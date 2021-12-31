Налоговый календарь на декабрь 2021 года

Последний рывок перед новогодними праздниками — расплатиться с бюджетом и сдать последние отчёты, чтобы встречать Новый год спокойно. Публикуем последний налоговый календарь в этом году и желаем вам успешно завершить год!
Налоговые платежи и взносы в декабре 2021 года
1 декабря
- Транспортный налог за 2020 год.
Кто платит: граждане, в том числе ИП, на которых зарегистрированы транспортные средства.
- Земельный налог за 2020 год.
Кто платит: граждане, в том числе ИП, которые владеют земельными участками.
- Налог на имущество за 2020 год.
Кто платит: граждане, в том числе ИП, имеющие в собственности недвижимость. За исключением недвижимости, которая используется в предпринимательской деятельности и освобождена от налога в связи с применением спецрежима.
15 декабря
- Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за ноябрь 2021 года.
Кто платит: все работодатели.
20 декабря
- Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в ноябре 2021 года.
Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
- Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за декабрь 2021 года.
Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.
- Налог на игорный бизнес за ноябрь 2021 года.
Кто платит: Организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
27 декабря (перенос с субботы 25 декабря)
- Третий платёж по НДС за III квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.
Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.
- Акцизы за ноябрь 2021 года.
Кто платит: плательщики акцизов.
- НДПИ за ноябрь 2021 года.
Кто платит: плательщики НДПИ.
28 декабря
- Третий авансовый платёж по налогу на прибыль за 3-й месяц (декабрь) IV квартала 2021 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.
- Авансовый платёж по налогу на прибыль за ноябрь 2021 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
10 января 2022 года (перенос с выходного дня 31 декабря)
- Фиксированные страховые взносы ИП за себя.
Кто платит: все индивидуальные предприниматели кроме ИП на НПД (самозанятых).
Налоговая и статистическая отчётность в декабре 2021 года
15 декабря
- СЗВ-М за ноябрь 2021 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
- СЗВ-ТД за ноябрь 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в ноябре были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.
20 декабря
- Декларация по косвенным налогам за ноябрь 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
- Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за ноябрь 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
- Декларация по налогу на игорный бизнес за ноябрь 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
27 декабря (перенос с субботы 25 декабря)
- Декларация по акцизам за ноябрь 2021 года.
Кто сдаёт: плательщики акцизов.
28 декабря
- Декларация по налогу на прибыль за январь-ноябрь 2021 года.
Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
30 декабря
- Декларация по НДПИ за ноябрь 2021 года.
Кто сдаёт: плательщики НДПИ.
Если планируете с 2022 года начать применять УСН или поменять объект налогообложения по УСН, не забудьте, что до конца года нужно подать соответствующее уведомление в налоговую инспекцию.
Чтобы узнать, нужно ли вам кроме налоговых сдавать статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.
Чтобы не пропустить отчётные даты и все сделать правильно, пользуйтесь интернет-бухгалтерией «Моё дело». Система заранее сообщит о приближающихся сроках отчётов и платежей, поможет рассчитать налоги и заполнить отчётные формы.