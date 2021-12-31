Насколько малый бизнес готов к обязательному электронному документообороту

В 2024 году ФНС обещает внедрить обязательный электронный документооборот. Мы проанализировали насколько активно сейчас используется ЭДО в малом бизнесе на базе 70 тысяч клиентов. Слово генеральному директору интернет-бухгалтерии «Моё дело» Сергею Панову.

Всем привет! Меня зовут Сергей Панов, я CEO интернет-бухгалтерии «Моё дело». В 2024 году ФНС планирует перевести 95% счетов-фактур и 70% накладных в электронный вид. Очень амбициозная цель, учитывая, что за 20 с лишним лет существования систем ЭДО они так и не стали распространены повсеместно. Крупные корпорации активно используют ЭДО для ускорения работы и снижения издержек — это известный тренд. Но вот насколько готов к этому малый бизнес?

У интернет-бухгалтерии больше 70 тысяч активных клиентов в основном из сегмента малого и среднего бизнеса и встроенный ЭДО, поэтому репрезентативную выборку построить было несложно. Мы собрали клиентские данные за 2020 год и проанализировали их. В малом бизнесе большой объем первички заводится ближе к подготовке годового отчёта, поэтому данные 2021 года пока анализировать некорректно. Результаты получились интересные и в чем-то даже неожиданные. Решил поделиться ими с читателями vc.ru и нашего блога на Клерке.

Средняя по больнице

Через ЭДО передается 13,6% первичных документов клиентов: актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур и УПД. При этом 40,9% клиентов передавало или получало хотя бы один документ по ЭДО. Вроде неплохо. Но ЭДО использовался для передачи документов лишь с 1,0% контрагентов. То есть ЭДО используют там, где нужно передавать большой объем первички. В остальных случаях предпочитают бумагу.

Входящие электронные документы популярнее исходящих

В среднем доля электронных документов в исходящих — 6,1%, во входящих — 17,5%. Самые популярные входящие электронные документы — счета-фактуры и УПД: 30,4% передаются в электронном виде. Самые популярные исходящие — акты выполненных работ: по ЭДО отправляют 7,0% актов.

ИП гораздо больше готовы к ЭДО, чем компании

Доля электронных документов в исходящих у ИП 6,2%, у ООО — 5,5%. Разница не огромная, но во входящих перевес явный: 26,7% против 9,8%. То, что бухгалтерии ООО кажется жутко сложным, предприниматели осваивают и активно используют. При этом ИП уже получают 87,8% счетов-фактур и УПД в электронном виде!

Чем меньше бизнес, тем активнее он использует ЭДО

Корреляция четкая. С ростом бизнеса доля электронных документов в первичке снижается. Это справедливо и для исходящих, и для входящих документов.

В малых городах ЭДО используют активнее, чем в крупных

Логично было предположить, что сильнее всего ЭДО внедрен в столичный бизнес. Но нет. Доля электронных документов в общем количестве первички для бизнеса с регистрацией в Москве и Московской области ниже среднероссийского показателя. На первом месте города с населением до 1 миллиона человек — 155,0% от среднего по стране, затем Москва и Московская область — 89,7%, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 79,4%, а замыкают рейтинг города-миллионники — 74,0%. Видимо, это связано с тем, что бизнес из малых городов активнее работает с контрагентами из других регионов и видит в ЭДО возможность сэкономить.

Отрасли-лидеры и отрасли-аутсайдеры по использованию ЭДО

Лидерами предсказуемо оказались технологичные отрасли с высоким средним чеком.

Операции с недвижимостью (ОКВЭД 68). В электронном виде передается 23,3% документов — 172,2% от среднероссийского значения.

Бизнес-услуги (ОКВЭД 77-82). В электронном виде передается 17,2% документов — 126,6% от среднероссийского значения.

Консалтинг и научные разработки (ОКВЭД 69-75). В электронном виде передается 14,7% документов — 108,1% от среднероссийского значения.

Аутсайдеры тоже достаточно предсказуемы. Общепит и строительство в зоне особого внимания ФНС как раз из-за непрозрачности денежных потоков. Несколько удивила торговля: казалось, что большие сети и маркетплейсы приучили отрасль к ЭДО, но пока нет.

Общепит и гостиницы (ОКВЭД 55-56). В электронном виде передаётся 3,4% документов — 24,7% от среднероссийского значения.

Торговля (ОКВЭД 45-47). В электронном виде передаётся 9,4% документов — 69,4% от среднероссийского значения.

Строительство (ОКВЭД 41-43). В электронном виде передаётся 10,8% документов — 79,7% от среднероссийского значения.

Интересна высокая распространенность ЭДО в выборке «Другие отрасли». Но мы не стали углубляться в эту выборку, поскольку в каждой конкретной отрасли там клиентов кратно меньше, чем в выделенных выше. Это может влиять на репрезентативность данных.

Так готов ли малый бизнес к обязательному ЭДО

Похоже, что нет. Нужно понимать, что клиенты интернет-бухгалтерии «Моё дело» лояльнее к технологиям, чем малый бизнес в целом. Они уже работают в облаке и привыкли к автоматическим интеграциям с банками, CRM и другими бизнес-сервисами. Использовать ЭДО в этой экосистеме — абсолютно логичный ход. Но, как видите, в сфере документооборота большинство хранит верность традициям. ФНС предстоит провести гигантскую разъяснительную работу, чтобы переломить это.

Но есть и сдержанный оптимизм. Вот так выглядит динамика роста числа электронных документов наших клиентов.

В феврале-марте 2022 года ждем традиционный всплеск перед годовым отчётом. Снова все посчитаем и посмотрим как изменилась картина.

А вы используете ЭДО? Планируете начать использовать в следующем году?