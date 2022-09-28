Налоги, взносы, пошлины

Налоговый календарь на октябрь 2022 года

Настала пора отчитываться за третий квартал, а значит работы в октябре будет много. Наша напоминалочка поможет ничего не пропустить.

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Налоговый календарь на октябрь 2022 года

Налоговые платежи и взносы в октябре 2022 года

17 октября (перенос с субботы 15 октября)

  • Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за сентябрь 2022 года.  

Кто платит: все работодатели.

20 октября

  • Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезённым из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в сентябре 2022 года. 

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), аванс за III квартал 2022 года.

Кто платит: плательщики НВОС (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства).

  • Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за сентябрь 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

  • Водный налог за за III квартал 2022 года. 

Кто платит: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.

  • Налог на игорный бизнес за сентябрь 2022 года. 

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

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25 октября

  • Авансовый платёж по НДФЛ за 9 месяцев 2022 года. 

Кто платит: ИП на ОСНО, адвокаты и нотариусы.

  • Авансовый платёж по УСН за 9 месяцев 2022 года. 

Кто платит: ИП и ООО на УСН.

  • Первый платёж по НДС за III квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы. 

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

ИП и организации на спецрежимах, которые не являются плательщиками НДС, но выставляли своим клиентам счета-фактуры с выделенным НДС, должны заплатить до 25 октября сразу всю начисленную сумму.
  • Акцизы за сентябрь 2022 года. 

Кто платит: плательщики акцизов.

  • Торговый сбор за III квартал 2022 года. 

Кто платит: плательщики торгового сбора.

  • НДПИ за сентябрь 2022 года. 

Кто платит: плательщики НДПИ.

28 октября

  • Первый авансовый платёж по налогу на прибыль за 1-й месяц (октябрь) IV квартала 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

  • Квартальный авансовый платёж по налогу на прибыль за III квартал 2022 года. 

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.

  • Авансовый платёж по налогу на прибыль за сентябрь 2022 года. 

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

31 октября (включая переносы с субботы 29 октября и воскресенья 30 октября)

  • Регулярный платеж за пользование недрами за III квартал 2022 года. 

Кто платит: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.

  • Авансовый платёж по налогу на имущество за III квартал 2022 года.

Кто платит: организации, у которых в собственности есть налогооблагаемое имущество.

  • Авансовый платёж по транспортному налогу за III квартал 2022 года. 

Кто платит: организации — плательщики транспортного налога (если такая обязанность установлена региональным законодательством).

  • Авансовый платёж по земельному налогу за III квартал 2022 года.

Кто платит: Организации — плательщики земельного налога (если такая обязанность установлена местным законодательством).

Налоговая отчётность в октябре 2022 года

17 октября (перенос с субботы 15 октября)

  • СЗВ-М за сентябрь 2022 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

  • СЗВ-ТД за сентябрь 2022 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в сентябре были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

20 октября

  • Журнал учёта счетов-фактур за III квартал 2022 года в электронном виде. 

Кто сдаёт: посредники, которые сами не должны сдавать декларации по НДС, но получали или выставляли счета-фактуры в интересах другого лица.

  • Декларация по косвенным налогам за сентябрь 2022 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

  • 4-ФСС в бумажном виде за 9 месяцев 2022 года. 

Кто сдаёт: все работодатели.

  • Единая упрощённая декларация за III квартал 2022 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП, у которых в III квартале не было движений по расчётному счёту и объектов налогообложения по налогам, указываемым в декларации.

  • Декларация об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за III квартал 2022 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП, занимающиеся производством, оборотом (в т. ч. розничной продажей) этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции.

  • Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за сентябрь 2022 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

  • Декларация по водному налогу за III квартал 2022 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.

  • Декларация по налогу на игорный бизнес за сентябрь 2022 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 октября

  • 4-ФСС за 9 месяцев 2022 года в электронном виде. 

Кто сдаёт: все работодатели.

  • Декларация по НДС за III квартал 2022 года. 

Кто сдаёт: плательщики НДС и налоговые агенты.

  • Декларация по акцизам за сентябрь 2022 года. 

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

  • Отчёт по операциям с прослеживаемыми товарами за III квартал 2022 года.

Кто сдаёт: участники национальной системы прослеживаемости товаров.

28 октября

  • Декларация по налогу на прибыль за III квартал (9 месяцев) 2022 года. 

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.

  • Декларация по налогу на прибыль за январь-сентябрь 2022 года. 

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

31 октября (включая переносы с субботы 29 октября и воскресенья 30 октября)

  • Расчёт регулярных платежей за пользование недрами за III квартал 2022 года.

Кто сдаёт: организации (ИП), являющиеся пользователями недр.

  • Расчёт по страховым взносам за 9 месяцев 2022 года. 

Кто сдаёт: все работодатели.

  • Расчёт по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2022 года. 

Кто сдаёт: все налоговые агенты по НДФЛ.

  • Декларация по НДПИ за сентябрь 2022 года. 

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в октябре статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.

А чтобы не пропустить отчётные даты и все сделать правильно, пользуйтесь интернет-бухгалтерией «Моё дело». Система заранее сообщит о приближающихся сроках отчётов и платежей, поможет рассчитать налоги и заполнить отчётные формы.

 

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