Когда нужно отслеживать региональный МРОТ, чтобы не получить штраф

Что такое региональный МРОТ и для чего он нужен

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это заработок, который гарантированно должен получать каждый работник за полностью отработанный месяц по трудовому договору. С 1 января 2022 года он равен 13 890 руб. Платить больше этой суммы можно, а меньше — нельзя.

МРОТ устанавливается федеральными законами и распространяется на всю Россию. Его используют при расчёте отпускных, больничных, пособий по беременности и родам. Но в некоторых регионах может действовать МРОТ выше федерального значения (ст. 133.1 ТК РФ). Например, в Ленинградской области — 14 250 руб., в Калининградской — 14 500 руб., в Тульской — 14 800 руб. Для этого региональные власти заключают с объединениями профсоюзов и работодателей трёхстороннее соглашение о минимальном заработке. Величину МРОТ устанавливают с учётом социально-экономических условий жизни и прожиточного минимума в своём субъекте РФ. Региональный МРОТ не бывает меньше федерального. Соглашение обычно публикуют на сайтах регионального правительства, объединений профсоюзов и работодателей, в местных СМИ.

Если в регионе установили свой зарплатный минимум, его нужно придерживаться всем организациям и ИП, работающим на этой территории. То есть платить зарплату за полный рабочий день и полную ставку не ниже регионального значения. Исключение — организации, финансируемые из федерального бюджета и те, кто отказался присоединяться к соглашению о МРОТ.

Вас никто не будет уведомлять о размере регионального МРОТ. Его нужно отслеживать самостоятельного.

Как отказаться от регионального МРОТ

В региональном соглашении о минимальной зарплате всегда есть предложение о присоединении к нему организаций и ИП, которые не участвовали в его заключении. Работодатели имеют право не присоединяться к соглашению. Для этого не позднее 30 дней со дня его опубликования нужно отправить в уполномоченный орган исполнительной власти письменное уведомление об отказе. Куда именно отправлять, лучше уточнить в госинспекции труда вашего региона.

Если вы не отправите отказ, по умолчанию будет считаться, что вы присоединились к региональному соглашению, даже если ничего о нём не знали.

Нельзя отказаться от регионального МРОТ просто потому что вы не хотите столько платить. Отказ должен быть мотивированным. В нём нужно пояснить, почему работодатель не хочет присоединяться к соглашению. Обосновать отказ можно небольшим стажем хозяйственной деятельности, тяжёлым финансовым положением, чрезвычайной ситуацией. К уведомлению прикладывают:

Протокол консультаций работодателя с профсоюзом, объединяющим его работников. Предложения по срокам повышения минимальной зарплаты работников до регионального МРОТ.

Все документы составляют в свободной форме.

Согласно ст 133.1 ТК РФ к мотивированному отказу должен быть приложен протокол консультаций с профсоюзом. Но в законах не прописано как действовать, когда профсоюза нет. Если отправить уведомление об отказе без протокола, то, скорее всего, вам откажут в его рассмотрении. Тогда придётся добиваться этого через суд.

Если нет профсоюза, не нужно создавать его специально, чтобы отказаться от МРОТ. Можно провести собрание со своими работниками, по итогам оформить протокол согласования отказа и собрать их подписи. Но так как другие варианты, кроме профсоюза, в законе не предусмотрены, отказ от присоединения к региональному соглашению могут посчитать немотивированным, то есть недействительным.

После получения уведомления уполномоченный орган может вызвать для беседы представителей работодателя и профсоюза, чтобы убедить присоединиться к соглашению.

Но даже одобренный отказ не означает, что платить региональный МРОТ не придётся. Это только даёт отсрочку. Повысить зарплату нужно в срок, который вы указали в приложенных документах и согласовали с уполномоченным органом.

Если вы не успели отправить отказ, то через 30 календарных дней с даты официального опубликования соглашения считается, что вы согласны с новым МРОТ. Отказаться уже не получится, придётся платить. Исключение делается только для новых организаций и ИП. Они могут заявить об отказе от регионального соглашения в течение 30 дней с момента госрегистрации.

Как сравнивать зарплату с МРОТ

Зарплата работников, которые за месяц выполнили норму рабочего времени и отработали в нормальных условиях труда должна быть не меньше региональной минималки.

Как проверить, соответствует ли зарплата МРОТ:

Сравнивайте заработок работника за каждый месяц, а не среднемесячное значение. Для сравнения берите оклад с доплатами и надбавками, которые платят в качестве вознаграждения за труд — за стаж, квалификацию. Оклад может быть меньше минималки, если зарплата состоит не только из него. Не учитывайте доплаты и надбавки за работу сверхурочно, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также за работу во вредных и опасных условиях труда. Не включайте в расчёт районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и на территориях с особыми климатическими условиями. Сравнивайте зарплату до удержания НДФЛ. То есть зарплата на руки может оказаться меньше минималки. Не учитывайте разовые премии, которые не связаны с производственными результатами — к юбилею работника или компании, праздникам. Ежемесячные, квартальные и годовые премии учитывайте только в месяце, в котором их начислили. Не берите в расчёт доплату за совмещение профессий и должностей, то есть за работу, которую выполняют вместе с основной у того же работодателя.

Если есть работники в другом субъекте РФ, нужно ориентироваться на МРОТ того региона, в котором они фактически работают.

Что делать при повышении МРОТ

Если зарплата не дотягивает до нового МРОТ, нужно повысить оклад:

Сделайте приказ о внесении изменений в штатное расписание в связи с увеличением окладов. Оформите изменённое штатное расписание. В грифе «Утверждено» продублируйте реквизиты приказа, которым его утвердили изначально. Заключите с работниками допсоглашения к трудовым договорам. Издайте приказы о повышении зарплаты и ознакомьте с ним работников под подпись. Если ведёте личные карточки, внесите в них информацию о новых окладах.

Когда зарплата может быть меньше регионального МРОТ

Зарплата меньше минималки может быть у работников с неполным рабочим временем. Такой режим можно устанавливать по соглашению сторон. Зарплату в этом случае считают пропорционально отработанному времени или по выполненному объёму работ. Но в пересчёте на полную месячную ставку она должна быть не ниже регионального МРОТ.

Например, московский МРОТ в 2022 году — 21 371 руб. Если в Москве работник трудится по четыре часа в день (0,5 ставки), его зарплата должна быть не меньше 10 685,50 руб. до вычета НДФЛ.

То же самое с совместителями. Они работают не больше, чем четыре часа в день. Если работника приняли на полставки, его зарплата за месяц должна быть не меньше половины МРОТ. Зарплату совместителя сравнивают с МРОТ отдельно по каждому месту работы.

Режим неполного рабочего времени не нужно путать с сокращённым. Его устанавливают льготным категориям работников, например, вредникам, несовершеннолетним и инвалидам (ст. 92 ТК РФ). Сокращённое рабочее время засчитывают как полную норму труда. То есть зарплата за месяц должна быть не ниже МРОТ.

Что будет за выплату зарплаты ниже МРОТ

На соответствие зарплаты региональному МРОТ работодателя могут проверить и трудовая, и налоговая инспекция. Проверки госинспекции труда бывают плановые и внеплановые, в том числе по жалобам от действующих или бывших работников.

За выплату зарплаты ниже МРОТ установлена административная ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ — предупреждение или штраф:

от 10 000 до 20 000 руб. — на руководителя организации ;

на руководителя организации от 30 000 до 50 000 руб. — на саму организацию;

от 1 000 до 5 000 руб. — на ИП

Если в прошлом у организации или ИП уже было такое же правонарушение, штрафы увеличатся:

от 20 000 до 30 000 руб. — на руководителя организации;

от 50 000 до 100 000 руб. — на саму организацию;

от 10 000 до 30 000 руб. — на ИП.

Причём руководителя могут не оштрафовать, а дисквалифицировать на срок от одного года до трёх лет.

Работники, которым незаконно платили меньше МРОТ, могут потребовать доплату за весь период работы и денежную компенсацию за задержку зарплаты. Компенсацию рассчитывают как 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ, умноженную на невыплаченную в срок зарплату и на количество дней задержки.

Трудовая инспекция или суд могут расценить выплату низкой зарплаты как нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору. Тогда руководителю вынесут предупреждение или оштрафуют его по ст. 5.31 КоАП РФ на сумму от 3000 до 5 000 руб.

Если проверяющие докажут, что ИП или руководитель организации более двух месяцев платили зарплату ниже МРОТ из личной или корыстной заинтересованности, может наступить уголовная ответственность по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ:

штраф от 100 000 руб. до 500 000 руб.;

штраф в размере зарплаты или другого дохода осуждённого за период до трёх лет;

лишение свободы или принудительные работы до трёх лет, возможно с запретом работать в определённой должности или по определённой деятельности.

Впервые провинившиеся работодатели смогут избежать таких наказаний, если успеют погасить долги по зарплате в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела и выплатят работникам компенсацию за задержку.

Налоговики видят выплаты работникам при камеральных проверках зарплатной отчётности — РСВ и 6-НДФЛ. Они могут сравнить зарплату не только с минимальной, но и со среднеотраслевой по региону. Если по контрольным соотношениям налоговики увидят, что работодатель платит меньше минимальных значений, то потребуют дать пояснения о причинах. По мнению ИФНС это признак выплаты серой зарплаты, то есть уход от налогов и взносов. Если работодатель не сможет обосновать низкую зарплату, то рискует попасть в план выездных проверок.