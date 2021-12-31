Как работают страховые взносы на обязательное страхование работников

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о налоге, который вроде не налог, но всё равно как налог. Ещё и самый большой. Если у вас есть сотрудники, то вы его платите.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Сегодня расскажу о нелюбимом квазиналоге работодателей. Это обязательные платежи юридических и физических лиц на пенсионное страхование, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и обязательное медицинское страхование. В отличие от налогов, обязательность этих взносов компенсируется пользой. Правда, не для самого плательщика, а для его сотрудников, которые получают бесплатную медицину, оплачиваемые больничные и государственную пенсию. Но это не точно.

Что облагается обязательными страховыми взносами

Объект обложения страховыми взносами — это выплаты и иные вознаграждения работодателем в пользу физических лиц (ст. 420 НК РФ). База обложения — сумма таких выплат и вознаграждений (ст. 421 НК РФ). Подчеркну: доход выплачивается работнику, а страховые взносы платит работодатель. Это его расходы. Именно из-за них многие работодатели грешат зарплатой «в конвертах».

Тарифы обязательных страховых взносов для работодателей

Тарифы страховых взносов зависят от размера облагаемой базы. Чем больше база — тем ниже тарифы. Такая шкала тарифов называется регрессивной. Ежегодно Правительство утверждает предельную базу страховых взносов — сумму, при достижении которой тарифы снижаются. В 2021 году предельная база составляет 1 млн 465 тыс. руб. для взносов в Пенсионный фонд или ПФР и 966 тыс. руб. — для взносов в Фонд социального страхования или ФСС (Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 №1935. По достижении этой величины доходов работника с начала года к последующим доходам до конца года начинают применяются пониженные тарифы.

До достижения предельной базы действуют следующие тарифы (ст. 425 НК РФ): обязательное пенсионное страхование — 22% (после достижения предельной базы тарифы снижаются до 10%);

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2,9%;

обязательное медицинское страхование — 5,1%.

Тарифы обязательных страховых взносов для ИП «за себя»

Для ИП, если он не числится в штате, действуют свои тарифы (ст. 430 НК РФ). Они относятся только к самому ИП — для сотрудников он применяет тарифы, о которых я рассказал выше.

Для отчислений в Пенсионный фонд в 2021 г. это фиксированная сумма 32 448 руб. до достижения дохода 300 тыс. руб. Дальше платится 1% с дохода. Общая сумма взносов за год не может превышать 259 584 руб. На обязательное медицинское страхование ИП перечисляет 8 426 руб. в год. А вот на социальное страхование он может ничего не перечислять. Правда, и оплачиваемого больничного или декретного отпуска ему не светит. Чтобы их получать нужно платить взносы в ФСС в добровольном порядке.

Федеральный закон №322-ФЗ установил фиксированные отчисления на пенсионное страхование на ближайшие годы:

2022 — 34 445 руб.;

2023 — 36 723 руб.

С доходов свыше 300 000 руб. как и сейчас нужно будет платить 1% взносов.

Фиксированные отчисления на обязательное медицинское страхование в 2021 году — 8 426 руб., дальше будут увеличиваться в соответствии с тем же законом №322-ФЗ:

в 2022 году — 8 766 руб.;

в 2023 году — 9 119 руб.

Пример расчёта обязательных страховых взносов

Как видите, принцип расчета страховых взносов для ИП без сотрудников и для работодателя схож. Приведу пример расчета для ИП, так как для сотрудников страховые взносы обычно считает бухгалтер.

Допустим, ИП без сотрудников получил за 2021 доход 1 млн руб. Сумма страховых взносов сложится из трех составляющих. 1. Обязательное пенсионное страхование с доходов до 300 тыс. руб.: 32 448 руб. 2. Обязательное пенсионное страхование с доходов свыше 300 тыс. руб.: (1 000 000 руб. - 300 000 руб.) * 1% = 7 000 руб. Вместе эти суммы дают 39 448 руб., что меньше максимальных взносов в ПФР (259 584 руб.). Значит, платить придётся всю сумму. 3. Взносы на обязательное медицинское страхование: 8 426 руб. Итого: 47 874 руб.

Расчётный и отчётный периоды по обязательным страховым взносам

Для страховых взносов аналогом налогового периода служит расчётный период — это всегда год (ст. 423 НК РФ). А вот отчётность и сроки уплаты взносов у работодателей и ИП без сотрудников отличаются. Отчётные периоды для работодателей — первый квартал, полугодие и девять месяцев. Для ИП без сотрудников отчётных периодов не предусмотрено.

Отчётность по обязательным страховым взносам

Работодатели в течение 30 дней после каждого отчётного периода сдают расчёт страховых взносов по форме РСВ (ст. 431 НК РФ). ИП без сотрудников освобождены от этого удовольствия (ст. 432 НК РФ). Кстати, в интернет-бухгалтерии «Моё дело» прохождение этого и других зарплатных отчётов (СЗВ-М, СЗВ-ТД, 4-ФСС) автоматизировано — достаточно назначить дату, к которой необходимые данные по сотрудникам будут внесены в систему, а дальше вам останется лишь подтвердить их отправку в разделе «Отчёты».

Сроки уплаты обязательных страховых взносов

Если в каком-то месяце были выплаты в пользу работников, то работодатели до 15-го числа следующего месяца платят взносы (ст. 431 НК РФ).

ИП без сотрудников платят взносы двумя частями (ст. 432 НК РФ). Взносы на обязательное пенсионное страхование с дохода до 300 тыс. руб. и обязательное медицинское страхование — до 31 декабря текущего года. А взносы на обязательное пенсионное страхование с дохода свыше 300 тыс. руб. — до 1 июля следующего года.