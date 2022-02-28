Налоговый календарь на март 2022 года

Начинается отчётная кампания за 2022 год, поэтому на ближайшие два месяца налоговый календарь будет гораздо «пухлее» обычного. Подготовили для вас подробный список дел. Посмотрите, чтобы ничего не упустить. Обратите внимание: несколько отчётов нужно сдавать по новой форме.

Налоговые платежи и взносы в марте 2022 года

1 марта

Налог на имущество, транспортный и земельный налоги для организаций за 2021 год.

Кто платит: организации, имеющие в собственности соответствующие объекты налогообложения.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год.

Кто платит: организации и ИП, деятельность которых на территории России (на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне России) оказывает определённые виды негативного воздействия на окружающую среду.

15 марта

Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за февраль 2022 года.

Кто платит: все работодатели.

21 марта (перенос с воскресенья 20 марта)

Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в феврале 2022 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за март 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Налог на игорный бизнес за февраль 2022 года года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

24 марта

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год.

Кто платит: организации и ИП, ведущие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II, III категорий.

25 марта

Третий платёж по НДС за IV квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

Акцизы за март 2022 года.

Кто платит: плательщики акцизов.

НДПИ за февраль 2022 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

28 марта

Налог на прибыль по итогам 2021 года.

Кто платит: все плательщики налога на прибыль.

Третий авансовый платёж по налогу на прибыль за 3-й месяц (март) I квартала 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

Авансовый платёж по налогу на прибыль за март 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

31 марта

Уплата единого налога по УСН за 2021 год

Кто платит: организации на УСН.

Уплата единого налога по ЕСХН за 2021 год.

Кто платит: ИП и организации на ЕСХН

Налоговая и бухгалтерская отчётность в марте 2022 года

1 марта

Расчёт по форме 6-НДФЛ за 2021 год.

Кто сдаёт: налоговые агенты по НДФЛ.

6-НДФЛ за 2021 год нужно сдавать по новой форме.

Отчёт СЗВ-СТАЖ в ПФР за 2021 год.

Кто сдаёт: все работодатели.

10 марта

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год.

Кто сдаёт: организации и ИП, деятельность которых на территории России (на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне России) оказывает определённые виды негативного воздействия на окружающую среду.

15 марта

СЗВ-М за февраль 2022 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

СЗВ-ТД за февраль 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в феврале были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

21 марта (перенос с воскресенья 20 марта)

Декларация по косвенным налогам за февраль 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за февраль 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Декларация по налогу на игорный бизнес за февраль 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

24 марта

Отчёт о результатах производственного экологического контроля за 2021 год.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые платят за негативное воздействие на окружающую среду.

25 марта

Декларация по акцизам.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

28 марта

Декларация по налогу на прибыль за 2021 год.

Кто сдаёт: плательщики налога на прибыль.

Декларацию по налогу на прибыль нужно сдавать по новой форме.

Декларация по налогу на прибыль за январь-февраль 2022 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

30 марта

Декларация по налогу на имущество организаций

Кто сдаёт: организации, у которых есть в собственности имущество (кроме организаций на спецрежимах, если имущество не облагается по кадастровой стоимости).

Декларацию по налогу на имущество нужно сдавать по новой форме.

31 марта

Бухгалтерская отчётность за 2021 год.

Кто сдаёт: все юридические лица.

Декларация по НДПИ за февраль 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

Декларация по УСН за 2021 год.

Кто сдаёт: организации на УСН.

Декларацию по УСН нужно сдавать по новой форме.

Декларация по ЕСХН за 2021 год.

Кто сдаёт: организации на ЕСХН.

Отчётность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств за 2021 год.

Кто сдаёт: организации и ИП — производители и импортеры товаров, включенных в Перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации.

Декларация о количестве выпущенных в обращение на территории России за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации.

Кто сдаёт: организации и ИП — производители и импортеры товаров, включенных в Перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации.