Налоговый календарь на апрель 2022 года

Налоговые платежи и взносы в апреле 2022 года

14 апреля

Экологический сбор за 2021 год.

Кто платит: производители и импортеры товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.

15 апреля

Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за март 2022 года.

Кто платит: все работодатели.

20 апреля

Уплата косвенных налогов по товарам, ввезённым из государств — членов ЕАЭС.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), аванс за I квартал 2022 года.

Кто платит: плательщики НВОС (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства).

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за апрель 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Налог на игорный бизнес за март 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

Водный налог за I квартал 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.

25 апреля

Первый платёж по НДС за I квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

ИП и организации на спецрежимах, которые не являются плательщиками НДС, но выставляли своим клиентам счета-фактуры с выделенным НДС, должны заплатить всю сумму за квартал сразу.

Акцизы за март 2022 года.

Кто платит: плательщики акцизов.

Авансовый платеж по НДФЛ за I квартал 2022 года.

Кто платит: ИП на ОСНО, адвокаты и нотариусы.

Авансовый платёж по УСН за I квартал 2022 года.

Кто платит: ИП и ООО на УСН.

Торговый сбор за I квартал 2022 года.

Кто платит: плательщики торгового сбора.

НДПИ за март 2022 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

28 апреля

Первый авансовый платёж по налогу на прибыль за 1-й месяц (апрель) II квартала 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

Квартальный авансовый платёж по налогу на прибыль за I квартал 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.

Авансовый платёж по налогу на прибыль за январь-март 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

29 апреля

Регулярный платеж за пользование недрами за I квартал 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.

4 мая (перенос с субботы 30 апреля)

Налог по УСН за 2021 год.

Кто платит: ИП на УСН.

Авансовый платёж по налогу на имущество за I квартал 2022 года.

Кто платит: организации, у которых в собственности есть налогооблагаемое имущество.

Авансовый платёж по транспортному налогу за I квартал 2022 года.

Кто платит: организации — плательщики транспортного налога (если такая обязанность установлена региональным законодательством).

Авансовый платёж по земельному налогу за I квартал 2022 года.

Кто платит: организации — плательщики земельного налога (если такая обязанность установлена местным законодательством).

Налоговая отчётность в апреле 2022 года

14 апреля

Расчёт суммы экологического сбора за 2021 год.

Кто сдаёт: производители, импортеры товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.

15 апреля

СЗВ-М за март 2022 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

СЗВ-ТД за март 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в марте были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

Подтверждение основного вида деятельности в ФСС: заявление и справка.

Кто сдаёт: все организации — страхователи по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

20 апреля

Журнал учёта счетов-фактур за I квартал 2022 года в электронном виде.

Кто сдаёт: посредники, которые сами не должны сдавать декларации по НДС, но получали или выставляли счета-фактуры в интересах другого лица.

Декларация по косвенным налогам за март 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.

4-ФСС в бумажном виде за I квартал 2022 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

Декларация об объёме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за I квартал 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, занимающиеся производством, оборотом (в т. ч. розничной продажей) этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции.

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за март 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Декларация по налогу на игорный бизнес за март 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

Единая упрощённая декларация за I квартал 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, у которых не было движений по расчётному счёту и объектов налогообложения по налогам, указываемым в декларации.

Декларация по водному налогу за I квартал 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.

25 апреля

Декларация по НДС за I квартал 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики НДС и налоговые агенты.

4-ФСС за I квартал 2022 года в электронном виде.

Кто сдаёт: все работодатели.

Декларация по акцизам.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

28 апреля

Декларация по налогу на прибыль за I квартал 2022 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.

Декларация по налогу на прибыль за январь-март 2022 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

29 апреля

Расчёт регулярных платежей за пользование недрами за I квартал 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.

4 мая (перенос с субботы 30 апреля)

Декларация 3-НДФЛ за 2021 год.

Кто сдаёт: ИП на ОСНО, адвокаты, нотариусы.

С отчётности за 2021 год декларацию 3-НДФЛ сдают по новой форме, утверждённой приказом ФНС России от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@.

Декларация по УСН за 2021 год.

Кто сдаёт: ИП на УСН.

С отчётности за 2021 год декларацию по УСН сдают по новой форме, утверждённой приказом ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@.

Расчёт по страховым взносам за I квартал 2022 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

Расчёт по форме 6-НДФЛ за I квартал 2022 года.

Кто сдаёт: все налоговые агенты по НДФЛ.

Декларация по НДПИ за март 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.