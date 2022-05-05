Что такое срочность погашения пассивов

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Когда я затеял разговор о ликвидности, то упомянул что анализ коэффициентов ликвидности имеет практический смысл, если активы и пассивы рассматриваются во взаимоувязке. Как и активы, пассивы в финансовом анализе подлежат группировке. Выделяют четыре группы пассивов по срочности возврата:

П1. Наиболее срочные обязательства

Такие обязательства нужно погасить в ближайшее время — от нескольких дней до нескольких месяцев. В основном это краткосрочная кредиторская задолженность. Например, задолженность по зарплате должна быть погашена точно в срок, установленный трудовым договором. Дальше начинает капать пеня 1/300 от ставки рефинансирования, а через 2 месяца может наступить уголовная ответственность руководителя по ст. 145.1 УК.

П2. Краткосрочные обязательства

Они должны быть погашены в срок до года. Это краткосрочные заёмные средства, краткосрочные оценочные обязательства и другие категории из раздела V бухгалтерского баланса, если они у вас есть. Кроме доходов будущих периодов.

П3. Долгосрочные обязательства

Их погашение займет больше года. Это долгосрочные заёмные средства и долгосрочные оценочные обязательства.

П4. Постоянные пассивы

Возвращать их придется только при ликвидации компании. Это все виды капитала: уставный, добавочный, резервный и нераспределённая прибыль. Сюда же относится и минфиновский недобитыш — доходы будущих периодов. О непростой судьбе этой категории я писал в отдельной статье.

В большинстве учебников по финанализу вы найдете примерно такое жёсткое закрепление пассивов за группами. На самом деле к анализу срочности возврата нужно подходить деликатнее. Если механически разделить ваши пассивы из баланса на группы, картинка будет напоминать среднюю температуру по палатам в больнице.

Пример 1. Вы — большой ритейлер. Например, «Магнит». У вас есть кредиторская задолженность перед поставщиком продуктов, которую по договору нужно погасить в течение месяца. Формально — П1. Но вы по опыту знаете, что деваться поставщику некуда. Такой объём у него больше никто не купит. Подождет год как миленький. А раз вы не собираетесь платить ему раньше, то это П2. Пример 2. Вы — ответчик по делу о просрочке поставки. Суд состоится завтра. Вы знаете, что точно проиграете, весь вопрос в сумме. В любом случае, обжаловать решение вы не планируете. Значит, через месяц решение суда вступит в законную силу, и надо будет заплатить истцу. Формально оценочное обязательство по выплате истцу — П2. Фактически — П1.

Теперь мы готовы разбираться какие задачи решает анализ ликвидности и платежеспособности. И о том, какие инструменты для этого использовать. Многие предприниматели считают, что им нужно анализировать только доходы, расходы и денежный поток. А баланс нужен только бухгалтерии. Но вот тут-то он и пригодится.