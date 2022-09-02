Отчетность

Налоговый календарь на сентябрь 2022 года

Календарь налоговых платежей и отчётов на сентябрь мало чем отличается от августовского — в нём лишь рутинные ежемесячные дела. Освежите их в памяти, чтобы ничего не упустить.

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Налоговый календарь на сентябрь 2022 года

Налоговые платежи и взносы в сентябре 2022 года

15 сентября

  • Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за август 2022 года.

Кто платит: все работодатели.

20 сентября

  • Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за сентябрь 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

  • Налог на игорный бизнес за август 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

  • Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезённым из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в августе 2022 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

26 сентября (перенос с воскресенья 25 сентября)

  • Третий платёж по НДС за II квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

  • Акцизы за август 2022 года.

Кто платит: плательщики акцизов.

  • НДПИ за август 2022 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

30 сентября

  • Фиксированные взносы ИП за себя.

Кто платит: ИП, которые перечисляют взносы поквартально, чтобы вычитать их из налога.

28 сентября

  • Третий авансовый платёж по налогу на прибыль за 3-й месяц (сентябрь) III квартала 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

  • Авансовый платёж по налогу на прибыль за август 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

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Налоговая отчётность в сентябре 2022 года

15 сентября

  • СЗВ-М за август 2022 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

  • СЗВ-ТД за август 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в августе были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

20 сентября

  • Декларация по косвенным налогам за август 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

  • Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за август 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

  • Декларация по налогу на игорный бизнес за август 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

26 сентября (перенос с воскресенья 25 сентября)

  • Декларация по акцизам за август 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

28 сентября

  • Декларация по налогу на прибыль за август 2022 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

30 сентября

  • Декларация по НДПИ за август 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в августе статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.

Чтобы не пропустить отчётные даты и все сделать правильно, пользуйтесь сервисом «Моё дело». Система заранее сообщит о приближающихся сроках отчётов и платежей, поможет рассчитать налоги и заполнить отчётные формы.

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