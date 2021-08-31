Федеральные, региональные и местные налоги

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, как устроена российская система налогов и сборов, и какие конкретно налоги платит бизнес.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Продолжаем налоговый ликбез. Сегодня разберемся какие налоги есть в нашей стране и куда они платятся. Этому посвящена глава 2 НК РФ, но я сожму её до одного поста.

В России есть три вида налогов и сборов:

федеральные;

региональные;

местные.

Федеральные налоги и сборы

Обязательны к уплате на всей территории страны, полностью описываются НК РФ. Неважно где находится налогоплательщик — правила везде одинаковы. Большая часть федеральных налогов сразу поступает в федеральный бюджет, крохи от некоторых достаются регионам. Некоторые федеральные налоги платятся всеми (например, НДС). Другие — только теми, кто занимается определенными видами деятельности (например, НДПИ). К федеральным налогам относятся:

налог на добавленную стоимость (НДС);

акцизы;

налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

налог на прибыль организаций;

сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов;

водный налог;

государственная пошлина;

налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья;

налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Региональные налоги

Обязательны к уплате на территориях субъектов федерации. Общая часть описывается НК РФ, отдельные элементы налогообложения — региональными законами. Москва доверила регионам определять налоговые ставки в пределах установленного коридора, порядок и сроки уплаты налогов. Поэтому, например, транспортный налог в Челябинской области может быть вдвое выше, чем в Чеченской республике. Все региональные налоги полностью поступают в бюджет региона и платятся только теми, кто имеет определенное имущество или занимается определенным видом деятельности. Вот эти налоги:

транспортный налог;

налог на игорный бизнес;

налог на имущество организаций.

Местные налоги и сборы

Обязательны к уплате на территориях городов, районов и прочих муниципальных образований. Общая часть описывается НК РФ, отдельные элементы налогообложения — решениями городских дум, советов районных депутатов и прочими нормативными актами представительных органов муниципалитетов. Местным депутатам, как и региональным, разрешено определять налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов. Все местные налоги и сборы полностью поступают в бюджет муниципалитета и платятся только теми, кто имеет определенное имущество или занимается определенным видом деятельности. Всего в стране есть три вида местных налогов и сборов:

земельный налог;

налог на имущество физических лиц;

торговый сбор.

Федеральные, региональные и местные налоги и сборы составляют так называемую ОСНО — общую систему налогообложения. Кроме нее НК РФ предусматривает специальные налоговые режимы, применение которых освобождает от обязанности платить некоторые налоги. Переход на них доступен для малого бизнеса, соответствующего ряду ограничений, и компаний или ИП из отдельных отраслей. Поступления от таких налогов делятся между бюджетами различных уровней. Вот перечень спецрежимов:

единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);

упрощённая система налогообложения (УСН);

система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции;

патентная система налогообложения (ПСН).

Кроме этих налогов и сборов, есть ещё обязательные страховые взносы на пенсионное страхование, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и обязательное медицинское страхование, о которых я уже писал в прошлом выпуске рубрики.

Вы прослушали краткий пересказ статей 12-18 НК РФ. Респектуйте в комментариях, если чувствуете, что сэкономили кучу времени 😄 А в следующих выпусках ликбеза я расскажу как устроены налоги и сборы в целом и самые распространённые из них в частности.