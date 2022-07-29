Отчетность

Налоговый календарь на август 2022 года

Если июль был битком набит отчётными датами, и работы было очень много, то в августовском календаре только несколько несколько рутинных дел. Рассказываем о них и делимся бесплатными чек-листами с вариантами законной оптимизации налогообложения на ОСНО и УСН.

Версия для печати
Налоговый календарь на август 2022 года

Налоговые платежи и взносы в августе 2022 года

15 августа

  • Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за июль 2022 года.

Кто платит: все работодатели.

22 августа (перенос с субботы 20 августа)

  • Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за август 2022 года.

Кто платит: Организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

  • Налог на игорный бизнес за июль 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

  • Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезённым из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в июле 2022 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

25 августа

  • Второй платёж по НДС за II квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

  • Акцизы за июль 2022 года.

Кто платит: плательщики акцизов.

  • НДПИ за июль 2022 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

29 августа (перенос с воскресенья 28 августа)

  • Второй авансовый платёж по налогу на прибыль за 2-й месяц (август) III квартала 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

  • Авансовый платёж по налогу на прибыль за июль 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

Подарок для наших читателей — чек-листы с вариантами законной оптимизации налогообложения на ОСНО и УСН. Больше сорока способов легально снизить налоговую нагрузку!

Налоговая отчётность в августе 2022 года

15 августа

  • СЗВ-М за июль 2022 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

  • СЗВ-ТД за июль 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в июле были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

22 августа (перенос с субботы 20 августа)

  • Декларация по косвенным налогам за июль 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

  • Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за июль 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

  • Декларация по налогу на игорный бизнес за июль 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 августа

  • Декларация по акцизам за июль 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

29 августа (перенос с воскресенья 28 августа)

  • Декларация по налогу на прибыль за июль 2022 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

31 августа

  • Декларация по НДПИ за июль 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в августе статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.

Чтобы не пропустить отчётные даты и всё сделать правильно, пользуйтесь интернет-бухгалтерией «Моё дело». Система заранее сообщит о приближающихся сроках отчётов и платежей, поможет рассчитать налоги и заполнить отчётные формы.

 

Моё дело
Моё дело
Новый стандарт учёта для малого и среднего бизнеса
Кредитование

Выдача ссуды: как банк контролирует целевое использование и какие документы может запросить

При выдачи ссуды банки должны определять финансовое состояние компании для того, чтобы определить размер резерва по возможным потерям. Для этого могут быть запрошены дополнительные документы. Расскажем о том, как правильно определять существенность кредита/ссуды. И как прописать во внутренних документах, какую информацию обязан предоставить заемщик.

Выдача ссуды: как банк контролирует целевое использование и какие документы может запросить

Повышение квалификации

Банки

Банки не могут избавиться от биометрии клиентов. Система не принимает, а власть не разрешает удалять

У банков скопилось уже десятки миллионов образцов биометрии, но стандартам качества для Единой биометрической системы (ЕБС) соответствуют только около 10% данных, то есть не более 4–5 млн уникальных слепков. Остальные оказались бракованными.

Инвестдайджест. На Мосбирже рост из-за заявлений о поддержке IT-компаний, рубль слабеет

После заявлений президента Владимира Путина о поддержке российских ИТ-компаний акции технологических компаний пошли в рост. Сегодня ожидается активизация продаж валюты экспортерами, им предстоят налоговые выплаты в объёме 0,7 трлн ₽.

Мероприятия

Разместить
Отчетность

Налоговый календарь на август 2022 года

Если июль был битком набит отчётными датами, и работы было очень много, то в августовском календаре только несколько несколько рутинных дел. Рассказываем о них и делимся бесплатными чек-листами с вариантами законной оптимизации налогообложения на ОСНО и УСН.

Налоговый календарь на август 2022 года
Отпуска

Отказ работника от отпуска: какие документы надо составить и кому нельзя переносить отпуск на следующий год

Иногда сотрудник не хочет уходить по графику в ежегодный оплачиваемый отпуск. В нашей статье рассмотрим, вправе ли человек отказаться от запланированного и согласованного с работодателем отдыха. Также разберем, как в такой ситуации перенести отпуск на другой период.

Отказ работника от отпуска: какие документы надо составить и кому нельзя переносить отпуск на следующий год
Валютные операции

Кризис и санкции. Вроде не грабеж, но можно попасть на потерю или заморозку денег

В связи с санкциями, уходом ряда компаний из России или прочих ограничений можно попасть в неприятную ситуацию. Деньги россиян вроде не крадут, но можно столкнуться с заморозкой средств, неожиданными расходами или прочими неприятностями.

Читать еще