Что такое налоговая база и налоговая ставка

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, как считаются суммы налогов. Алгоритм всегда одинаковый: налоговая ставка умножается на налоговую базу, а вот сами базы и ставки бывают разными.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Я уже рассказывал о том, что такое налоги и сборы и какими они бывают и что такое объекты налогообложения. Сегодня разберемся с понятиями налоговой базы и налоговой ставки. Эти категории определяет ст. 53 НК РФ.

Налоговая база — это стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения. Налоговая ставка — это величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы. Проще говоря, налоговая база — то, в чём измеряют объект налогообложения, чтобы потом умножить его на налоговую ставку и получить сумму налога.

Налоговые ставки бывают трёх видов.

Специфические. Выражаются в рублях на единицу налоговой базы. Например, 31 рубль за 1 литр вина. Адвалорные. Выражаются в процентах с единицы налоговой базы. Например, 20% от прибыли. Комбинированные. Сочетают специфическую и адвалорную части. Например, 1966 рублей за 1000 сигарет + 14,5% их расчётной стоимости.

Налоговые базы и ставки для федеральных налогов

Налог на добавленную стоимость (НДС). База — стоимость реализованных товаров, работ, услуг (ст. 153 НК РФ). Ставки: 0%, 10% и 20% в зависимости от того, какие товары и кому реализуются (ст. 164 НК РФ).

Акцизы. База — объём или стоимость реализованных подакцизных товаров (ст. 187 НК РФ). Ставки зависят от конкретного товара (ст. 193 НК РФ).

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). База — денежное выражение доходов физического лица (ст. 210 НК РФ). Ставки: 9%, 13%, 30%, 35% в зависимости от вида доходов (ст. 224 НК РФ).

Налог на прибыль организаций. База — денежное выражение прибыли (ст. 274 НК РФ). Ставки: 0%, 5%, 9%, 13%, 15%, 20%, 30% в зависимости от того, какие доходы привели к образованию прибыли и какая организация их получала (ст. 284 НК РФ).

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. База — одно добытое сухопутное животное или тонна водных биологических ресурсов. Ставка зависит от вида добычи (ст. 333.3 НК РФ)

Водный налог. База — объём забранной воды, площадь акватории, количество произведенной электроэнергии или произведение объёма сплавляемой древесины на расстояние сплава в зависимости от вида использования водных ресурсов (ст. 333.10 НК РФ). Ставка тоже зависит от вида использования водных ресурсов (ст. 333.12 НК РФ).

Государственная пошлина. Налоговая база НК РФ не установлена, но фактически это услуга по совершению юридически значимого действия, либо цена предъявляемого иска. Ставки зависят от конкретного действия (гл. 25.3 НК РФ).

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. База — денежное выражение дополнительного дохода от добычи углеводородного сырья на участке недр (ст. 333.50 НК РФ). Ставка: 50% (ст. 333.54 НК РФ).

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). База — стоимость или количество полезных ископаемых, добытых из недр и извлеченных из отходов добывающего производства в зависимости от вида ископаемого (ст. 338 НК РФ). Ставки тоже зависят от вида ископаемого (ст. 342 НК РФ).

Налоговые базы и ставки для региональных налогов

Транспортный налог. База — мощность двигателя в лошадиных силах для наземных транспортных средств, валовая вместимость либо единица транспортного средства либо тяга реактивного двигателя для водных и воздушных транспортных средств (ст. 359 НК РФ). Ставки зависят от региона и величины налоговой базы (ст. 361 НК РФ).

Налог на игорный бизнес. База — общее количество столов и автоматов, процессинговых центров букмекерских контор, тотализаторов, их интерактивных ставок, пунктов приёма ставок букмекерских контор и тотализаторов (ст. 367 НК РФ). Ставки зависят от региона и конкретного объекта налогообложения (ст. 369 НК РФ).

Налог на имущество организаций. База — кадастровая стоимость недвижимости, а если её нет — среднегодовая стоимость, исчисленная по данных бухгалтерского учёта (ст. 375 НК РФ). Ставки устанавливаются регионами, но не могут превышать 2,2% (ст. 380 НК РФ) .

Налоговые базы и ставки для местных налогов

Земельный налог. База — кадастровая стоимость земельных участков (ст. 390 НК РФ). Ставки устанавливаются муниципалитетами в зависимости от назначения земель, но не могут превышать 1,5% (ст. 394 НК РФ).

Налог на имущество физических лиц. База — кадастровая стоимость недвижимости (ст. 402 НК РФ). Ставки устанавливаются муниципалитетами в зависимости от характера недвижимости, но не могут превышать 2% (ст. 406 НК РФ).

Торговый сбор. База — площадь движимого и недвижимого имущества, которое используется для торговли хотя бы один раз в течение квартала. Ставки устанавливаются муниципалитетами, но не могут превышать сумму налога на патентной системе налогообложения в этом муниципалитете, а для розничных рынков — 550 руб. (ст. 415 НК РФ).

База и тарифы обложения страховыми взносами

База обложения страховыми взносами — сумма выплат и иных вознаграждений работодателем в пользу физических лиц (ст. 421 НК РФ). Тарифы:

обязательное пенсионное страхование — 22%;

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2,9%;

обязательное медицинское страхование — 5,1%.

Налоговые базы и ставки для спецрежимов

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). База — денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов (ст. 346.6 НК РФ). Ставка — 6%, но региональными законами может быть уменьшена до 0% для всех налогоплательщиков или отдельных категорий (ст. 346.8 НК РФ). На сайте ФНС можно посмотреть какие ставки ЕСХН действуют в вашем регионе. Для этого нужно выбрать регион в верхней строке. Если в нижней части страницы не появилось информации об особых ставках для региона, то ставка обычная.

Упрощённая система налогообложения (УСН). Налоговых баз, как и объектов налогообложения, две. Если объект — доходы, то база — денежное выражение этих доходов. Если объект — доходы минус расходы, то база — денежное выражение этой разности (ст. 346.18 НК РФ). Ставки тоже зависят от объекта налогообложения. В первом случае это 6%. Но регион может снизить эту ставку вплоть до 1%. Во втором случае это 15%. Но регион может снизить эту ставку для некоторых категорий налогоплательщиков до 5% (ст. 346.20 НК РФ). На сайте ФНС можно посмотреть какие ставки УСН действуют в вашем регионе.

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Здесь нет своей налоговой базы, потому что нет отдельного объекта налогообложения. Этот спецрежим подразумевает особый порядок расчёта налогов по ОСНО и возможное освобождение от уплаты региональных и местных налогов. Ставки тоже зависят от конкретных налогов (глава 26.4 НК РФ).

Патентная система налогообложения (ПСН). База — денежное выражение потенциально возможного к получению годового дохода индивидуального предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности (ст. 346.48 НК РФ). Ставка: 6%. Но регион может снизить её вплоть до 0% для отдельных категорий налогоплательщиков. На сайте ФНС можно посмотреть какие ставки ПСН действуют в вашем регионе.