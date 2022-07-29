Налоговый календарь на август 2022 года

Налоговые платежи и взносы в августе 2022 года
15 августа
- Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за июль 2022 года.
Кто платит: все работодатели.
22 августа (перенос с субботы 20 августа)
- Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за август 2022 года.
Кто платит: Организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.
- Налог на игорный бизнес за июль 2022 года.
Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
- Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезённым из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в июле 2022 года.
Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
25 августа
- Второй платёж по НДС за II квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы.
Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.
- Акцизы за июль 2022 года.
Кто платит: плательщики акцизов.
- НДПИ за июль 2022 года.
Кто платит: плательщики НДПИ.
29 августа (перенос с воскресенья 28 августа)
- Второй авансовый платёж по налогу на прибыль за 2-й месяц (август) III квартала 2022 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.
- Авансовый платёж по налогу на прибыль за июль 2022 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
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Налоговая отчётность в августе 2022 года
15 августа
- СЗВ-М за июль 2022 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
- СЗВ-ТД за июль 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в июле были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.
22 августа (перенос с субботы 20 августа)
- Декларация по косвенным налогам за июль 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
- Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за июль 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
- Декларация по налогу на игорный бизнес за июль 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
25 августа
- Декларация по акцизам за июль 2022 года.
Кто сдаёт: плательщики акцизов.
29 августа (перенос с воскресенья 28 августа)
- Декларация по налогу на прибыль за июль 2022 года.
Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
31 августа
- Декларация по НДПИ за июль 2022 года.
Кто сдаёт: плательщики НДПИ.
Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в августе статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.
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