Налоговый календарь на декабрь 2021 года

Последний рывок перед новогодними праздниками — расплатиться с бюджетом и сдать последние отчёты, чтобы встречать Новый год спокойно. Публикуем последний налоговый календарь в этом году и желаем вам успешно завершить год!

Налоговые платежи и взносы в декабре 2021 года

1 декабря

Транспортный налог за 2020 год.

Кто платит: граждане, в том числе ИП, на которых зарегистрированы транспортные средства.

Земельный налог за 2020 год.

Кто платит: граждане, в том числе ИП, которые владеют земельными участками.

Налог на имущество за 2020 год.

Кто платит: граждане, в том числе ИП, имеющие в собственности недвижимость. За исключением недвижимости, которая используется в предпринимательской деятельности и освобождена от налога в связи с применением спецрежима.

15 декабря

Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за ноябрь 2021 года.

Кто платит: все работодатели.

20 декабря

Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в ноябре 2021 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за декабрь 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Налог на игорный бизнес за ноябрь 2021 года.

Кто платит: Организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

27 декабря (перенос с субботы 25 декабря)

Третий платёж по НДС за III квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

Акцизы за ноябрь 2021 года.

Кто платит: плательщики акцизов.

НДПИ за ноябрь 2021 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

28 декабря

Третий авансовый платёж по налогу на прибыль за 3-й месяц (декабрь) IV квартала 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

Авансовый платёж по налогу на прибыль за ноябрь 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

10 января 2022 года (перенос с выходного дня 31 декабря)

Фиксированные страховые взносы ИП за себя.

Кто платит: все индивидуальные предприниматели кроме ИП на НПД (самозанятых).

Налоговая и статистическая отчётность в декабре 2021 года

15 декабря

СЗВ-М за ноябрь 2021 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

СЗВ-ТД за ноябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в ноябре были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

20 декабря

Декларация по косвенным налогам за ноябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за ноябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Декларация по налогу на игорный бизнес за ноябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

27 декабря (перенос с субботы 25 декабря)

Декларация по акцизам за ноябрь 2021 года.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

28 декабря

Декларация по налогу на прибыль за январь-ноябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

30 декабря

Декларация по НДПИ за ноябрь 2021 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

Если планируете с 2022 года начать применять УСН или поменять объект налогообложения по УСН, не забудьте, что до конца года нужно подать соответствующее уведомление в налоговую инспекцию.

Чтобы узнать, нужно ли вам кроме налоговых сдавать статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.