Платформа «Знай своего клиента»: что изменится для клиентов банков

Как работает платформа ЗСК

ЗСК регулируется нормами известного известного «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ, в который законом 21.12.2021 № 423-ФЗ внесли изменения. В законе появилось определение термина «подозрительные операции». Это операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемых в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. При этом в законе не прописано, по каким критериям операцию причисляют к подозрительной.

Все кредитные организации обязаны были передать Банку России информацию о своих клиентах по состоянию на 1 июля 2022 года. В свою очередь Банк России через личные кабинеты доводит до банков сведения, о том, какая группа риска присвоена каждому из клиентов: низкая, средняя или высокая. В законе не указано, что банки обязаны использовать эту информацию для оценки клиента. Там написано, что они вправе это делать. Банки должныдополнить свои правила внутреннего контроля и прописать, будут ли они использовать при оценке риска сведения от Банка России.

Послабления для клиентов с низким уровнем риска

Банк не может отказать в переводе клиенту, который сам банк или Банк России причислил к группе низкого риска. Если при этом в рамках реализации правил внутреннего контроля у банка возникнут подозрения, что операция направлена на отмывание доходов или финансирование терроризма, он может отказать в операции, но при этом обязан изменить уровень риска клиента на средний или высокий не позднее следующего дня после такого отказа.

Если раньше банки обязаны были обновлять информацию по клиентам не реже одного раза в год, теперь по клиентам с низким уровнем это можно делать раз в три года. Но это не значит, что все три года клиент будет вне подозрений что бы он ни делал. Если возникнут сомнения в ранее полученной информации о клиенте, банк должен обновить её в течение семи рабочих дней.

Чем грозит присвоение среднего и высокого уровня риска

Если банк отказался от использования ЗСК, но при этом самостоятельно присвоил средний или высокий уровень риска, он может:

отказаться от заключения договора банковского счёта (вклада);

отказать в совершении операции, если по результатам проверки, возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов;

расторгнуть договор, если в течение года два и более раза откажет в совершении операции.

То же самое банк будет делать, если использует платформу ЗСК. Кроме этого, по отношению к клиентам с высоким уровнем риска банк может:

не проводить операции по списанию денег со счёта (вклада, депозита);

не осуществлять переводы с использованием сервиса быстрых платежей;

отказать в выдаче наличных;

при расторжении договора с банком не выдавать остаток денег средств на счёте, не перечислять его на другой счёт клиента или на счёт третьего лица по его указанию;

лишить возможности использовать электронные средства платежа.

Какие операции банк может проводить при высоком уровне риска

Для клиентов с высоким уровнем риска банк будет проводить только такие операции:

уплата налогов и других платежей в бюджет;

перечисление зарплаты в пределах выплат за прошлый месяц, компенсаций и выплат в соответствии с Трудовым кодексом РФ;

выплаты по кредитному договору, заключённому до присвоения высокого уровня риска;

операции по обеспечению жизнедеятельности ИП и членов его семьи, из расчёта 30 тысяч рублей на каждого;

при осуществлении процедур банкротства и ликвидации: списание с банковского счёта (вклада, депозита), выдача наличных, списание электронных денежных средств;

при исключении из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и выплатах в пользу участников и физических лиц после исключения из реестра: списание со счёта, выдача наличных, списание электронных денежных средств (применяется с 01.10.2022).

Но даже в этих операциях банк может отказать, если заподозрит клиента в отмывании денег и пособничестве терроризму.

Что делать, если вам присвоили высокий уровень риска

Если банк использует в работе ЗСК, при этом и сам банк, и Банк России присвоили клиенту высокий уровень риска, самостоятельно банк уже не сможет снизить уровень без решения межведомственной комиссии. Нужно обратиться в межведомственную комиссию с заявлением о том, что отсутствуют основания для присвоения вам высокого уровня риска. Заявление можно направить в течение шести месяцев с даты уведомления о присвоении высокого уровня. Рассмотреть заявление должны в течение двадцати рабочих дней.

Комиссия запросит у банка документы и примет решение об отсутствии оснований или об их наличии, и сообщит об этом вам и банку. Если комиссия примет решение в вашу пользу, банк и Банк России обязаны изменить статус в течении одного рабочего дня. Если решение будет не в вашу пользу, его можно оспорить в суде.

Что будет, если ничего не предпринимать

Если вам присвоили высокий уровень риска, и вы оставили всё как есть, вас могут принудительно исключить из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по представлению Банка России. Это произойдёт, если вы вы пропустили шестимесячный срок обращения в межведомственную комиссию, не подали в суд на решение комиссии, или решение суда не в вашу пользу вступило в законную силу.