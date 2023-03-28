Как заполнить РСВ по новой форме

Кто сдаёт РСВ

Отчёт сдают организации и ИП, которые нанимают физлиц по трудовым и гражданско-правовым договорам и начисляют по ним страховые взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование. С 2023 года эти взносы рассчитывают по единому тарифу без деления на три вида страхования.

Организации сдают РСВ всегда, даже если у них нет штатных работников или исполнителей по договорам ГПХ. В этом случае в отчёт надо включить директора или единственного учредителя, который руководит компанией без трудового договора и зарплаты. Исключение – ИП-управляющий, нанятый по договору ГПХ. Его в РСВ не включают.

ИП, который работает один, РСВ не сдаёт. Но если он заключит с физлицом трудовой или гражданско-правовой договор, то автоматически станет плательщиком страховых взносов и должен отчитываться. РСВ ему надо сдавать с начала квартала, в котором был принят работник или исполнитель.

Куда и как сдавать РСВ

ИП сдают РСВ в налоговую инспекцию по месту жительства (по прописке), даже если стоят на учёте в качестве плательщика ПСН в другой ИФНС. Организации отчитываются по месту нахождения.

Способ сдачи РСВ зависит от численности физлиц, по которым нужно отчитаться:

11 и более человек – только по телекоммуникационным каналам связи или через через личный кабинет на сайте ФНС;

10 и менее человек – можно сдавать и в электронном, и в бумажном виде.

Для отправки РСВ в электронном виде понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Новые сроки сдачи РСВ

РСВ – ежеквартальный отчёт, в котором информацию заполняют нарастающим итогом. Начиная с отчётов за 2023 год его сдают не позднее 25 числа месяца, следующего после окончания квартала.

За какой период отчитаться Крайний срок сдачи Первый квартал 25 апреля 2023 года Полугодие 25 июля 2023 года Девять месяцев 25 октября 2023 года Год 25 января 2024 года

После первых двух месяцев каждого квартала нужно подавать в ИФНС уведомления об исчисленных суммах страховых взносов. Срок сдачи – не позднее 25 января, февраля, апреля, мая, июля, августа, октября и ноября.

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Форма РСВ за 2023 год

Новая форма и порядок её заполнения утверждены Приказом ФНС № ЕД-7-11/878 от 29 сентября 2022 года.

В отчёте четыре раздела, а в них ещё несколько подразделов и приложений.

Заполнять все страницы не нужно. В состав РСВ обязательно включается:

титульный лист;

раздел 1 с подразделом 1 – суммы взносов к уплате и их расчёт;

раздел 3 – персональные сведения о физлицах.

Остальные разделы, подразделы и приложения заполняются, только если для них есть показатели.

Если отчёт сдаётся на бумаге, незаполненные страницы распечатывать не нужно.

Как заполнить РСВ в 2023 году

Порядок заполнения приведён в приложении № 3.

Титульный лист

Для организации заполняеются ИНН и КПП. В поле для ИНН в последних ячейках ставятся прочерки. Для ИП заполните только ИНН. Вместо КПП – прочерки.

Поле «Стр.» – порядковый номер страницы в формате «001», ..., «011».

«Номер корректировки» – «0 – -», если за этот отчётный период РСВ сдаётся впервые.

Код расчётного периода. «21» – первый квартал, «31» – полугодие, «33» – девять месяцев, «34» – год. При закрытии организации или ИП коды будут другие, их нужно брать из приложения № 3.

Календарный год – тот, за который отчитываетесь.

Код налогового органа – номер вашей налоговой инспекции.

«По месту нахождения (учёта)» – по месту учёта организации «214», по месту жительства ИП «120». Для других категорий плательщиков страховых взносов коды нужно брать из приложения № 4.

Наименование организации или ФИО предпринимателя пишутся полностью, начиная с первой левой ячейки. В свободных ячейках ставятся прочерки.

Среднесписочную численность нужно рассчитывать по инструкции из приказа Росстата № 872 от 30 ноября 2022 года. Считаются только те работники, для которых это место работы – основное. Не учитываются внешние совместители, исполнители по договорам ГПХ, а также ИП-работодатель. Если работник совмещает внутри компании несколько должностей, он считается как один человек.

ОГРНИП – регистрационный номер, который присваивается при регистрации ИП.

Номер контактного телефона укажзывается в формате: «8», пробел, код, пробел, номер телефона: «8 495 1234567».

Раздел 1

Предназначен для итоговых сумм взносов к уплате. Состоит из трёх подразделов и четырёх приложений. Данные в них приводятся за последние три месяца отчётного периода, а отдельной строкой – нарастающим итогом с начала года.

Так как подробный расчёт сумм находится в подразделах 1-3, начните заполнение с них, а затем вернитесь к разделу 1.

Все суммы в РСВ указывают в рублях с копейками. Отрицательных чисел в отчёте не должно быть.

В строке 001 раздела 1 указывается тип плательщика: «1», если за последние три месяца отчётного периода были выплаты физлицам или «2», если их не было. При втором типе плательщика в составе отчёта надо сдать только титульный лист, раздел 1 без подразделов и приложений и раздел 3.

В строке 010 указывается ОКТМО – код, показывающий, в каком муниципальном образовании зарегистрирована организация или ИП. Узнать его можно через сервис ФНС.

Первый блок раздела 1 – это взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование. В новой форме их указывают общей суммой. Заполните строки:

020 – код бюджетной классификации, на который зачисляются страховые взносы с выплат физлицам. КБК с 2023 года 18210201000011000160.

030 – сумма страховых взносов к уплате за отчётный период.

031-033 – взносы к уплате отдельно за первый, второй и третий месяц из последних трёх месяцев отчётного периода. Например, в РСВ за полугодие – это апрель, май и июнь.

Второй блок раздела 1 – взносы на пенсионное страхование по доптарифам. Их начисляют на выплаты физлицам, у которых есть право на досрочное назначение страховой пенсии, то есть по «вредникам». Заполняются строки:

040 – КБК, на который зачисляются взносы по доптарифам. Если их несколько, оформите нужное количество листов раздела 1 с заполненным вторым блоком.

050-053 – по аналогии со строками 030-033.

Третий блок раздела 1 –этовзносы надополнительное социальное обеспечение членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Заполняют по аналогии с предыдущим блоком.

Подраздел 1

Предназначен для расчёта взносов на пенсионное, медицинское и социальное страхование. Итоговые суммы отражаются в первом блоке раздела 1.

Указывается код тарифа плательщика:

«01», если применяется основной тариф страховых взносов;

«06», если ведётся IT-деятельность;

«020», если вы субъект малого или среднего бизнеса;

«24», если ваш основной ОКВЭД указан в п.13.1 ст.427 НК РФ.

Другие коды смотрите в приложении № 5.

Если в течение отчётного периода у вас было больше одного тарифа, по каждому оформите отдельный подраздел 1.

Все суммы в подразделе 1 тоже нужно привести нарастающим итогом с начала года и отдельно за последние три месяца отчётного периода.

Строка 010 – количество застрахованных лиц.

Строка 020 – количество физлиц, с выплат которым начислены страховые взносы. Может не совпадать с предыдущей строкой, например, когда кто-то находится в отпуске по уходу за ребёнком.

Строки 021 и 022 – количество физлиц из строки 020 разделите на тех, у кого выплаты не превышают предельную базу по взносам, и у кого они её превысили. Предельная база на 2023 год – 1 917 000 руб.

Строка 030 – общая сумма облагаемых и необлагаемых выплат, начисленных в пользу физлиц по ст. 420 НК РФ. Сюда не нужно включать суммы, которые не относятся к объекту обложения страховыми взносами: выплаты физлицам по договорам аренды имущества, найма жилого помещения, займа, дарения.

Строка 040 – выплаты, которые не облагаются страховыми взносами по ст. 422 НК РФ. Например, единовременная матпомощь родителям в сумме не более 50 000 рублей на каждого ребёнка, возмещение исполнителю документально подтверждённых расходов, связанных с работой по договору ГПХ.

Строка 045 – суммы расходов из п. 8 или п. 9 ст. 421 НК РФ, на которые можно уменьшить базу для начисления страховых взносов.

Строка 050 – база для начисления взносов: строка 030 минус строки 040 и 045.

Строки 051 и 051 – база для начисления взносов, поделённая на две части: в размере не более предельной суммы 1 917 000 руб. и сверх неё.

Строка 060 – сумма начисленных страховых взносов.

Строки 061 и 062 – начисленные взносы, разделённые на две части: с базы не более предельной суммы 1 917 000 руб. и с базы сверх неё.

Подраздел 2

Предназначен для расчёта пенсионных взносов по дополнительному тарифу с выплат «вредникам». Заполняют организации и ИП, указанные в ст. 428 НК РФ. Итоговые суммы отражаются во втором блоке раздела 1.

В строке 001 указывается код основания. Он зависит от применяемого тарифа:

В строке 002 заполняется код класса условий труда, присвоенный по результатам спецоценки. Это нужно сделать, если в строке 001 вы указали код «3» или «4».

Если в отчётном периоде применялись разные доптарифы, по каждому оформляется отдельный подраздел 2.

В строках 010-050 заполняется расчёт сумм взносов по доптарифу.

Подраздел 3

Предназначен для расчёта взносов по членам лётных экипажей и отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Итоговые суммы отражаются в третьем блоке раздела 1.

Приложения к разделу 1

Предназначены для расчётов, подтверждающих право на пониженные страховые взносы. Заполняют те, кто применяет льготные тарифы:

приложение 1 – IT-компании;

приложение 2 – некоммерческие организации на УСН;

приложение 3 – организации, занятые производством и реализацией анимационной и аудиовизуальной продукции;

приложение 4 – организации, которые выплачивает доходы учащимся, работающим в студенческих отрядах.

Раздел 2 и подраздел 1

Предназначены для сведений о взносах глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств.

Раздел 3

Персонифицированные сведения о застрахованных лицах заполняют отдельно на каждого работника и исполнителя, даже если у них не было начислений. Все суммы в подразделе 3 указывают за последние три месяца отчётного периода.

В строке 010 ставится код «1», если нужно аннулировать сведения, уже принятые ИФНС. В других случаях её оставляют пустой.

В подразделе 3.1 указываются персональные данные физлица в строках:

020 – ИНН, если о нём есть информация;

030 – СНИЛС, без него РСВ не примут;

040-070 – построчно ФИО полностью и дата рождения, как в паспорте;

080 – цифровой код страны гражданства из справочника ОКСМ, для России «643»;

090 – код пола: «1» мужской, «2» женский;

110 – код документа, удостоверяющего личность из приложения № 6, для паспорта РФ «21»;

110 – серия и номер документа, удостоверяющего личность, отделите их пробелом, значок «№» не ставьте.

В подразделе 3.2.1 указываются суммы начисленных выплат и страховых взносов в графах:

130 – код категории застрахованного лица из приложения № 7. Например, «НР», если взносы с выплат начисляются по основному тарифу;

140 – облагаемые и необлагаемые начисления в пользу физлица;

150 – база для начисления взносов не более предельной величины 1 917 000 руб.;

160 – начисления по договорам ГПХ;

170 – взносы, не превышающие 1 917 000 руб.

Если начислений в пользу физлица не было, в строках 130-210 ставятся прочерки.

Проверьте, правильно ли вы заполнили подраздел 3.2.1: Сумма строк графы 150 по всем физлицам должна быть равна строке 051 подраздела 1 за последние три месяца. Сумма строк графы 170 по всем физлицам должна быть равна строке 061 подраздела 1 за последние три месяца.

В подразделе 3.2.2 отдельно указывают базу для начисления пенсионных взносов по доптарифу и их сумму.

Раздел 4

Заполняют организации, которые производят выплаты прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, судьям федеральных судов, мировым судьям.

Нужно ли сдавать РСВ, если нет начислений

Если вы не вели деятельность, не начисляли оплату труда, РСВ всё равно нужно сдать. В этом случае в составе отчёта будут:

титульный лист;

раздел 1 без подразделов и приложений;

раздел 3.

В первом разделе по строке 001 укажите код типа плательщика «2». Вместо сумм и количества поставьте нули. Раздел 3 «нулевого» РСВ заполните на руководителя, даже если он работает без трудового договора и зарплаты:

в строках 020-110 укажите его персональные данные;

строках подраздела 3.2 поставьте прочерки.

Что будет за опоздание и несдачу РСВ

Если организация или ИП пропустили срок сдачи РСВ или вообще не отчитались, налоговая оштрафует по ст. 119 НК РФ: 5% от неуплаченной суммы взносов, которую надо заплатить по данным опоздавшего отчёта. Штраф рассчитывается за каждый месяц просрочки, в том числе неполный. Размер штрафа ограничен: максимум 30% от суммы неуплаченных взносов, но минимум 1 000 руб. За опоздание или несдачу «нулевого» РСВ штраф тоже 1 000 руб.

Плюс к этому должностное лицо организации могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 руб. по ст. 15.5 КоАП РФ.

Если не сдать РСВ в течение 20 рабочих дней после крайнего срока сдачи, налоговики могут приостановить операции по банковского счёту по п. 3.2 ст. 76 НК РФ.

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