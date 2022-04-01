Налоговый календарь на апрель 2022 года

Налоговые платежи и взносы в апреле 2022 года
14 апреля
- Экологический сбор за 2021 год.
Кто платит: производители и импортеры товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.
15 апреля
- Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за март 2022 года.
Кто платит: все работодатели.
20 апреля
- Уплата косвенных налогов по товарам, ввезённым из государств — членов ЕАЭС.
Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), аванс за I квартал 2022 года.
Кто платит: плательщики НВОС (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства).
- Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за апрель 2022 года.
Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.
- Налог на игорный бизнес за март 2022 года.
Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
- Водный налог за I квартал 2022 года.
Кто платит: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.
25 апреля
- Первый платёж по НДС за I квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы.
Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.
ИП и организации на спецрежимах, которые не являются плательщиками НДС, но выставляли своим клиентам счета-фактуры с выделенным НДС, должны заплатить всю сумму за квартал сразу.
- Акцизы за март 2022 года.
Кто платит: плательщики акцизов.
- Авансовый платеж по НДФЛ за I квартал 2022 года.
Кто платит: ИП на ОСНО, адвокаты и нотариусы.
- Авансовый платёж по УСН за I квартал 2022 года.
Кто платит: ИП и ООО на УСН.
- Торговый сбор за I квартал 2022 года.
Кто платит: плательщики торгового сбора.
- НДПИ за март 2022 года.
Кто платит: плательщики НДПИ.
28 апреля
- Первый авансовый платёж по налогу на прибыль за 1-й месяц (апрель) II квартала 2022 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.
- Квартальный авансовый платёж по налогу на прибыль за I квартал 2022 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.
- Авансовый платёж по налогу на прибыль за январь-март 2022 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
29 апреля
- Регулярный платеж за пользование недрами за I квартал 2022 года.
Кто платит: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.
4 мая (перенос с субботы 30 апреля)
- Налог по УСН за 2021 год.
Кто платит: ИП на УСН.
- Авансовый платёж по налогу на имущество за I квартал 2022 года.
Кто платит: организации, у которых в собственности есть налогооблагаемое имущество.
- Авансовый платёж по транспортному налогу за I квартал 2022 года.
Кто платит: организации — плательщики транспортного налога (если такая обязанность установлена региональным законодательством).
- Авансовый платёж по земельному налогу за I квартал 2022 года.
Кто платит: организации — плательщики земельного налога (если такая обязанность установлена местным законодательством).
Налоговая отчётность в апреле 2022 года
14 апреля
- Расчёт суммы экологического сбора за 2021 год.
Кто сдаёт: производители, импортеры товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.
15 апреля
- СЗВ-М за март 2022 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
- СЗВ-ТД за март 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в марте были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.
- Подтверждение основного вида деятельности в ФСС: заявление и справка.
Кто сдаёт: все организации — страхователи по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
20 апреля
- Журнал учёта счетов-фактур за I квартал 2022 года в электронном виде.
Кто сдаёт: посредники, которые сами не должны сдавать декларации по НДС, но получали или выставляли счета-фактуры в интересах другого лица.
- Декларация по косвенным налогам за март 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.
- 4-ФСС в бумажном виде за I квартал 2022 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
- Декларация об объёме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за I квартал 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, занимающиеся производством, оборотом (в т. ч. розничной продажей) этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции.
- Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за март 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
- Декларация по налогу на игорный бизнес за март 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
- Единая упрощённая декларация за I квартал 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, у которых не было движений по расчётному счёту и объектов налогообложения по налогам, указываемым в декларации.
- Декларация по водному налогу за I квартал 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.
25 апреля
- Декларация по НДС за I квартал 2022 года.
Кто сдаёт: плательщики НДС и налоговые агенты.
- 4-ФСС за I квартал 2022 года в электронном виде.
Кто сдаёт: все работодатели.
- Декларация по акцизам.
Кто сдаёт: плательщики акцизов.
28 апреля
- Декларация по налогу на прибыль за I квартал 2022 года.
Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.
- Декларация по налогу на прибыль за январь-март 2022 года.
Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
29 апреля
- Расчёт регулярных платежей за пользование недрами за I квартал 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.
4 мая (перенос с субботы 30 апреля)
- Декларация 3-НДФЛ за 2021 год.
Кто сдаёт: ИП на ОСНО, адвокаты, нотариусы.
С отчётности за 2021 год декларацию 3-НДФЛ сдают по новой форме, утверждённой приказом ФНС России от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@.
- Декларация по УСН за 2021 год.
Кто сдаёт: ИП на УСН.
С отчётности за 2021 год декларацию по УСН сдают по новой форме, утверждённой приказом ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@.
- Расчёт по страховым взносам за I квартал 2022 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
- Расчёт по форме 6-НДФЛ за I квартал 2022 года.
Кто сдаёт: все налоговые агенты по НДФЛ.
- Декларация по НДПИ за март 2022 года.
Кто сдаёт: плательщики НДПИ.
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