Вакцинация сотрудников: ответы на часто задаваемые вопросы

Власти Москвы и некоторых других регионов обязали работодателей из сферы услуг населению вакцинировать не менее 60% работников, отчитаться об этом, а не менее 30% непривитых сотрудников отправить на удаленку. Не все нюансы до конца урегулированы, а разъяснения чиновников часто не стыкуются с нормативными документами. В этой статье мы собрали часто задаваемые нашей службе консалтинга вопросы, ответили на них и прокомментировали спорные моменты.

Что будет, если работодатель не выполнит «разнарядку» по вакцинации?

Это расценивается как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Работодателя могут привлечь к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ и приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Как определяют принадлежность организации или ИП к отраслям, где обязательна вакцинация?

В нормативных документах это не прописано. В ответах на вопросы на сайте Мэра Москвы говорится про основной вид деятельности. Целесообразно опираться на основной ОКВЭД и фактически осуществляемый вид деятельности.

Как будут проверять количество вакцинированных?

С 1 по 15 июля организации и ИП, которые ведут деятельность в соответствующих сферах, должны подать отчёт о количестве вакцинированных (см. инструкцию). Эту информацию сопоставят с данными из ЕМИАС и государственной информационной системы Минздрава России. Информацию о нарушениях передадут в Управление Роспотребнадзора по Москве.

Считать ли исполнителей по ГПД?

В п. 1.1 Постановления Главного государственного санитарного врача г. Москвы от 15 июня 2021 года № 1 говорится и об исполнителях, работающих по гражданско-правовым договорам, но их статус не конкретизируется. А вот Оперштаб г. Москвы уточняет, что сюда же входят и самозанятые. Опять же не уточняется, считаются ли самозанятые в статусе ИП. Этот вопрос тоже до конца не урегулирован и в нормативных документах не прописан. В любом случае не нужно считать исполнителей по ГПД, которые трудятся не в Москве.

Должен ли вакцинироваться и сдавать отчёт ИП без сотрудников или единственный сотрудник ООО в лице директора?

На этот вопрос нет однозначного ответа. В разъяснениях на официальном портале говорится, что да, организациям и предпринимателям без сотрудников нужно сдавать отчёт. В то ж время, если буквально читать п. 14 Указа Мэра г. Москвы №68-УМ от 8 июня 2020 г. и Постановление Главного государственного санитарного врача г. Москвы №1 от 15 июня 2021 г. обязательная вакцинация дословно предусмотрена только для работников и исполнителей по ГПД из сферы обслуживания. Поскольку ИП сами для себя работниками не являются, равно как и исполнителями по ГПД, то формально даже при ведении деятельности в указанных отраслях они под обязательную вакцинацию не подпадают.

Поэтому если ИП или единственный учредитель не имеют медотвода от прививки и уже сделали её, то их целесообразно указать в отчёте и в общей численности, и в количестве лиц, прошедших вакцинацию. В противном случае подавать сведения не имеет смысла и лучше обратиться за разъяснениями в Роспотребнадзор.

Нужно ли для отправки отчёта получать от работников согласие на передачу персональных данных?

Роструд считает, что не нужно в связи с особыми эпидемиологическими обстоятельствами.

Можно ли просто перевести отказников на удалёнку?

По мнению Оперштаба г. Москвы работодатель также может предложить отказавшимся от прививки перейти на удалённый режим работы, но этот вопрос должен решаться индивидуально, потому что закон не предусматривает таких гарантий работникам, отказавшимся от прививки.

Поможет ли это обойти требование привить 60 % всех сотрудников зависит от того, где работает удалённый сотрудник. Если в Москве, то факт удалённой работы никак не скажется, и этот сотрудник войдёт в численность для подсчёта 60 % для обязательной вакцинации. А вот сотрудников немосковских подразделений брать расчёт не надо.

Можно ли отстранить отказников от работы и на каком основании?

Гражданин, подлежащий обязательной вакцинации, всё равно может отказаться от её проведения согласно п. 1 ст. 5 ФЗ №157-ФЗ от 17 сентября 1998 г. При этом работодатель имеет право отстранить его от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Но в законодательстве напрямую такие последствия прописаны только для сотрудников, которые выполняют работы из Перечня работ, связанных с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 № 825. Этот перечень затрагивает совсем другие сферы, а не те, что упомянуты в постановлении об обязательной вакцинации от коронавируса. В нём нет ни заведений торговли, ни общепита, ни транспортных компаний, ни других заведений, работников которых сейчас обязывают вакцинироваться от коронавируса. В обоих перечнях присутствует только сфера образования и определенные работы в медицине.

Государственные санитарные врачи субъектов РФ могут выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам (отдельным группам граждан) по эпидемическим показаниям, что в Москве и некоторых других регионах и сделали. Роспотребнадзор считает, что такие постановления могут служить основанием для отстранения непривитых сотрудников от работы (Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 1 марта 2021 г. №02/3835-2021-32 «Об иммунизации сотрудников образовательных организаций»). Но при этом в Постановлении Главного государственного санитарного врача г. Москвы №1 от 15 июня 2021 г. прямо не указано, что непривитых сотрудников нужно отстранять. Поэтому вопрос оснований до конца не урегулирован, и судебной практики пока нет.

На сайте «Онлайнинспекция.рф» также сказано, что основанием для отстранения может служить акт должностного лица Роспотребнадзора. Такой акт является обязательным для работодателя того лица, которое отказалось от получения прививки. Инициатором отстранения в этом случае будет не работодатель, а должностное лицо Роспотребнадзора.

Как оформить отстранение от работы?

Зафиксируйте факт отказа в письменной форме. Для этого сотрудник может написать заявление об отказе или сделать отметку в предложении работнику сделать прививку, которое составляет работодатель. Помните, что если у сотрудника есть подтверждённый справкой медотвод, отстранять его от работы нельзя. Оформите приказ об отстранении от работы с указанием одного из оснований, которые мы перечислили выше. Срок отстранения – до окончания периода эпидемиологического неблагополучия или до прохождения вакцинации. На период отстранения зарплату работнику не начисляют. Ознакомьте сотрудника с приказом под роспись. Если сотрудник отказывается поставить подпись, составьте Акт об отказе работника от ознакомления с приказом об отстранении от работы с подписью минимум двух свидетелей.

Если речь идёт не о штатных сотрудниках, а об исполнителях по договорам ГПД, то их отстранить от работы по этому принципу не получится, т.к. на них не распространяется трудовое законодательство.

Вы можете письменно уведомить их о том, что они подлежат обязательной вакцинации и предупредить, что при отказе придётся расторгнуть договор по независящим от сторон обстоятельствам. Можно также заключить дополнительное соглашение и внести в договор необходимые условия.

Кого переводить на дистант?

С 13 июня и до снятия ограничений нужно перевести на дистанционный режим 30% от общего числа невакцинированных сотрудников (п. 28-29 Указа Мэра г. Москвы № 68-УМ от 8 июня 2020 г.). Для подсчёта берут общее количество штатных сотрудников и исполнителей по ГПД, и вычитают тех, кто привился зарегистрированной в России вакциной, если данные об их вакцинации есть в ЕМИАС.

В эти 30% включают том числе:

граждан старше 65 лет;

граждан с заболеваниями по Перечню, утв. Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы № 1117 от 25 сентября 2020 г.

Не нужно переводить на дистант сотрудников, если нахождение на рабочем месте критически важно для деятельности.

Работодатели находятся в сложном положении ввиду множества противоречий и отсутствия судебной практики. Рекомендуем взвешенно подходить к вопросам отстранения сотрудников от работы, письменно информировать работников о необходимости привиться и проводить разъяснительную работу, продумать методы поощрений, собирать медотводы и письменные отказы от вакцинации, вовремя отчитываться и использовать возможности удалённой работы. И помните, что отказ от вакцинации ни при каких обстоятельствах не может быть причиной для увольнения работника.