Требования от ФНС: какие бывают и как на них отвечать

Любая организация или ИП могут получить от налоговиков письмо с требованием что-то пояснить, уплатить недостающие налоги или предоставить на проверку документы. Игнорировать такое нельзя — это грозит штрафами и блокировкой счёта. Рассказываем, в каких случаях налоговики могут запрашивать у вас документы и пояснения, как и в какие сроки нужно ответить.

Виды налоговых требований

Налоговые инспекторы рассылают требования при камеральных, выездных проверках и других контрольных мероприятиях. Запрашивать документы и информацию они могут не только о вашем предприятии, но и о контрагентах.

Требование о представлении пояснений

Когда вы сдаёте в ИФНС расчёт по страховым взносам (РСВ), декларацию или другой отчёт, налоговики проводят камеральную проверку. То есть без выезда к вам и без каких-либо уведомлений проверяют, всё ли верно в отчётности и нет ли расхождений с информацией, которая уже есть у инспекции. Если что-то не так, вы получите требование о представлении пояснений.

Также налоговая может запрашивать пояснения, если:

в отчётах показаны убытки;

вы применяете налоговые льготы;

есть расхождения между налоговой декларацией и бухгалтерской отчётностью;

в корректирующей декларации вы уменьшили налог к уплате и др.

Во время выездной проверки налоговики проверяют документы на вашей территории, опрашивают сотрудников, осматривают помещения и т. д. В этом случае требование о пояснениях может понадобиться, чтобы уточнить вашу позицию по выявленным нарушениям и зафиксировать её документально. Требование передадут вам до оформления результатов проверки.

В требовании о представлении пояснений налоговики должны указать:

причины, по которым понадобились пояснения (абзац и пункт одной из статей НК РФ — 88, 105.27 или 105.29);

какая информация нужна и какими документами её подтвердить;

срок в рабочих днях, в течение которого нужно ответить на требование.

При необходимости в этом же документе налоговики могут потребовать внести исправления в проверяемый отчёт.

Печать на бумажных требованиях не ставят, есть только подпись работника ИФНС.

Требование о пояснениях не всегда бывает связано с камеральными и выездными налоговыми проверками. Например, ИФНС часто просит обосновать, почему зарплаты у работников ниже, чем среднеотраслевые или почему они снизились.

Требование о представлении документов (информации)

Во время камеральной или выездной проверки инспекторы могут запросить у вас дополнительные документы. Вы получите требование, в котором указывают:

основание, по которому направлено требование — ст. 93 НК РФ;

срок передачи в ИФНС документов;

какие именно нужны документы или информация.

Точного перечня того, что может потребовать инспекция, нет. Документы могут быть любые и в любом количестве. Но они должны быть связаны с расчётом и уплатой налогов и относиться к предмету проверки.

В ответ на требование вы должны передать в ИФНС бумажные копии документов, но иногда налоговикам нужны именно оригиналы. В этом случае они должны оформить уведомление о необходимости ознакомления с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов. Ознакомиться с оригиналами инспекторы могут только на территории налогоплательщика.

Все проверки проводят в ограниченные законом сроки. Запрашивать документы после окончания проверки налоговая не имеет права. Но может назначить дополнительные мероприятия — до одного месяца после проверки. В этот период вы можете получить требование о представлении документов. Оно оформляется в общем порядке.

Требование может поступить и вне рамок проверки вашего предприятия. Например, когда налоговики проверяют вашего контрагента и нужна информация или документы по нему или по конкретной сделке. Такую проверку часто называют встречной.

Если ваш контрагент числится в другой налоговой инспекции, к требованию приложат копию поручения об истребовании документов, которое составляет ИФНС проверяемой организации или ИП. В этом поручении прописано какие документы нужны чужой инспекции и по какой причине у вас их запрашивают. Если вы с контрагентом зарегистрированы в одной ИФНС, то получите просто требование, без копии поручения.

Уведомление о вызове в налоговый орган

При камеральной проверке вас могут вызвать в налоговую инспекцию для устных пояснений. В этом случае вам пришлют уведомление о вызове в налоговый орган. В нём должны быть:

адрес налоговой инспекции и номер кабинета, в который вас вызывают;

дата явки и режим работы;

подробное описание цели вызова.

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ вызывать для устных пояснений могут по вопросам уплаты налогов, в связи с налоговой проверкой и в других случаях, связанных с налоговым законодательством.

Требование об уплате

Требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа пришлют, если вы пропустили сроки уплаты, ошиблись в реквизитах, перечислили в бюджет меньше чем нужно или не заплатили вообще. В таком требовании указывают сумму задолженности и срок, в течение которого её нужно погасить. Если не успеете оплатить, вам могут заблокировать расчётный счёт.

Когда требование считается полученным

Когда инспекторы проводят проверку на территории налогоплательщика, требование вручают лично руководителю или его представителю, под роспись. Срок, в течение которого нужно ответить, отсчитывают со следующего дня.

В остальных случаях есть нюансы:

требование отправили по почте заказным письмом . Оно автоматически считается полученным на шестой рабочий день с даты отправки (по штемпелю на конверте), а срок исполнения начинает течь с седьмого рабочего дня. Неважно даже, что на самом деле письмо вы могли не получить;

. Оно автоматически считается полученным на шестой рабочий день с даты отправки (по штемпелю на конверте), а срок исполнения начинает течь с седьмого рабочего дня. Неважно даже, что на самом деле письмо вы могли не получить; требование направили по ТКС через оператора ЭДО . Электронное письмо нужно открыть, затем подписать и отправить в налоговую квитанцию о его приёме. Так вы подтверждаете, что получили требование. Дата получения — та, которая указана в квитанции о приёме. Отсчёт срока начнётся со следующего дня. Если вы не обязаны сдавать отчётность исключительно в электронном виде, но пользуетесь ЭДО, можете вообще не открывать требование, присланное по ТКС. Наказания за это не будет. Не дождавшись от вас квитанции о приёме, ИФНС отправит бумажное требование заказным письмом. Но если вы относитесь к тем, кто должен отчитываться строго в электронной форме, нужно подтвердить получение не позднее чем на шестой рабочий день после отправки, иначе вам могут заблокировать расчётный счёт;

. Электронное письмо нужно открыть, затем подписать и отправить в налоговую квитанцию о его приёме. Так вы подтверждаете, что получили требование. Дата получения — та, которая указана в квитанции о приёме. Отсчёт срока начнётся со следующего дня. Если вы не обязаны сдавать отчётность исключительно в электронном виде, но пользуетесь ЭДО, можете вообще не открывать требование, присланное по ТКС. Наказания за это не будет. Не дождавшись от вас квитанции о приёме, ИФНС отправит бумажное требование заказным письмом. Но если вы относитесь к тем, кто должен отчитываться строго в электронной форме, нужно подтвердить получение не позднее чем на шестой рабочий день после отправки, иначе вам могут заблокировать расчётный счёт; требование прислали через личный кабинет ИП или юрлица. Считается полученным в день, когда оно там появилось. Отсчёт срока — со следующего дня.

Сроки ответа на требования

Срок, в течение которого налоговики ждут от вас ответ, указывают в требовании. Например, документы нужно передать в течение:

Срок исполнения требования об уплате — 8 рабочих дней, если в нём не указан более длительный срок.

Как отвечать на требования

На любые письменные требования налоговой нужно ответить в указанный срок. На одни можно отвечать в свободной форме, на другие — только по установленной форме.

Если не успеваете подготовить документы

Если на проверку запросили много документов, и вы понимаете, что не успеете их подготовить, нужно письменно сообщить об этом в ИФНС в течение рабочего дня, следующего за получением требования. Отправьте в налоговую уведомление о невозможности представления документов в установленные сроки, в котором укажите:

почему вам нужно больше времени на подготовку;

дату, до которой вы их отправите (ограничений нет, ставьте любой разумный срок).

В течение двух дней вы получите решение, в котором вам либо продлят срок, либо откажут. Инспекторы не обязаны учитывать ваши обстоятельства, решение они примут на своё усмотрение. На сколько дней продлить срок налоговики тоже решают сами.

Налоговая запросила документы, которых нет

Такое же уведомление нужно отправить, если налоговая требует документы, которых у вас нет после пожара, наводнения, изъятия в ходе следствия и по другим не зависящим от вас причинам. Но факт их отсутствия нужно подтвердить документально.

Бывает, что ИФНС ошибочно запрашивает документы по контрагенту, с которым вы никогда не работали. В этой ситуации тоже лучше уведомить инспекцию, почему вы не можете их передать. Ответить нужно в первый рабочий день после получения требования.

У вас требуют документы повторно

Если ИФНС запросила у вас документы, которые вы уже предоставляли в рамках этой же проверки, ещё раз отправлять их не нужно. Но на такое требование всё равно нужно ответить — уведомить, почему вы не передаёте документы. Отправить уведомление нужно в срок, установленный для передачи запрошенных документов. Есть исключения. Повторно документы всё же придётся отправить, если:

ИФНС потеряла их из-за обстоятельств непреодолимой силы, например, пожара или наводнения;

вы передавали ИФНС оригиналы, которые вам потом вернули.

Налоговая запросила документы за период старше 3 лет

ИФНС может требовать документы по контрагенту за любой период. Тут не действует правило о том, что проверять могут только за 3 предыдущих календарных года. Не давать документы можно лишь в случае, если прошёл срок хранения и они уже уничтожены. В этом случае тоже нужно уведомить ИФНС, по какой причине у вас их больше нет.

Как подготовить бумажные копии документов

Запрашиваемые копии документов можно передать в налоговую лично или через уполномоченного представителя, отправить по почте заказным письмом. Можно отправить сканы — по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

Бумажные копии нужно предварительно подготовить по правилам ФНС.

Все документы раскладывают так, чтобы каждая пачка не превышала 150 листов. Исключение — многостраничный документ, его делить на части не нужно Листы в каждой отдельной пачке нумеруют, начиная с «1». В пачке документов делают сбоку по 2 — 4 прокола и прошивают толстой иглой с прочной нитью. Концы нитей выводят на оборотную сторону последнего листа, делают узел и заклеивают прямоугольником из бумаги размером примерно 4-6 см на 4-5 см — это наклейка для заверительной надписи. Сшивать документы нужно крепко, но так, чтобы было видно всю информацию на листах и можно было делать читаемые копии каждого листа. На бумажной наклейке нужно написать должность того, кто заверяет документы, поставить его личную подпись, фамилию с инициалами, «Пронумеровано, прошнуровано» — количество листов (цифрами и прописью) и дату заверения. Печать ставят, если она есть.

Заверять документы для налоговой у нотариуса не надо. Это может сделать сам ИП, руководитель или его уполномоченный представитель.

Если документов немного, их можно не сшивать. Проставьте на них «Копия верна», должность, ФИО заверяющего, подпись и дату с печатью (если есть).

Передавать документы в налоговую нужно с сопроводительным письмом. Напишите в нём дату и номер требования, список документов с общим количеством листов. Вместо списка можно составить отдельную опись и приложить к письму. Если несёте документы в налоговую лично, сделайте второй экземпляр описи и попросите инспектора на нём расписаться.

Как ответить на требования о представлении пояснений

Пояснения пишут в произвольной форме и отправляют в электронном виде или на бумаге. Исключение — требование пояснений по ошибкам, противоречиям или несоответствиям в декларации по НДС, если вы обязаны сдавать её в электронном виде. Такие пояснения нужно отправлять только в электронном виде по утверждённому формату.

На требование пояснений по поводу ошибок и расхождений в отчётности в зависимости от ситуации нужно:

сдать уточнённый отчёт, учитывая все замечания инспекции — если действительно были ошибки, занижающие налоги или страховые взносы;

написать только пояснения — если указанные инспекторами недочёты не повлияли на сумму к уплате;

сдать уточнённый отчёт, в которой частично исправить найденные налоговиками ошибки и приложить пояснения о том, что в остальном у вас всё верно.

К пояснениям можно дополнительно приложить бухгалтерские и налоговые регистры, справки и другие документы, подтверждающие ваши доводы (п. 4 ст. 88 НК РФ).

Если в требовании не указано, какие конкретно ошибки и недочёты выявлены, оно считается незаконным. Пояснения по ним можно не давать. Но лучше сообщите об этом налоговикам письменно, чтобы избежать санкций.

Что будет, если не ответить на требование налоговой

Если вы проигнорировали требование о представлении документов или опоздали его выполнить, это считается налоговым правонарушением, за которое штрафуют:

на 200 руб. за каждый документ (п. 1 ст. 126 НК РФ);

на 400 руб. за каждый документ, если в течение 12 месяцев уже было такое же нарушение (п. 4 ст. 114 НК РФ)

на 300 — 500 руб. — должностное лицо организации (по решению суда).

За непредставление пояснений и информации организацию и ИП могут оштрафовать по ст. 129.1 НК РФ — на 5 тыс. руб. За повторное нарушение в течение календарного года штраф вырастет до 20 тыс. руб.

За отказ передать документы или пояснения по контрагенту или за опоздание с их передачей штрафуют по п. 2 ст. 126 НК РФ — на 10 тыс. руб.

Есть ещё один минус. Не отреагировав на требование, вы повышаете шансы на то, что к вам придут с проверкой. Непредставление налоговикам пояснений и документов — это один из общедоступных критериев отбора для включения организаций и ИП в план выездных проверок.