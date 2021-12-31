Продажа маркированной молочной продукции с 20 января 2022 года: как подготовиться рознице и общепиту

С 20 января 2022 года магазины, кафе, рестораны, столовые будут продавать молочку с маркировкой по новым правилам. Пока они касаются молока и молочных изделий со сроком годности до 40 дней. Рассказываем, как изменятся правила продажи, как подготовиться и какие штрафы можно получить за нарушение.

Для чего нужна маркировка на молочной продукции

Таким образом государство борется с контрафактной продукцией. Недобросовестные производители выводят на рынок нелегальный продукт, изготовленный с нарушением ГОСтов и ТУ. Например, под видом цельного молока реализуют раствор из сухого порошка низкого качества, добавляют пальмовое масло для нужного процента жирности, не указывают точный состав на этикетке и т.д.

Закон о маркировке защищает не только интересы конечного потребителя, но и представителей малого бизнеса. Небольшие магазины, рестораны или кафе не всегда могут закупаться у крупных и проверенных поставщиков. Поэтому есть риск приобрести партию некачественного продукта и получить жалобу от клиента. Маркировка даёт уверенность в том, что состав и срок годности действительно соответствуют указанному на упаковке.

Изначально выводить маркированную молочку со сроком до 40 дней через кассу планировали с 1 декабря 2021 года, но потом срок перенесли на 20 января 2022 года.

Как выглядит маркировка

Это двумерный код Data Matrix, в котором зашифрована информация о реализуемой продукции: изготовитель, наименование продукции, дата изготовления, срок годности и прочие сведения. Его наносят на этикетку или непосредственно на упаковку.

Какие продукты нужно выводить из оборота через кассу

Согласно Правилам в перечень маркируемой молочки со сроком годности не более 40 дней вошли:

молоко цельное и топленое пастеризованное (ультрапастеризованное — исключение);

сливки без подсластителей, сахара, сгущения;

сметана;

творог и сырки творожные;

йогурт;

сыворотка;

кефир;

ряженка;

кисломолочный напиток «Снежок».

Что потребуется для продажи маркированной молочной продукции

Квалифицированная электронная подпись. Она нужна всем участникам оборота молочной продукции. Потребуется для регистрации в системе маркировки «Честный ЗНАК» и подписания универсальных передаточных документов (УПД). Получить такую подпись можно бесплатно в налоговой инспекции, подробную инструкцию смотрите здесь. Если подпись есть, убедитесь, что срок её действия не истекает в ближайшее время.

ПО для продажи маркированных товаров. Сюда относятся кассовые программы и товароучётные системы, например, «Моё дело Торговля». Если ПО уже есть, проверьте, поддерживает ли оно маркировку.

Регистрация в системе «Честный ЗНАК». Обязательна для всех, кто связан с реализацией маркированных товаров. Розница и общепит подключаются, чтобы передавать данные о выбытии кодов маркировки. Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» можно прямо через кассу. Такую возможность поддерживают, например, модели Эвотор, Вики, Касса Ф.

Подключение к системе «Меркурий». Это система ветеринарного контроля товаров. Предприниматель должен быть зарегистрирован в ней, если торгует товарами животного происхождения.

Оборудование. Тем, кто ещё не продавал маркированные товары, потребуются:

современная онлайн-касса, поддерживающая интеграцию с товароучётными системами и формат фискальных документов 1.2. Если у вас уже есть касса, убедитесь, что она может распознавать коды маркировки и передавать информацию о них. Если у вас кнопочный аппарат, то лучше заменить его на современный смарт-терминал. Кассовое ПО большинства таких устройств обновляется автоматически. Так вы всегда будете работать в соответствии с законодательством;

фискальный накопитель, версии не менее 1.1М;

2D-сканер для считывания кода маркировки. 1D-сканер не подойдёт, потому что он читает только линейные коды производителя.

Подключение к электронному документообороту (ЭДО). Нужно, чтобы принимать маркированные товары от поставщика. Через ЭДО партнёры обмениваются документами на товар. В этой статье мы рассказывали как подключить и настроить ЭДО.

Как рознице и общепиту выводить молочную продукцию из оборота

Продажа в розничных магазинах

Схема реализации молочной продукции будет следующей:

при продаже кассир считывает штрихкод и марку на упаковке;

фискальный накопитель передаёт запрос о подлинности кода маркировки и проверке информации о продаваемом товаре оператору фискальных данных (ОФД);

ОФД перенаправляет его в «Честный ЗНАК», получает ответ и передаёт его в систему онлайн-кассы;

кассир видит на экране уведомление о результате проверки и закрывает продажу;

данные о продаже вновь поступают ОФД. Тот, в свою очередь, передаёт их в «Честный ЗНАК».

Код маркировки выбывает из оборота и больше нигде не числится. Пробить через кассу ещё раз один и тот же товар не получится.

Продажа в общепите

Правила и сроки выведения кодов из оборота зависят от того, использует ли общепит молочную продукцию как сырьё или в первозданном виде продаёт клиенту.

Кафе, рестораны и столовые, которые покупают молочку исключительно для кухни, обязаны передавать информацию о выбытии кода только с 1 сентября 2022 года.

При этом выводить коды нужно не через кассу, а в личном кабинете на сайте «Честный ЗНАК» с признаком «Для собственных нужд предприятия». Сделать это нужно в течение трёх дней после вскрытия тары. Отражать маркировку в чеке при продаже готовых блюд не нужно.

А если в общепите продают, например, фасованный сыр или сливки в индивидуальных пакетиках, то их нужно выводить из оборота через кассу как в магазине с 20 января 2022 года.

Нюансы, о которых нужно знать

При продаже маркированной молочки могут возникнуть проблемы:

повреждённый нечитаемый код . Зафиксировать его выбытие через кассу не получится, но вы можете списать код в личном кабинете «Честный ЗНАК»;

истечение срока годности молочки. Также нужно вывести из оборота с помощью системы «Честный ЗНАК»;

на остатках нет маркировки. Если товар купили ещё до наступления обязанности выводить коды из оборота, его можно продавать как обычно, потому что у розничных продавцов нет обязанности маркировать остатки;

покупатель вернул молочный продукт с маркировкой. Выбывший код вернуть в оборот уже не получится, и вы не сможете повторно продать этот товар. Но оформить возврат на кассе и отдать деньги покупателю можно.

Как выводить из оборота развесной товар

Рассмотрим на примерах.

Пример 1. Магазин продает сыр на развес и продавец делит головку на части. Наносить маркировку на каждый отрезанный кусок не нужно. Код маркировки нужно выводить в личном кабинете «Честный ЗНАК» в течение трёх дней после нарезки. При этом указывайте причину «Продажа на развес». Упаковку сыра не выкидывайте. При продаже частей головки сыра будете считывать с неё штрихкод и марку. Пример 2. Магазин покупает сыр головками, разрезает его на несколько частей, фасует и перепродаёт организации, например, столовой. В этом случае розничный продавец должен заказывать коды маркировки и наносить их на фасованную продукцию. Коды заказывают в системе «Честный ЗНАК» согласно инструкции.

Следующий этап маркировки

С 1 сентября следующего года хозяин магазина или точки общепита обязан будет принимать продукцию по товарно-транспортной накладной, которая в электронном виде поступит в товароучётную систему. Он может возложить эту обязанность и на другого сотрудника. Если магазинов несколько, то принять партию сможет администратор или кассир. Чтобы сделать это, нужно отсканировать код на групповой упаковке и подтвердить операцию.

До 1 декабря 2022 года сканировать можно только общую тару, где находится молочная продукция. Это называется групповой приёмкой товара. После этой даты нужно пробивать марку и принимать каждую упаковку молочки отдельно.

Штрафы за непробитие маркированной молочной продукции

Ответственность за нарушение правил оборота маркированных товаров прописана в ст. 15.12 КоАП РФ. При производстве или продаже товаров без маркировки предусмотрены следующие штрафы:

для юрлиц — 50-300 тысяч рублей;

для должностных лиц — 5-10 тысяч рублей;

тысяч для граждан — 2-4 тысяч рублей.

Помимо штрафов предусмотрена конфискация молочки, на которой отсутствуют коды маркировки.

С декабря 2021 года начинает действовать статья 15.12.1 КоАП со штрафами за нарушение порядка и сроков предоставления сведений о приёмке или выбытии кодов в ГИС МТ. Штраф для юридических лиц составит 50-100 тысяч рублей, для должностных лиц — 1-10 тысяч рублей.

Маркировка коснётся всех участников оборота молочной продукции. Рекомендуем подготовиться заранее, не дожидаясь января. Если исключить новогодние праздники, в январе у вас останется всего неделя на подготовку.