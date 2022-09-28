Как действовать работодателю при частичной мобилизации

Кто подлежит призыву

Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647 объявлена частичная, а не общая мобилизация. Это комплекс мероприятий по призыву граждан на военную службу в Вооружённые силы РФ (ВС РФ). Она не означает мобилизации экономики и введения военного положения.

Призыву по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку. Мужчины и женщины, не состоящие на воинском учёте, под него не попадают.

Запас ВС РФ состоит из резервистов и мобилизационных людских ресурсов.

Резервисты — это те, кто заключил специальный контракт на пребывание в резерве по ст. 57.4 закона от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Они подпадают под призыв в первую очередь.

Мобилизационный людской ресурс — это граждане, находящиеся в запасе, но не заключившие контракт на резерв.

Минобороны России разъяснило, кто подлежит первоочередной мобилизации по указу № 647:

первый разряд, то есть граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет;

с подходящей военно-учётной специальностью (ВУС) — прежде всего, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители;

имеющие боевой опыт.

Минобороны устно озвучивало, что должно выполняться все три условия одновременно. Документальных подтверждений мы не нашли.

Код ВУС и разряд гражданина в запасе указаны на странице 11 военного билета.

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Кто освобожден от призыва по мобилизации

Совсем не призовут тех, кто не состоит на воинском учёте. Также по ст. 17 закона от 26.02.97 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» не заберут на службу граждан с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие преступления.

Некоторые категории граждан, состоящих на воинском учёте, имеют право на отсрочку:

Граждане, кому временное освобождение от призыва дано по ст. 18 закона № 31-ФЗ . Это, например, забронированные работники на специальном воинском учёте — сотрудники силовых ведомств, работники предприятий, продолжающих работу в военное время. Также в эту категорию входят признанные временно негодными к воинской службе (до 6 месяцев), занятые постоянным уходом за родственником, нуждающимся в таком уходе и другие группы. Работники оборонно-промышленного комплекса ( п. 9 указа № 647 ). Правительство пока не определило, какие именно категории сотрудников и в каком порядке получат отсрочку. Минпромторг ведет реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса. Он уже разъяснил на сайте «Объясняем.рф», какие документы нужны для включения в него. Студенты, обучающиеся в очной и очно-заочной форме в государственных вузах и получающие первое образование ( указ от 24.09.2022 № 664 ). Отсрочку не дадут учащимся частных образовательных организаций. Сотрудники IT-компаний, операторов связи и финансового сектора. Минобороны разъяснило , что основанием для отсрочки будут согласованные с Генштабом РФ списки работников, которые должны направить руководители таких организаций. Минцифры анонсировало , что уже с 27 сентября 2022 года на Госуслугах появится сервис для их подачи.

Отсрочку получат не все специалисты, а только имеющие высшее образование по приоритетным направлениям или специальностям, указанным в приказе Минцифры от 26.09.2022 №712, и выполняющие критически важные функции.

Все спорные вопросы по мобилизации можно задавать на горячую линию Минобороны 122 или горячую линию для студентов 8 (800) 222-55-71. Также много полезной информации публикуется на федеральном ресурсе « Объясняем.рф ».

Что делать, если работник получил повестку

Работодатели должны вести воинский учёт согласно ст. 4 закона № 53-ФЗ, но не все выполняют эту обязанность. Поэтому напоминаем, что нужно сделать кадровику.

Если повестка пришла по месту работы, то сотрудника нужно ознакомить с ней под личную подпись. Сам кадровик расписывается на отрывном талоне к повестке и отправляет тот в военкомат. Так он докажет, что выполнил обязанность по оповещению работника.

Повесткой могут вызвать для сверки данных, прохождения медкомиссии или направления на военную службу. Если работник получил повестку для посещения военкомата или медкомиссии, его нужно освободить на этот день от работы по ст. 170 ТК РФ. Для этого работодатель издает приказ в произвольной форме.

Если работник получил повестку на призыв по мобилизации, нужно приостановить трудовой договор согласно постановлению от 22.09.2022 № 1677. Минтруд разъяснил в своём Telegram-канале, как это правильно сделать.

Шаг 1. Взять у работника копию повестки, если он получал её лично или на домашний адрес. На основании повестки издать приказ в произвольной форме о приостановке трудового договора на период военной службы по мобилизации. Дополнительное соглашение с работником заключать не нужно.

Шаг 2. Выплатить мобилизованному сотруднику зарплату за фактически отработанное время, а также причитающиеся ему другие выплаты. Например, материальные поощрения. Компенсацию за дополнительный отпуск свыше 28 календарных дней выдать по заявлению работника в соответствии со ст. 126 ТК РФ. Заменить выплатой основной отпуск не получится, поскольку работник не увольняется.

Шаг 3. На время приостановки трудового договора можно принять на место мобилизованного работника сотрудника по срочному трудовому договору. Вместо точного срока нужно будет обязательно указать «до момента выхода основного сотрудника», поскольку конкретный период военной службы по мобилизации не определён.

Минтруд отметил, что приостановке подлежат все трудовые договоры, в том числе срочные, с работниками на испытательном сроке или под сокращение. Это гарантия защиты прав мобилизованных работников.

Время приостановки на период прохождения военной службы входит в трудовой стаж работника.

Как быть с отпусками и командировками

Состоящие на воинском учёте граждане не имеют права покидать место жительства без разрешения военкомата после объявления мобилизации, то есть с 21 сентября 2022 года. Это установлено статьёй 21 закона № 31-ФЗ.

Это не означает запрет на передвижение. Во многих регионах России граждане спокойно выезжают за пределы региона, и при продаже билетов у них не проверяют наличие справки от военкомата. Но такое правило есть, и военнообязанного могут привлечь за его нарушение.

Работодатель не может следить за каждым военнообязанным сотрудником, но с учетом нормы в ст. 21 лучше не планировать командировки для этой категории персонала.

По поводу отпусков нужно учитывать положения ст. 124 и 125 Трудового кодекса:

Если работник уже находится в отпуске, то отозвать его можно только с его согласия. Исключения предусмотрены для сотрудников оборонных предприятий, которые выполняют госзаказ — п. 2 Особенностей правового регулирования трудовых отношений в редакции постановления от 01.08.2022 № 1365. Изменения в график отпусков внести после возвращения работника с военной службы. Новую дату согласовать с сотрудником.

Отменять работникам отпуска в одностороннем порядке работодатель не может.

Что делать, если призвали генерального директора

Руководитель компании тоже может получить повестку, если ему не положена отсрочка от призыва. Когда генеральный директор является наёмным сотрудником, то контракт с ним приостанавливается в том же порядке, что и для рядового работника — по постановлению № 1677. Уволить его нельзя.

В интернете есть советы прекратить контракт с директором на основании п. 7 ст. 10 Федерального закона от 27.05.98 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», поскольку военнослужащий не может участвовать в управлении коммерческими организациями. До появления дополнительных разъяснений Минтруда или Роструда не рекомендуем этого делать.

Контракт с генеральным директором на период военной службы приостанавливается, то есть в управлении организацией он участвовать не будет. При этом постановление № 1677 призвано защитить права мобилизованных сотрудников и исключений не содержит.