Дисконтирование в бухгалтерском учёте

Когда и зачем нужно применять дисконтирование в бухучёте

В разные моменты времени одна и та же сумма может иметь разную стоимость. Причин несколько:

1. Деньги обесцениваются из-за инфляции.

2. В будущем могут поступить не все ожидаемые средства, например, покупатели не вернут часть задолженности.

3. Деньги можно не вкладывать в бизнес, где результат не гарантирован, а разместить с минимальным риском, например, на депозите, и получить гарантированную доходность.

Бывает, что сумма дохода и расхода уже известна, но фактически деньги поступят или будут потрачены позже. Например, когда организация продала или купила товар с отсрочкой платежа. Либо заключила долгосрочный договор аренды, где платежи расписаны на несколько лет вперёд. Во всех этих случаях дисконтирование используют, чтобы привести будущие поступления или расходы к текущей стоимости денег.

Действующие ФСБУ требуют использовать дисконтирование при учёте оценочных обязательств, запасов, капитальных вложений, основных средств и аренды. Конкретный порядок применения дисконтирования в каждом случае зависит от объекта учёта и особенностей хозяйственной операции.

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Как работает дисконтирование: примеры расчётов

Имея определённую сумму денег сегодня, можно посчитать, сколько денег будет в будущем, если вложить их под проценты. Для этого нужно применить формулу:

БС = ТС * (1 + П)к

БС — будущая стоимость;

ТС — текущая стоимость;

П — процентная ставка за период;

К — количество периодов.

Пример 1. Вкладчик положил в банк 100 руб. под 15% годовых на два года. По условиям договора банк начисляет проценты раз в год и капитализирует их. Это значит, что сумма процентов остаётся на вкладе и на неё в следующих периодах тоже начисляются проценты. Через год сумма на вкладе будет равна: 100 руб. + 100 руб. х 15% = 115 руб. По истечении второго года вкладчик получит: 115 руб. + 115 руб. х 15% = 132,25 руб. Эту же сумму можно рассчитать с помощью формулы выше: БС = 100 руб. х (1 + 0,15) 2 = 132,25 руб. Т.е. при ставке 15% сегодняшние 100 руб. соответствуют 132,25 руб. через два года.

Теперь рассмотрим обратную ситуацию. Мы знаем, что через определённое время получим некоторую сумму денег. Нужно рассчитать, какой сумме на сегодня соответствует будущее поступление. Это и есть дисконтирование — приведение будущих поступлений к текущей стоимости.

ПС = БС / (1 + Д) к

ПС — приведённая (текущая) стоимость;

БС — будущая стоимость;

Д — ставка дисконтирования в % за период;

К — количество периодов до получения денег.

Пример 2. Воспользуемся условиями примера 1 и решим обратную задачу. Мы знаем, что через два года при ставке 15% банк выдаст с депозита 132,25 руб. Рассчитаем, сколько денег нужно для этого положить на депозит сегодня. ПС = 132, 25 руб. / (1 + 0,15) 2 = 100 руб. Т.е. 132,25 руб. через два года при ставке дисконтирования 15% соответствуют 100 руб., полученным сегодня. Расчёты, связанные с дисконтированием, удобнее проводить не вручную, а с помощью специальных функций Excel.

Для определения приведённой стоимости служит отдельная функция Excel, которая так и называется — ПС.

Пример 3. Используем в качестве аргументов исходные данные из примера 2: Ставка — 15%. Количество периодов — 2. Будущая стоимость — 132,25 руб. В итоге получим ту же приведённую стоимость 100 руб.

Если известны будущая и приведённая стоимости, а также число периодов, то можно рассчитать ставку дисконтирования с помощью функции СТАВКА.

Пример 4. Вновь воспользуемся условиями из примера 2: Количество периодов — 2. Приведённая стоимость — (-100). Сумма со знаком минус, т.к. эти деньги сейчас нужно потратить, чтобы в будущем получить доход. Будущая стоимость — 132,25 руб. В итоге получим ту же ставку 15%.

Иногда деньги поступают не одной суммой, а частями через определённые промежутки времени. Это же относится и к платежам — условия договора могут предусматривать перечисление средств по графику. Например, такая ситуация будет если проценты по вкладу не оставлять на счёте, а снимать по истечении каждого года. В этом случае нужно дисконтировать каждое поступление отдельно, исходя из срока, который остался до даты поступления денег. В Excel для расчёта нужно использовать функцию ЧПС (чистая приведённая стоимость).

Пример 5. Вкладчик разместил 100 руб. под 15% годовых на два года. В конце каждого года начисленные проценты снимаются. Т.е. на вкладе все время будет 100 руб., и в номинальном выражении за два года вкладчик получит проценты: П = 100 руб. х 15% х 2 = 30 руб. (двумя платежами по 15 руб.). Приведём эти поступления к текущей стоимости: ПС = 15 руб. / (1 + 0,15) 1 + 15 руб. / (1 + 0,15) 2 = 24,39 руб. Чтобы использовать функцию ЧПС нужно составить таблицу с датами и суммами поступлений и указать её, как один из аргументов функции. Другой аргумент — процентная ставка (15%) В результате получим то же значение ЧПС = 24,39 руб., что и при расчёте вручную.

Чтобы определить ставку дисконтирования, если известны даты и суммы платежей, нужно использовать функцию ВСД (внутренняя ставка доходности).

Пример 6. Составим таблицу с датами открытия вклада и суммами выплат, включая основную сумму при закрытии договора. Платёж при открытии нужно указать с минусом, так как для вкладчика это расход. В результате получим ставку 15%, которая соответствует исходным условиям.

Платежи могут поступать неравномерно. Тогда для расчёта ставки дисконтирования используют более универсальную функцию ЧИСТВНДОХ (чистая внутренняя норма доходности). В отличие от функции ВСД, здесь в качестве аргументов нужно вводить не только суммы поступлений, но и даты.

Пример 7. Предположим, что вкладчик имеет право снимать часть денег до окончания срока действия договора. Он планирует снять 50 руб. в середине второго года. Поэтому проценты за второй год будут меньше, чем за первый. П2 = 100 х 15% / 2 + 50 руб. х 15 руб. / 2 = 11,25 руб. Внесём даты выплат и поступлений в таблицу для функции ЧИСТВНДОХ В результате получим те же 15%, что и в предыдущих примерах.

В каких бухгалтерских стандартах используются приведённая стоимость и дисконтирование

В 2022 году дисконтирование в бухучёте нужно применять в следующих ситуациях:

1. Учёт оценочных обязательств со сроком исполнения более года (ПБУ 8/2010).

2. Покупка запасов с отсрочкой (рассрочкой) свыше года (ФСБУ 5/2019).

3. Переоценка основных средств, если в их стоимость было включено оценочное обязательство, а также обесценение основных средств (ФСБУ 6/2020).

4. Оценка чистой стоимости инвестиции в финансовую аренду у арендодателя и оценка обязательства по аренде у арендатора (ФСБУ 25/2018).

5. Капвложения с отсрочкой (рассрочкой) платежа более года и обесценение капвложений (ФСБУ 26/2020).

Также в ближайшие несколько лет вступят в действие новые ФСБУ, которые предусматривают дисконтирование:

1. Учёт капитальных вложений в нематериальные активы с отсрочкой или рассрочкой более года (ФСБУ 14/2021 «Нематериальные активы», начнёт действовать с 2024 года).

2. Определение выручки при поставке на условиях коммерческого кредита (ФСБУ «Доходы», планируется ввести с 2025 года).

3. Определение стоимости некоторых финансовых активов (ФСБУ «Финансовые инструменты», планируется ввести с 2027 года).

Как определить ставку дисконтирования

Выше в примерах мы использовали условную процентную ставку и отталкивались от неё в расчётах. Возникает вопрос — как бухгалтеру на практике определить ставку дисконтирования в каждом конкретном случае?

В рекомендации Бухгалтерского методологического центра от 11.09.2015 № Р-65/2015-КпР указаны два варианта определения этой ставки.

Вариант 1. Рассчитать прямым путём, например, исходя из условий договора.

Пример 8. Цена товара при расчётах по факту — 100 тыс. руб., а при отсрочке платежа на год — 115 тыс. руб. Компания приобрела товар на условиях отсрочки. С помощью функции СТАВКА легко посчитать, что ставка дисконтирования равна 15%.

Вариант 2. Использовать ставку по аналогичным или похожим активам, либо обязательствам. Например, можно взять ставку по банковским кредитам, полученным компанией или предложенным банком на сопоставимую сумму и срок.

Пример 9. Компания приобрела станок за 1,2 млн руб. с отсрочкой платежа на год. Цену при покупке без отсрочки поставщик не сообщил. Однако в этом же месяце банк предложил организации взять кредит на год в сумме от 1 до 2 млн руб. под 20% годовых. Поэтому в данном случае можно применить ставку дисконтирования 20%.

Дисконтирование при расчёте оценочных обязательств

Если оценочное обязательство ожидается к исполнению более, чем через год после отчётной даты, то его стоимость нужно определять с помощью дисконтирования (п. 20 ПБУ 8/2010).

Пример 10. Компания «ПромДеталь» начала строительство нового производственного цеха в декабре 2021 года. По графику работы должны быть завершены до 31.12.2023. В эти же сроки компания обязана привести в исходное состояние принадлежащий муниципалитету участок дороги, по которому на стройплощадку завозят материалы. Если это не сделать, компания заплатит неустойку 3 000 000 рублей. Стоимость работ по восстановлению дороги в 2023 году компания предварительно оценила в 1 000 000 руб. Таким образом, избежать затрат, как минимум в 1 000 000 руб., не удастся. Т.е. все условия для признания оценочного обязательства в бухучёте выполнены. Ставку дисконтирования организация определила в 10%, исходя из средних ставок по банковским депозитам на момент начала строительства. На 31.12.2021 компания рассчитала приведённую стоимость оценочного обязательства и включила его в стоимость строительных работ: ПС2021 = 1 000 000 руб. / (1 + 0,1) 2 = 826 446 руб. Дт 08 Кт 96 826 446 руб. — признано оценочное обязательство. Суммы оценочных обязательств нужно пересматривать, как минимум, раз в год при составлении бухгалтерской отчётности. Поэтому на 31.12.2022 организация пересчитала обязательство по ремонту дороги. До даты исполнения остался только год, поэтому приведённая сумма увеличилась и стала ближе к номинальной: ПС2022 = 1 000 000 руб. / (1 + 0,1) 1 = 909 091 руб. Таким образом, оценочное обязательство увеличилось на 82 645 руб. (909 091 руб. - 826 446 руб.). Это увеличение компания отнесла на прочие расходы: Дт 91.2 Кт 96 82 645 руб. — признано увеличение оценочного обязательства. 31.12.2023 наступил срок исполнения оценочного обязательства. Поэтому его приведённую величину довели до номинальной, т.е. сумма увеличилась ещё на 90 909 руб. (1 000 000 руб. - 909 091 руб.): Дт 91.2 Кт 96 90 909 руб. Компания в установленный срок отремонтировала дорогу с помощью стороннего подрядчика. Понятно, что спрогнозировать расходы с точностью до рубля невозможно. Поэтому здесь могут быть два варианта учёта. Фактические расходы превысили оценочное обязательство и составили 1 050 000 руб. Дт 96 Кт 60 1 000 000 руб. — расходы списаны в пределах оценочного обязательства. Дт 91.2 Кт 60 50 000 руб. — превышение фактических расходов над оценочным обязательством отнесено на прочие расходы. Фактические расходы меньше оценочного обязательства — 980 000 руб. Дт 96 Кт 60 980 000 руб. — расходы полностью списаны за счёт оценочного обязательства. Дт 96 Кт 91.1 20 000 руб. — восстановлено неиспользованное оценочное обязательство.

Дисконтирование при длительной отсрочке платежа

С поставщиками и подрядчиками иногда договариваются об отсрочке. Если эта отсрочка превышает 12 месяцев, нужно применять специальный порядок учёта капитальных вложений и приобретаемых запасов (п. 13 ФСБУ 5/2019) и п. 12 ФСБУ 26/2020):

1. В состав капвложений или стоимость запасов нужно включать ту сумму, которую организация заплатила бы без отсрочки.

2. Разницу следует учитывать по правилам учёта процентов по кредитам и займам.

Здесь также нужно использовать дисконтирование, но подход будет отличаться от учёта оценочных резервов. При отсрочке платежа и номинальная, и приведённая сумма чаще всего точно известны. Поэтому организации нужно рассчитать ставку дисконтирования и начислить по ней проценты за период отсрочки.

Пример 11. Компания «МегаТранс» 31.12.2021 купила грузовой автомобиль. По прайсу поставщика цена этой машины при расчёте в день покупки — 2 000 000 руб. По договору предусмотрена оплата в сумме 2 700 000 руб. с отсрочкой на два года — до 31.12.2023. В первую очередь нужно определить ставку дисконтирования с помощью функции СТАВКА: 1. Количество периодов — 2 2. Приведённая стоимость — (-2 000 000 руб.) 3. Будущая стоимость — 2 700 000 руб. В итоге получаем ставку дисконтирования — 16,19% Автомобиль нужно поставить на учёт по той цене, которую компания заплатила бы без отсрочки платежа, т.е. фактически — по приведённой стоимости: Дт 08 Кт 60 2 000 000 руб. — учтены затраты на покупку автомобиля. Дт 01 Кт 08 2 000 000 руб. — автомобиль введён в эксплуатацию. 31.12.2022 нужно начислить проценты на эту сумму по расчётной ставке дисконтирования и отнести их на прочие расходы: Дт 91.2 Кт 60 2 000 000 руб. х 16,19% = 323 800 руб. 31.12.2023 следует снова начислить проценты, но уже на увеличенную сумму долга, с учётом процентов за первый год: Дт 91.2 Кт 60 2 323 800 руб. х 16,19% = 376 200 руб. Таким образом, на 31.12.2023 приведённая сумма задолженности за автомобиль на счёте 60 сравняется с номинальной задолженностью по договору: 2 000 000 руб. + 323 800 руб. + 376 200 руб. = 2 700 000 руб. И в эту же дату компания рассчитается с поставщиком: Дт 60 Кт 51 2 700 000 руб. — оплата за приобретённый автомобиль. При покупке запасов с отсрочкой схема расчёта будет такой же, как и для капвложений. Разница только в том, что нужно будет задействовать не счета 01 и 08, а счета 10, 41 и другие, в зависимости от вида запаса.

Дисконтирование при аренде

У арендатора

Арендатор в общем случае должен учитывать затраты на аренду следующим образом:

1. Учесть право пользования активом (ППА) по правилам, аналогичным учёту основных средств или капвложений (п. 10 ФСБУ 25/2018).

2. Одновременно с ППА отразить в учёте обязательство по аренде. Стоимость обязательства по аренде должна равняться приведённой стоимости будущих арендных платежей на дату признания. Для расчёта этой приведённой стоимости нужно применять дисконтирование (п. 14, 15 ФСБУ 25/2018).

3. Далее в течение срока аренды обязательство нужно увеличивать на сумму начисленных по ставке дисконтирования процентов и уменьшать на фактически уплаченные арендодателю платежи (пп. 18-20 ФСБУ 25/2018).

Для расчёта ставки дисконтирования ФСБУ 25/2018 в общем случае предписывает использовать справедливую стоимость предмета аренды на начало и конец периода с учётом выкупных платежей, если они предусмотрены договором.

Но это достаточно сложная схема и на практике арендаторам удобнее использовать альтернативный вариант. В качестве ставки дисконтирования можно взять процентную ставку по заёмным средствам, которые арендатор привлекает или мог бы привлечь на срок, сопоставимый со сроком аренды (п. 15 ФСБУ 25/2018). Например, можно использовать среднюю ставку по фактически полученным компанией банковским кредитам или ставки из кредитных предложений банков.

Пример 12. Организация 31.12.2021 взяла в аренду автомобиль для руководителя на три года. Арендная плата составляет 150 000 руб. в год и выплачивается 31.12.2021, 31.12.2022 и 31.12.2023. Ставка дисконтирования определена в 17% годовых, исходя из условий кредитных договоров компании. На 31.12.2021 организация должна сделать следующие проводки: Дт 76 Кт 51 150 000 руб. — проведён первый платёж по аренде. Дт 08 Кт 76 150 000 руб. — первый арендный платёж включён в ППА. Далее нужно определить приведённую стоимость обязательства по аренде (ОА). Это сумма двух будущих арендных платежей с учётом дисконтирования: ОА2021 = 300 000 руб. / (1+ 0,17)2 = 219 154 руб. Дт 08 Кт 76 219 154 руб. — первоначальное обязательство по аренде включено в ППА. Дт 01 Кт 08 369 154 руб. (150 000 руб. + 219 154 руб.) — признано ППА с учётом обязательства по аренде и уже перечисленного платежа. На 31.12.2022 обязательство по аренде нужно пересчитать с учётом того, что до даты его исполнения остался год: ОА2022 = 300 000 руб. / (1+ 0,17)1 = 256 410 руб. Т.е. по сравнению с 31.12.2021 обязательство по аренде увеличилось на 37 256 руб. (256 410 руб. - 219 154 руб.). Так как автомобиль использует руководитель, то эту сумму нужно отнести на общехозяйственные расходы: Дт 26 Кт 76 37 256 руб. Одновременно обязательство по аренде уменьшится, так как организация проведёт очередной платёж: Дт 51 Кт 76 150 000 руб. — учтён второй платеж по аренде. В итоге обязательство по аренде на конец 2022 будет равно: ОА2022 = 219 154 руб. + 37 256 руб. – 150 000 руб. = 106 410 руб. На 31.12.2023 компания должна полностью рассчитаться с арендодателем. Поэтому нужно довести приведённую стоимость обязательства по аренде до суммы последнего платежа — 150 000 руб.: Дт 26 Кт 76 43 590 руб. (150 000 руб. - 106 410 руб.). Одновременно организация проведёт последний платёж, и расчёты по аренде будут закрыты: Дт 76 Кт 51 150 000 руб. — учтён третий арендный платёж.

У арендодателя

Арендодатель должен использовать дисконтирование, если аренда относится к финансовой, т.е. к арендатору переходят экономические выгоды и риски, связанные с предметом аренды. Например, договор предусматривает право выкупа предмета аренды, либо срок действия договора сопоставим со сроком полезного использования арендуемого объекта (п. 25 ФСБУ 25/2018).

В момент передачи объекта финансовой аренды арендатору арендодатель должен признать новый объект учёта — инвестицию в аренду и учесть её по чистой стоимости (п. 32 - 34 ФСБУ 25/2018). Чтобы рассчитать чистую стоимость инвестиции в аренду, нужно:

1. Определить валовую стоимость инвестиции в аренду. Это номинальная сумма всех платежей по договору аренды плюс негарантированная ликвидационная стоимость. Здесь имеются в виду доходы, которые арендодатель ожидает получить от объекта по окончании срока действия договора аренды. Например, это может быть цена, по которой арендатор выкупит объект в собственность.

2. Подобрать ставку дисконтирования так, чтобы приведённая валовая стоимость инвестиции в аренду была равна справедливой стоимости предмета аренды и дополнительных затрат арендодателя, если они были.

3. Продисконтировать по этой ставке валовую стоимость инвестиции в аренду.

Затем стоимость инвестиции в аренду нужно корректировать в каждом отчётном периоде (п. 36 - 37 ФСБУ 25/2018):

1. Увеличивать на сумму процентов, начисленных по ставке дисконтирования.

2. Уменьшать на сумму полученных арендных платежей.

Пример 13. Компания «ПромСервис» 31.12.2021 приобрела станок за 1 200 000 руб. и сдала его в аренду на 2 года. Стоимость годовой аренды — 800 000 руб., выплаты — 31.12.2022 года и 31.12.2023 года. В конце срока арендатор должен выкупить станок за 150 000 руб. Валовая стоимость инвестиции в аренду — 1 750 000 руб. Она состоит из номинальных арендных платежей за 2 года (1 600 000 руб.) и выкупной стоимости станка (150 000 руб.). Справедливая стоимость станка равна рыночной цене, по которой арендатор его купил (1 200 000 руб.). Ставку нужно подобрать таким образом, чтобы при дисконтировании 1 750 000 руб. в течение двух лет с учётом графика оплаты получилось 1 200 000 руб. Используем для расчёта функцию ЧИСТВНДОХ. В качестве аргументов функции нужно указать диапазоны сумм и дат платежей. Затраты арендодателя на приобретение объекта указываются с минусом, а платежи от арендатора — с плюсом. Для наших данных ставка дисконтирования равна 28,35%. Чистая стоимость инвестиции равна справедливой стоимости объекта (1 200 000 руб.), т.к. никаких дополнительных затрат арендодатель не несёт. Дт 76 Кт 60 1 200 000 руб. На дату первого платежа 31.12.2022 чистая стоимость инвестиции (ЧСИ) в аренду будет увеличена на сумму процентов и уменьшена на сумму платежа: Дт 76 Кт 91 340 175 руб. (1 200 000 руб. х 28,35%). Дт 51 Кт 76 800 000 руб. ЧСИ2022 = 1 200 000 руб. + 340 175 руб. - 800 000 руб. = 740 175 руб. На дату завершающего платежа 31.12.2023 также нужно добавить с чистой стоимости инвестиции проценты по ставке дисконтирования и вычесть сумму оплаты: Дт 76 Кт 91 209 825 руб. (740 175 руб.х 28,35%). Дт 51 Кт 76 950 000 руб. ЧСИ2023 = 740 175 руб. + 209 825 руб. - 950 000 руб. = 0 руб. Если ставка подобрана верно, то по окончании срока действия договора аренды чистая стоимость инвестиции должна быть полностью списана.

Подробно об учёте аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды» читайте в нашей статье.

Кто и в каких случаях может не применять дисконтирование в бухгалтерском учёте

Методики, которые мы описали, достаточно сложны. Иногда можно обойтись без дисконтирования и применять более простые варианты учёта. В основном это касается организаций, которые ведут упрощённый бухучёт. Такие компании имеют право:

1. Не применять ПБУ 8/2010 в целом (п. 3 ПБУ 8/2010). А значит, и дисконтировать оценочные обязательства не нужно за их отсутствием.

2. Принимать запасы и капитальные вложения к учёту, исходя из сумм, подлежащих оплате поставщику, вне зависимости от периода отсрочки платежа (п. 17 ФСБУ 5/2019 и п. 4 ФСБУ 26/2020). Поэтому не нужно дисконтировать суммы будущих оплат.

3. Не проверять основные средства и капвложения на обесценение, а также не учитывать оценочные обязательства при переоценке основных средств (п. 3 ФСБУ 6/2020 и п. 4 ФСБУ 26/2020). Поэтому дисконтирование, связанное с этими операциями, также не потребуется.

4. Не рассчитывать, а значит и не дисконтировать обязательство по аренде у арендатора (п. 11 ФСБУ 25/2018)

Также обойтись без расчёта обязательства по аренде могут и арендаторы, которые ведут учёт на общих основаниях. Для этого нужно, чтобы соблюдалось одно из двух ограничений:

1. Срок аренды — не более 12 месяцев.

2. Рыночная стоимость нового объекта, аналогичного предмету аренды — не более 300 тыс. руб.

Кроме того, для упрощения учёта у арендатора должны выполняться следующие условия (п. 12 ФСБУ 25/2018):

1. Договор не должен предусматривать переход права собственности на предмет аренды к арендатору или возможность выкупа по цене существенно ниже рыночной.

2. Предмет аренды не предполагается передавать в субаренду

Эти ограничения относятся, как к компаниям, которые ведут упрощённый учёт, так и ко всем остальным организациям при «малоценной» или краткосрочной аренде.