоминалку, чтобы вы ничего не забыли.

Налоговые платежи и взносы в августе 2021 года

16 августа (перенос с воскресенья 15 августа)

Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за июль 2021 года.

Кто платит: все работодатели.

20 августа

Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в июле 2021 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за август 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Налог на игорный бизнес за июль 2021 года.

Кто платит: организации и ИП), которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 августа

Второй платёж по НДС за II квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

Акцизы за июль 2021 года.

Кто платит: плательщики акцизов.

НДПИ за июль 2021 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

30 августа (перенос с субботы 28 июня)

Второй авансовый платёж по налогу на прибыль за 2-й месяц (август) III квартала 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

Авансовый платёж по налогу на прибыль за июль 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

Налоговая и статистическая отчётность в августе 2021 года

16 августа (перенос с воскресенья 15 августа)

СЗВ-М за июль 2021 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

СЗВ-ТД за июль 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в июле были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

С 1 августа 2021 года СЗВ-ТД нужно сдавать по новой форме с указанием кода трудовой функции. О заполнении отчёта по новым правилам читайте в нашей статье.

20 августа

Декларация по косвенным налогам за июль 2021 года.

Кто сдаёт: Организации и ИП при ввозе товаров из государств-членов ЕАЭС.

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за июль 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Декларация по налогу на игорный бизнес за июль 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 августа

Декларация по акцизам за июль 2021 года.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

30 августа (перенос с субботы 28 августа)

Декларация по налогу на прибыль за январь-июль 2021 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

31 августа

Декларация по НДПИ за июль 2021 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

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