Налоговый календарь на сентябрь 2021 года

По традиции публикуем ежемесячный налоговый календарь для бухгалтеров и предпринимателей. В сентябре он не очень насыщенный — есть время сходить в отпуск и подготовиться к октябрьской отчётной кампании.

Налоговые платежи и взносы в сентябре 2021 года

15 сентября

Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за август 2021 года.

Кто платит: все работодатели

20 сентября

Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств-членов ЕАЭС и принятым к учёту в августе 2021 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за сентябрь 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Налог на игорный бизнес за август 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

27 сентября (перенос с субботы 25 сентября)

Третий платёж по НДС за II квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: Плательщики НДС и налоговые агенты.

Акцизы за август 2021 года.

Кто платит: Плательщики акцизов.

НДПИ за август 2021 года.

Кто платит: Плательщики НДПИ.

28 сентября

Третий авансовый платёж по налогу на прибыль за 3-й месяц (сентябрь) III квартала 2021 года.

Кто платит: Организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

Авансовый платёж по налогу на прибыль за август 2021 года.

Кто платит: Организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

Налоговая и статистическая отчётность в сентябре 2021 года

15 сентября

СЗВ-М за август 2021 года.

Кто сдаёт: Все работодатели.

СЗВ-ТД за август 2021 года.

Кто сдаёт: Организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в августе были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

20 сентября

Декларация по косвенным налогам за август 2021 года.

Кто сдаёт: Организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за август 2021 года.

Кто сдаёт: Организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Декларация по налогу на игорный бизнес за август 2021 года.

Кто сдаёт: Организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

27 сентября (перенос с субботы 25 сентября)

Декларация по акцизам за август 2021 года.

Кто сдаёт: Плательщики акцизов.

28 сентября

Декларация по налогу на прибыль за январь-август 2021 года.

Кто сдаёт: Организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

30 сентября

Декларация по НДПИ за август 2021 года.

Кто сдаёт: Плательщики НДПИ.

Если вы сдаёте отчёты в рамках национальной системы прослеживаемости импортных товаров, обратите внимание, что с 11 сентября вместо временных действуют постоянные бланки и порядок их заполнения (Приказ ФНС России № ЕД-7-15/645 от 8 июля 2021 г.). Чтобы узнать, нужно ли вам кроме налоговых сдавать статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.