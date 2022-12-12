Как заполнить платёжное поручение на уплату налогов с 1 января 2023 года

Правила оформления платёжки по ЕНП

Сейчас платёжные поручения оформляют по правилам из приказа Минфина № 107н от 12 ноября 2013 года. В связи с переходом единый налоговый платёж Минфин подготовил проект с изменениями в эти правила, но он ещё на рассмотрении. Пока не утвердили новый порядок, заполнять поля платёжного поручения нужно по правилам, которые разместила ФНС на своём сайте:

поле 101 «Статус налогоплательщика» – код «01». Его вписывают все юрлица или ИП, которые перечисляют в ИФНС единый платёж. В приложении № 5 приказа № 107н этот код означает организацию, но, судя по инструкции от ФНС, для ЕНП его должны проставлять и ИП;

приложении № 5 приказа № 107н ИНН плательщика – 10 знаков для юрлица и 12 для ИП и физлица;

КПП плательщика – только для организаций;

плательщик – краткое название организации-плательщика или ФИО предпринимателя;

поле 104 – КБК для перечисления единого налогового платежа. В утверждённом перечне кодов на 2023 год это 182 01 06 12 01 01 0000 510. Но, возможно, в 2023 году его отменят или поменяют. Сейчас на рассмотрении находятся несколько проектов с новыми вариантами КБК;

перечне кодов на 2023 год поля 105 – 109 – «0» вместо ОКТМО, основания платежа, налогового периода, номера и даты документа;

получатель – в этом поле делают запись в таком формате: Управление Федерального казначейства по _____ (наименование субъекта РФ) и в скобках название конкретной ИФНС. Например, «Управление Федерального казначейства по Тульской области (Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве)». Реквизиты можно узнать в сервисе ФНС;

сервисе ФНС; ИНН и КПП получателя – налоговой инспекции, в которую перечисляете единый платёж;

поля 13 – 15 – наименование и БИК банка, номера банковского счёта получателя платежа;

поле 17 – номер казначейского счёта;

назначение платежа – «Единый налоговый платёж».

В инструкции от ФНС не сказано как заполнять поля 18, 21 и 22. Но если оставить их пустыми, вы не сможете отправить платёжку в банк. Для налоговых платежей нужно заполнить «Вид операции» – «01», «Очерёдность платежа» – «5» и «Код» – «0».

Заполнить все эти реквизиты можно на сайте ФНС – в личном кабинете или в сервисе «Уплата налогов и пошлин».

Если вы пользуетесь интернет-бухгалтерией «Моё дело» все налоги и взносы, которые вы должны заплатить в составе ЕНП, будут собраны в один список, а платёжное поручение на уплату ЕНП автоматически сформируется нажатием одной кнопки. Отправить платёжку в банк можно прямо из сервиса, если у вас подключена интеграция с банком.

На какие платежи не распространяется новый порядок

Согласно п. 1 ст. 58 НК в новой редакции не все платежи нужно обязательно перечислять общей суммой. Некоторые можно на выбор включать в единую платёжку или оформлять отдельную:

налог на профессиональный доход для самозанятых ИП и физлиц;

сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биоресурсов.

А эти платежи нужно оформлять только отдельными платёжными поручениями:

НДФЛ с доходов иностранцев, работающих по патенту;

госпошлина, по которой суд не выдал исполнительный документ.

Отдельно уплачивают взносы от несчастных случаев и профзаболеваний. После объединения ПФР и ФСС перечислять их нужно по реквизитам нового Социального фонда России.

Платёжные поручения вместо уведомлений в ИФНС

С 2023 года нужно подавать уведомления об исчисленных суммах, чтобы в ИФНС знали, сколько денег списывать с ЕНС на разные виды налогов, взносов и сборов. В них указывают пять реквизитов: КПП, КБК, сумму, ОКТМО, кодовое обозначение отчётного периода. Срок подачи уведомлений – не позднее 25 числа месяца уплаты.

Согласно п. 12 ст. 4 закона № 263-ФЗ в течение переходного 2023 года вместо уведомлений можно по-прежнему отправлять в банк отдельные платёжные поручения со всеми заполненными реквизитами, конкретными КБК и суммами. Если вы решили воспользоваться таким правом и не отправлять уведомления, платёжки при перечислении налогов заполняйте так:

поле 101 «Статус налогоплательщика» – «02». По правилам из приказа № 107н такой код обозначает налогового агента. Но, судя по инструкции от ФНС, его нужно указывать всем юрлицам и ИП, которые подают в ИФНС уведомление об исчисленных суммах в виде платёжки;

ИНН и КПП плательщика;

плательщик – краткое наименование организации-плательщика или ФИО предпринимателя;

поле 104 – КБК конкретного налога, взноса или сбора;

поле 105 – ОКТМО из восьми знаков;

поля 106, 108 и 109 – «0».

поле 107 – кодовое обозначение налогового периода, за которые делаете платёжку. Например, за январь «МС.01.2023», за первый квартал «КВ.01.2023»;

наименование, ИНН, КПП и банковские реквизиты получателя – налоговой инспекции, в которую перечисляете единый платёж;

назначение платежа – «Уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов в виде распоряжения на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ».