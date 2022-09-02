Налоговый календарь на сентябрь 2022 года

Налоговые платежи и взносы в сентябре 2022 года
15 сентября
- Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за август 2022 года.
Кто платит: все работодатели.
20 сентября
- Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за сентябрь 2022 года.
Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.
- Налог на игорный бизнес за август 2022 года.
Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
- Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезённым из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в августе 2022 года.
Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
26 сентября (перенос с воскресенья 25 сентября)
- Третий платёж по НДС за II квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы.
Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.
- Акцизы за август 2022 года.
Кто платит: плательщики акцизов.
- НДПИ за август 2022 года.
Кто платит: плательщики НДПИ.
30 сентября
- Фиксированные взносы ИП за себя.
Кто платит: ИП, которые перечисляют взносы поквартально, чтобы вычитать их из налога.
28 сентября
- Третий авансовый платёж по налогу на прибыль за 3-й месяц (сентябрь) III квартала 2022 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.
- Авансовый платёж по налогу на прибыль за август 2022 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
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Налоговая отчётность в сентябре 2022 года
15 сентября
- СЗВ-М за август 2022 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
- СЗВ-ТД за август 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в августе были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.
20 сентября
- Декларация по косвенным налогам за август 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
- Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за август 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
- Декларация по налогу на игорный бизнес за август 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
26 сентября (перенос с воскресенья 25 сентября)
- Декларация по акцизам за август 2022 года.
Кто сдаёт: плательщики акцизов.
28 сентября
- Декларация по налогу на прибыль за август 2022 года.
Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
30 сентября
- Декларация по НДПИ за август 2022 года.
Кто сдаёт: плательщики НДПИ.
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