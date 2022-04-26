Как принять на работу беженца из ДНР, ЛНР, Украины в 2022 году

Чем беженцы отличаются от лиц, получивших временное убежище

Нужно различать беженцев, лиц со временным убежищем и иностранных работников, потому что правила и порядок их приёма на работу отличаются. Особенности приёма на работу граждан зарубежных государств прописаны в главе 50.1 ТК, законе о беженцах № 4528-1 от 19.02.1993, законе о правовом положении иностранных граждан № 115-ФЗ от 25.07.2002, постановлении № 755 от 11.10.2002.

Согласно этим документам:

Беженцы — лица, которые подверглись преследованиям у себя на родине и по этой причине покинули страну своего проживания. В Российской Федерации их статус подтверждается удостоверением беженца по этой форме . Они и члены семьи имеют право на трудоустройство и предпринимательскую деятельность наравне с гражданами РФ. Им не нужно получать разрешение на работу или патент. Временное убежище предоставляется тем, кто сам отказался от статуса беженца в пользу временного пребывания или не имеет права на статус беженца, но из гуманных побуждений не может быть выдворен из страны. Статус лица, получившего временное убежище, подтверждается свидетельством по другой форме . Такие люди так же могут устроиться на любую должность и профессию без патента или разрешения на работу.

При получении удостоверения беженца и свидетельства о предоставлении временного убежища украинский паспорт или паспорт ДНР, ЛНР сдают на временное хранение в УМВД. Но это не помеха для трудоустройства — согласно по ст. 7 и 13 Закона № 4528-1 удостоверение или свидетельство считаются документами, удостоверяющими личность.

Оформление удостоверения беженца занимает до 6-ти месяцев, а свидетельства о временном убежище — до 3-х месяцев. Если вам нужно срочно принять сотрудника, не дожидаясь этих документов, можно оформить его на работу по правилам для иностранных граждан. Для этого у него должно быть разрешение на работу при наличии визы или патент для въехавших в безвизовом порядке. Патент можно оформить быстрее — за 5-10 рабочих дней.

Разрешения и патент не нужны для лиц, указанных в п. 4 и 4.5 ст. 13 закона № 115-ФЗ от 25.07.2002. Это, помимо беженцев и лиц с временным убежищем, иностранцы с постоянным или временным проживанием в РФ, студенты и высококвалифицированные специалисты.

При найме иностранца с любым статусом работодатель в течение трёх дней обязан сообщить об этом в МВД согласно п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ. Это касается, в том числе беженцев и получивших временное убежище. Уведомление можно направить в бумажном виде или через портал Госуслуг, по форме, установленной приказом МВД России № 536 от 30.07.2020.

Имейте в виду, что иностранцев, в том числе беженцев, нельзя принимать на работу в организации, указанные в постановлении Правительства РФ № 755. В этом перечне, в основном, объекты и организации, связанные с безопасностью и государственной тайной.

Документы для трудоустройства беженца

Кандидат со статусом беженца представляет работодателю:

удостоверение беженца — оно заменяет паспорт;

общий пакет документов по п. 1 ст. 65 ТК ;

п. 1 ст. 65 ТК копию миграционной карты для постановки на миграционный учёт.

СНИЛС должен быть у каждого иностранца, проживающего в России, согласно п. 1 ст. 6 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996. Если беженец не получил СНИЛС самостоятельно, поставить его на учёт в ПФР может работодатель.

Бумажная трудовая книжка нужна только если у кандидата она есть на бланке российского образца, и в ней нет записей о переходе на электронный формат.

Документы об образовании нужны, если это установлено квалификационными требованиями к должности или профессии, на которую претендует кандидат. Украинские дипломы по общему правилу признаются в РФ без легализации.

Исключение — документы об образовании медицинских и фармацевтических работников. Кандидаты, которые не соответствуют квалификационным требованиям по приказу Минздрава от 08.10.2015 № 707н, должны пройти повышение квалификации или переподготовку по дополнительным профессиональным программам в российских образовательных организациях.

Справка об отсутствии судимости необходима только при приёме на должности, которые запрещено занимать лицам с судимостью или подвергавшимся уголовному преследованию.

Беженцы имеют право на обязательное медицинское страхование на весь срок пребывания по п. 10 ч. 1 ст. 8 закона № 4528-1. Поэтому от них не требуют полис ДМС как от других иностранцев.

Можно ли отказать в приёме на работу беженцу без документов

По общему правилу кандидату нельзя отказать в приёме на работу, если он не представил какие-то разрешительные документы по ст. 65 и ст. 327.3 ТК. Это может расцениваться как дискриминация, запрещённая ст. 64 ТК.

Но есть случаи, когда работодатель имеет право не взять на работу беженца без документов:

Кандидат не предъявил документы об образовании , которые подтверждают его квалификацию. Это обстоятельство прямо связано с деловыми качествами работника и не считается дискриминацией. Кандидат не представил справку об отсутствии судимости при трудоустройстве на должность, занимать которую могут только лица без уголовного прошлого. Такие требования есть, например, для воспитателей, полицейских, госслужащих.

Нельзя отказать в трудоустройстве из-за отсутствия у кандидата СНИЛС, военного билета или трудовой книжки. Это подтверждается апелляционным определением Ростовского областного суда от 11.10.2012 по делу № 33-11890. Истец отправил заявление о приёме на работу без копий документов, а, получив отказ, решил оспорить его в суде. В решении суд по пунктам обозначил, из-за отсутствия каких документов можно отказать, а каких — нельзя.

Если у сотрудника не будет действующей миграционной карты, работодателя могут привлечь к ответственности по ст. 18.9 КоАП за нарушение правил миграционного учёта. Этот документ подтверждает законность нахождения иностранца на территории РФ. Если вы заинтересованы в сотруднике, но у него нет карты, можете сами помочь ему легализоваться.

Документы для трудоустройства лица, получившего временное убежище

Граждане ЛНР, ДНР, Украины, получившие временное убежище в Российской Федерации, представляют при устройстве на работу:

свидетельство о предоставлении временного убежища — оно заменяет паспорт;

общий пакет документов по п. 1 ст. 65 ТК ;

п. 1 ст. 65 ТК копию миграционной карты для постановки на миграционный учёт.

Лиц с временным убежищем трудоустраивают по тому же алгоритму, что и беженцев. Не нужен патент или разрешение на работу, а требования к документам по ст. 65 ТК такие же.

Получившие временное убежище, как и беженцы, имеют право на медицинскую помощь по закону № 4528-1. Статья 10 закона № 326-ФЗ от 29.11.2019 относит их к категории застрахованных по ОМС граждан, поэтому полис ДМС при их трудоустройстве не нужен.

Как принимать на работу граждан Украины, ДНР, ЛНР

Если у кандидата нет удостоверения беженца или свидетельства о предоставлении временного убежища, порядок приёма зависит от того, какой паспорт он предъявил.

Вариант 1. Кандидат предъявил паспорт гражданина РФ

Трудоустройство проходит в общем порядке для граждан РФ. Документы запрашивают по списку из п. 1 ст. 65 ТК.

Вариант 2. Кандидат представил паспорт гражданина Украины, ДНР или ЛНР или иной заменяющий его документ

Такие лица относятся к безвизовым иностранцам, что подтверждается письмом МИД № 19261/кд от 27.04.2012, ст. 11 Договора между РФ и ЛНР от 21.02.2022, ст. 11 Договора между РФ и ДНР от 21.02.2022. Они могут трудоустроиться при наличии патента.

Кандидаты представляют работодателю:

национальный паспорт или иной документ, подтверждающий личность. Например, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем — его выдают тем, кто подал заявление на присвоение статуса беженца;

стандартный пакет документов по п. 1 ст. 65 ТК ;

п. 1 ст. 65 ТК по ст. 327.3 ТК — патент, полис ДМС.

Патент не нужен, если у иностранца есть вид на жительство или разрешение на временное проживание, которые он предъявил при трудоустройстве.

Полис ДМС обязателен на весь срок действия трудового договора, если работодатель сам не заключает договор с медицинской организацией о предоставлении иностранцу платных медицинских услуг. Это подтверждается письмом Минтруда № 16-4/В-465 от 26.09.2016.

В трудовом договоре с иностранцем указывают по ст. 327.2 ТК сведения о патенте, разрешении на временное проживание, виде на жительство, полисе ДМС. После того, как сотрудник получит удостоверение беженца или свидетельство о временном убежище, внесите изменения в трудовой договор.

Срочный или бессрочный трудовой договор

По общему правилу с иностранцами, как и с гражданами РФ, заключается трудовой договор на неопределённый срок. Стандартные исключения указаны в ст. 59 ТК. Если работник не представит данные о продлении удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного убежища, патента и других временных документов, он может быть уволен по п. 9 ст. 83 ТК, в связи с прекращением специального права.

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