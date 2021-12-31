Чего бизнесу ждать от ФНС в 2022-2024 годах

19 ноября в преддверии Дня работника налоговых органов руководитель ФНС Д.В. Егоров дал большое интервью РБК . В бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов разбирает сигналы главного мытаря.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Ежегодные программные интервью руководителя ФНС всегда дают много полезной информации о планах налоговиков. В этом году в своем блоге на vc.ru я выделил 6 главных инсайтов, которые бизнесу не стоит игнорировать. Пришла пятница — делюсь ими с читателями Клерка.

1. Железная рука Родины сжимается всё сильнее

Собираемость налогов растет:

«В целом за год по консолидированному бюджету мы планируем выйти на 28 трлн руб., то есть плюс 7 трлн к показателям прошлого года. Но, если даже учитывать, что тот год был аномальным, и сравнивать поступления с 2019-м, то уже сейчас идёт превышение на 23% в любом случае». Д.В. Егоров

При этом только треть дополнительных поступлений обеспечила подорожавшая нефть. А значит, большая часть прироста обеспечил другой бизнес. Методы увеличения собираемости мы все знаем, не скрывает их и Даниил Вячеславович:

«Доля добровольно уточнённых налоговых обязательств по итогам девяти месяцев 2021 года в общем объёме поступлений контрольно-аналитической работы составила 52% (125 млрд руб.)». Д.В. Егоров

Курс себя оправдал, курс продолжится — прессовать на комиссиях станут сильнее:

«Что касается доначислений — мы всё-таки нацелены на то, чтобы те плательщики, у которых мы нашли некие искажения, сами их исправили, — то тот уровень корректировок налогов, который мы видим, нас более чем устраивает». Д.В. Егоров

Недвусмысленный намёк: уточняйтесь, не доводя до налоговой проверки.

2. Приоритет на контроль платежей бизнеса, а не населения

Расчёты наличными сложно администрировать, особенно в отношениях микробизнеса с населением:

«...когда ты видишь снятие налички, ты не можешь сказать, на что человек снимает себе деньги. Но всегда рядом с «C» [consumer, потребитель] будет «B» [business, бизнес]. Следовательно, использование средств уже становится менее для нас понятным». Д.В. Егоров

Поэтому тотального контроля за платежами физиков не планируется — иначе, они перейдут в нал, а это большее зло:

«Если выбирать между наличными и безналичными расчетами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система расчётов [безналичных]. Поэтому когда мы говорим о налоговом контроле в этой сфере, он должен быть достаточно аккуратен, чтобы это не превращалось в набеги на бытовую деловую активность». Д.В. Егоров

Безналичные платежи сильно увеличились в объеме, активизировались и схемы по анонимизации потоков безнала. ФНС будет бороться с этим:

«Но, когда попадаешь в цифровое пространство, ты всё равно оставляешь след. И это вопрос времени, когда этот след будет выявлен. Если говорить о криптовалютах, то мы сейчас достаточно плотно занимаемся этим рынком, понимая, что эта система расчётов может создать достаточно существенную эрозию для налоговой базы». Д.В. Егоров

Возможно, речь идёт о полном законодательном запрете на операции с криптовалютами и ужесточение ответственности. А взамен — цифровой рубль с прозрачной историей владения.

3. Полный уход от декларирования доходов физлицами

Логичное завершение тренда, который развивается уже не первый год:

«Поэтому наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. Это касается и физических лиц: в перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев». Д.В. Егоров

Это касается и налоговых вычетов:

«Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году». Д.В. Егоров

Для физиков — однозначно хорошая новость. Это должно ускорить процесс получения вычетов и упростить жизнь налогоплательщиков.

4. Новых проектов пока не будет

В 2021 году стартовали два огромных проекта. Первый — обязательный электронный документооборот, о котором я рассказывал в начале года:

«Во-первых, проект электронного документооборота. Это долгосрочный проект, тяжелая инфраструктурная история, разбитая на два фундаментальных блока. Для начала нужно развернуть на основании требований бизнеса такую инфраструктуру, которая позволила бы очень легко и дешево обмениваться в электронном виде документами, прежде всего в сегменте b2b. И в случае удачи на первом этапе мы как раз получим ту самую инфраструктуру, в которой уже сможем перейти к модели налогообложения — по налогу на финансовый результат, НДС или налогу на прибыль». Д.В. Егоров

Второй — единый налоговый счёт:

«Сегодня мы наших налогоплательщиков сделали в некотором смысле заложниками бюджетной системы, когда они вынуждены все свои платежи государству разбивать по видам муниципальных образований, по бюджетной классификации — вариаций, по которым нужно заполнять платежное поручение, больше, чем можно себе представить. Наше предложение заключается в том, что мы от взаимодействия с плательщиком, у которого, условно, больше 40 лицевых счетов, переходим к взаимодействию через один лицевой счёт. Всё остальное становится отдельными субсчетами. Это значит, что я должен буду расплачиваться через один счёт, а государство само руками налоговой службы распределит все эти платежи между бюджетами». Д.В. Егоров

Взвешенная позиция. И с этими проектами в первые годы явно будет куча сложностей, лучше сконцентрироваться на борьбе с ними.

5. Тренд переноса расчёта налогов бизнеса на сторону ФНС продолжится

Об этом тренде я уже не раз писал. Главным драйвером станет новый спецрежим — автоматизированная упрощённая система налогообложения, о которой я рассказывал на прошлой неделе:

«На самом деле очень легко проследить, что мы делаем, и увидеть нашу стратегию в создании налоговых режимов. В начале — самое простое. Теперь начинаем усложнять систему. Но цель остается той же — мы сами считаем налоги». Д.В. Егоров

Посмотрим, как это будет работать — старт уже 1 июля 2022 года.

6. ФНС — будущий продавец данных?

А вот об этом я давно думаю, но ещё не озвучивал публично. ФНС стала крупнейшим оператором данных. Логично начать их коммерциализировать:

«Мы поняли, что обладаем невероятным ценностным активом в виде различного рода данных. И мы их структурировали, систематизировали, обезличили там, где это необходимо, учитывая, что мы обременены налоговой тайной. И подготовили для различного рода поставок. Теперь госорганы и компании могут подключиться к личному кабинету потребителя данных, который, по сути, становится витриной, в которой ты можешь выбрать как вид данных, так и канал их поставки… На старте будут предоставляться деперсонифицированные и агрегированные данные по всем типам налогоплательщиков и режимам налогообложения: ФЛ/ИП/ЮЛ, ККТ, самозанятые, УСН, НДС, налог на прибыль, транспортный налог, данные из деклараций 2-НДФЛ, 3-НДФЛ — более 45 наборов данных». Д.В. Егоров

Хотя, возможно, речь идёт о некоммерческом использовании. В любом случае бизнесу эти данные будут интересны.

В целом, больших неожиданностей интервью не оставило. В ближайшие 2-3 года будут развиваться те тренды, фундамент под которые закладывался в 2010-е. Скучно бизнесу не будет, легко тоже!