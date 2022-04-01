Налоги, взносы, пошлины

Налоговый календарь на апрель 2022 года

Настаёт самый насыщенный налоговыми делами месяц года. Работы будет немало — в апреле многие отчитываются и платят за год и за квартал одновременно. Мы собрали все налоговые даты апреля в статье — читайте и действуйте.

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Налоговые платежи и взносы в апреле 2022 года

14 апреля

  • Экологический сбор за 2021 год.

Кто платит: производители и импортеры товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.

15 апреля

  • Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за март 2022 года. 

Кто платит: все работодатели.

20 апреля

  • Уплата косвенных налогов по товарам, ввезённым из государств — членов ЕАЭС.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС

  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), аванс за I квартал 2022 года.

Кто платит: плательщики НВОС (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства).

  • Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за апрель 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

  • Налог на игорный бизнес за март 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

  • Водный налог за I квартал 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.

25 апреля

  • Первый платёж по НДС за I квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

ИП и организации на спецрежимах, которые не являются плательщиками НДС, но выставляли своим клиентам счета-фактуры с выделенным НДС, должны заплатить всю сумму за квартал сразу.

  • Акцизы за март 2022 года.

Кто платит: плательщики акцизов.

  • Авансовый платеж по НДФЛ за I квартал 2022 года.

Кто платит: ИП на ОСНО, адвокаты и нотариусы.

  • Авансовый платёж по УСН за I квартал 2022 года.

Кто платит: ИП и ООО на УСН.

  • Торговый сбор за I квартал 2022 года.

Кто платит: плательщики торгового сбора.

  • НДПИ за март 2022 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

28 апреля

  • Первый авансовый платёж по налогу на прибыль за 1-й месяц (апрель) II квартала 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

  • Квартальный авансовый платёж по налогу на прибыль за I квартал 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.

  • Авансовый платёж по налогу на прибыль за январь-март 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

29 апреля

  • Регулярный платеж за пользование недрами за I квартал 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.

4 мая (перенос с субботы 30 апреля)

  • Налог по УСН за 2021 год.

Кто платит: ИП на УСН.

  • Авансовый платёж по налогу на имущество за I квартал 2022 года.

Кто платит: организации, у которых в собственности есть налогооблагаемое имущество.

  • Авансовый платёж по транспортному налогу за I квартал 2022 года.

Кто платит: организации — плательщики транспортного налога (если такая обязанность установлена региональным законодательством).

  • Авансовый платёж по земельному налогу за I квартал 2022 года.

Кто платит: организации — плательщики земельного налога (если такая обязанность установлена местным законодательством).

Налоговая отчётность в апреле 2022 года

14 апреля

  • Расчёт суммы экологического сбора за 2021 год.

Кто сдаёт: производители, импортеры товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.

15 апреля

  • СЗВ-М за март 2022 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

  • СЗВ-ТД за март 2022 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в марте были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

  • Подтверждение основного вида деятельности в ФСС: заявление и справка.

Кто сдаёт: все организации — страхователи по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

20 апреля

  • Журнал учёта счетов-фактур за I квартал 2022 года в электронном виде.

Кто сдаёт: посредники, которые сами не должны сдавать декларации по НДС, но получали или выставляли счета-фактуры в интересах другого лица.

  • Декларация по косвенным налогам за март 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.

  • 4-ФСС в бумажном виде за I квартал 2022 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

  • Декларация об объёме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за I квартал 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, занимающиеся производством, оборотом (в т. ч. розничной продажей) этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции.

  • Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за март 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

  • Декларация по налогу на игорный бизнес за март 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

  • Единая упрощённая декларация за I квартал 2022 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП, у которых не было движений по расчётному счёту и объектов налогообложения по налогам, указываемым в декларации.

  • Декларация по водному налогу за I квартал 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.

25 апреля

  • Декларация по НДС за I квартал 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики НДС и налоговые агенты.

  • 4-ФСС за I квартал 2022 года в электронном виде.

Кто сдаёт: все работодатели.

  • Декларация по акцизам.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

28 апреля

  • Декларация по налогу на прибыль за I квартал 2022 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.

  • Декларация по налогу на прибыль за январь-март 2022 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

29 апреля

  • Расчёт регулярных платежей за пользование недрами за I квартал 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.

4 мая (перенос с субботы 30 апреля)

  • Декларация 3-НДФЛ за 2021 год.

Кто сдаёт: ИП на ОСНО, адвокаты, нотариусы.

С отчётности за 2021 год декларацию 3-НДФЛ сдают по новой форме, утверждённой приказом ФНС России от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@.

  • Декларация по УСН за 2021 год.

Кто сдаёт: ИП на УСН.

С отчётности за 2021 год декларацию по УСН сдают по новой форме, утверждённой приказом ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@.

  • Расчёт по страховым взносам за I квартал 2022 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

  • Расчёт по форме 6-НДФЛ за I квартал 2022 года.

Кто сдаёт: все налоговые агенты по НДФЛ.

  • Декларация по НДПИ за март 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

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