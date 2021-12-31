Новые «коронавирусные» выплаты и льготный кредит в ноябре 2021 года

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти вновь закручивают гайки, вводя карантины и нерабочие дни. Но в связи с этим возобновили и меры поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса: предложили новую субсидию и льготный кредит, а тем, кто уже брал кредит, продлили срок погашения. Подробнее — в нашей статье.

Кому и на что можно рассчитывать

Меры поддержки рассчитаны на представителей малого и среднего бизнеса. Это:

субсидия на карантин для бизнесменов из регионов, где власти вводили ограничительные меры. Подробно об условиях получения этой субсидии мы рассказали в отдельной статье ;

статье субсидия в связи с нерабочими днями и на адаптацию к требованиям о QR-кодах;

второй этап льготного кредитования «ФОТ 3.0».

Субсидия в связи с нерабочими днями

Основание — Постановление Правительства РФ от 28.10.2021 №1849 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2021 г. N 1513».

Кто получит субсидию

Организации и предприниматели, которые по состоянию на 10 июля 2021 года числились в реестре МСП и ведут деятельность в отраслях из специального перечня пострадавших отраслей. В их числе:

кинотеатры;

музеи;

зоопарки;

санаторно-курортные организации;

спортивные организации;

турагентства;

гостиницы;

общепит;

транспортные организации;

стоматологические клиники;

парикмахерские и салоны красоты;

химчистки;

стоматологии;

образовательные организации и некоторые другие.

Причастность к пострадавшим отраслям определяют по основному коду ОКВЭД.

Не смогут рассчитывать на субсидию предприниматели и организации, которые запустили процедуру банкротства, ликвидации, или имеют долги перед бюджетом на сумму более 3 000 рублей.

Сколько денег дадут

По одному федеральному МРОТ на каждого сотрудника организации или ИП, включая самого индивидуального предпринимателя. Численность нужно брать по состоянию на июнь 2021 года. Численность будут сверять с данными раздела 3 Расчёта по страховым взносам за первое полугодие 2021 года.

МРОТ на 1 января 2021 года — 12 792 руб.

Размер этой субсидии не увеличивают ни на региональные коэффициенты, ни на страховые взносы. Если после июня 2021 года принимали ещё сотрудников, на них субсидию не дадут.

Пример. У ИП — владельца салона-парикмахерской в июне 2021 года было три сотрудника. В сентябре он принял ещё одного. Субсидию он получит на себя и трёх сотрудников: 12 792 руб. х 4 = 51 168 руб.

ИП без сотрудников получат один МРОТ на себя.

Как получить

Нужно заполнить заявление по форме КНД 1150127 и отправить в налоговую инспекцию в электронном виде либо обычной почтой с 1 ноября по 15 декабря 2021 года.

ФНС упростила процедуру и создала сервис, который поможет:

узнать, имеете ли вы право на субсидию;

сформировать заявление — для этого нужно ввести в форму свои данные и реквизиты счёта;

отправить заявление, если есть личный кабинет налогоплательщика. Если его нет, готовое заявление можно распечатать и отправить по почте;

отследить ход рассмотрения заявления.

Если все данные достоверны, субсидия придёт на счёт, указанный в заявлении. Тратить полученные деньги можно по своему усмотрению, отчитываться за использование не нужно.

Если вы имеете право на обе субсидии — на карантин и на нерабочие дни, — суммарно их размер не должен превышать двухкратный МРОТ на каждого сотрудника, включая индивидуального предпринимателя.

Кредит «ФОТ 3.0»

Основание —Постановление Правительства РФ от 28.10.2021 №1850 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности». Такой кредит уже выдавали раньше, мы об этом писали, теперь программу возобновили.

Цель кредита — сохранение занятости и операционной деятельности бизнесменов из пострадавших отраслей. В отличие от первого этапа, во втором шире круг получателей, больше пострадавших видов деятельности и длиннее срок погашения.

Обратите внимание! Если вы уже брали кредит на первом этапе программы «ФОТ 3.0», срок погашения вам тоже продлят с 6 до 12 месяцев. Ежемесячный платёж пересчитают с учётом продлённого срока.

Кто получит кредит

Организации и ИП-работодатели, включённые в реестр МСП, которые уже получали кредит по программе «ФОТ 2.0» и ведут деятельность в пострадавших отраслях из обновлённого перечня . Организации и предприниматели из того же перечня пострадавших отраслей, которые попали в реестр МСП после 1 июля 2021 года. Социально-ориентированные некоммерческие организации, включённые в реестр . Наиболее пострадавшие некоммерческие организации, включённые в реестр. Организации и предпринимателя, которые не относятся ни к МСП, ни к НКО или СОНКО, но брали кредит по программе «ФОТ 2.0» и ведут деятельность в следующих отраслях:

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД 56);

деятельность в области демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД 59.14);

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 90);

деятельность музеев (код ОКВЭД 91.02);

деятельность зоопарков (код ОКВЭД 91.04.1);

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД 93).

Принадлежность к пострадавшим отраслям малые и средние предприятия определяют по основному или дополнительному коду ОКВЭД, остальные — только по основному. Соответствующий код должен быть в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 1 июля 2021 года. Не дадут кредит заёмщикам, которые находятся в стадии банкротства, приостановили деятельность или закрыли ИП.

Если вы уже брали на первом этапе кредит по программе «ФОТ 3.0», во втором этапе вам отказать не могут. Согласно правилам, в рамках этой кредитной программы можно одновременно иметь:

один кредитный договор, заключённый в период с 9 марта по 1 июля 2021 года;

один кредитный договор, заключённый в период с 1 ноября по 30 декабря 2021 года.

Сумма кредита

Сумма рассчитывается как 12-кратный размер МРОТ на каждого наёмного работника, но не более 300 млн руб.

Численность работников определяют по данным в информационном сервисе ФНС России.

Пример. Организация с 16 сотрудниками получит: 12 792 х 16 х 12 = 2 456 064 руб.

Как погашать

С 1-го по 6-й месяц ничего платить не нужно. Проценты за это время начисляются, но откладываются до периода погашения.

С 7-го по 18-й месяц нужно выплачивать равными долями кредит и проценты по ставке 3%, в том числе перенесённые за первые шесть месяцев.

Такой порядок возврата применяют, если во время действия кредита заёмщик соблюдает следующие условия:

численность работников составляет не менее 90% от указанной в договоре кредитования;

не выкупаются собственные акции или доли в уставном капитале заёмщика;

если заёмщик — участник группы компаний, то пока действует договор он не должен выплачивать дивиденды.

Если нарушить любое из условий, банк будет работать с вами на общих основаниях в соответствии с рыночными условиями кредитования. Каждый банк сам определяет такие условия и прописывает их в кредитном договоре.

Когда и как оформить кредит

Обратитесь в банк, который выберете сами, независимо от наличия в нём открытых счетов. Предоставлять ли вам кредит, банк тоже решит самостоятельно, исходя из правил льготного кредитования. Кредитный договор нужно заключить с 1 ноября по 30 декабря 2021 года на срок не более 18 месяцев. Залог для льготного кредита не нужен.

На что можно потратить кредитные деньги

Средства выдают на восстановление деятельности. Это любые расходы, связанные с предпринимательской деятельностью, в том числе выплата зарплаты работникам, погашение кредитных платежей. Нельзя только выплачивать дивиденды, выкупать собственные акции или доли в уставном капитале, тратить деньги на благотворительность.