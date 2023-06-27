Налоговый календарь на июль 2023 года

Налоговые платежи и взносы в июле 2023 года
3 июля (перенос с субботы 1 июля)
Взносы на обязательное пенсионное страхование с дохода, превышающего 300 тыс. руб. за 2022 год
Кто платит: ИП, адвокаты, нотариусы
17 июля (перенос с субботы 15 июля)
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за июнь 2023 года.
Кто платит: все работодатели по трудовым договорам и наниматели физлиц по договорам ГПХ, если в договорах предусмотрено такое страхование.
НДФЛ за 2022 год
Кто платит: ИП на ОСНО, адвокаты, нотариусы и граждане, получавшие в 2022 году облагаемые доходы
20 июля
Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в июне 2023 года.
Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), аванс за II квартал 2023 года.
Кто платит: Плательщики НВОС (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства).
25 июля
Авансовый платеж по НДФЛ за II квартал 2023 года.
Кто платит: ИП на ОСНО, адвокаты и нотариусы.
Налог по АУСН за июнь 2023 года.
Кто платит: ИП и ООО на АУСН.
28 июля
Первый платёж по НДС за II квартал 2023 года в размере 1/3 от начисленной суммы.
Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.
ИП и организации на спецрежимах, которые не являются плательщиками НДС, но выставляли своим клиентам счета-фактуры с выделенным НДС, должны заплатить всю сумму за квартал сразу.
Первый авансовый платёж по налогу на прибыль за 1-й месяц (июль) III квартала 2023 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.
Квартальный авансовый платёж по налогу на прибыль за II квартал 2023 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.
Авансовый платёж по налогу на прибыль за январь-июнь 2023 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
НДФЛ, удержанный с доходов, выплаченных за период с 23 июня по 22 июля 2023 года.
Кто платит: работодатели, которые выплачивали доходы физлицам за этот период.
Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование за июнь 2023 года.
Кто платит: все работодатели и наниматели физлиц по договорам ГПХ.
Авансовый платёж по УСН за I полугодие 2023 года.
Кто платит: ИП и ООО на УСН.
Авансовые платёж по ЕСХН за I полугодие 2023 года.
Кто платит: ИП и ООО на ЕСХН.
Авансовый платёж по имущественным налогам организаций (налог на имущество, земельный и транспортный налоги) за I полугодие 2023 года.
Кто платит: организации, у которых в собственности есть налогооблагаемое имущество, а также земля и транспорт, если обязанность платить авансы установлена региональным законодательством.
Водный налог за за II квартал 2023 года.
Кто платит: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.
НДПИ за июнь 2023 года.
Кто платит: плательщики НДПИ.
Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за июль 2023 года.
Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.
Торговый сбор за II квартал 2023 года.
Кто платит: плательщики торгового сбора.
Налог на игорный бизнес за июнь 2023 года.
Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
Акцизы.
Кто платит: плательщики акцизов.
31 июля
Регулярный платёж за пользование недрами за II квартал 2023 года.
Кто платит: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.
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Отчётность в июле 2023 года
20 июля
Журнал учёта счетов-фактур за II квартал 2023 года в электронном виде.
Кто сдаёт: посредники, которые сами не должны сдавать декларации по НДС, но получали или выставляли счета-фактуры в интересах другого лица.
Декларация по косвенным налогам за июнь 2023 года.
Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
Единая упрощённая декларация за II квартал 2023 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, у которых не было движений по расчётному счёту и объектов налогообложения по налогам, указываемым в декларации.
Декларация об объёме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за II квартал 2023 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, занимающиеся производством, оборотом (в т. ч. розничной продажей) этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции.
25 июля
Декларация по налогу на прибыль за II квартал 2023 года.
Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.
Декларация по налогу на прибыль за июнь 2023 года.
Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли.
Декларация по НДС за II квартал 2023 года.
Кто сдаёт: плательщики НДС и налоговые агенты.
Отчётность по операциям с прослеживаемыми товарами за II квартал 2023 года.
Кто сдаёт: участники НСПТ.
Расчёт по страховым взносам за II квартал 2023 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
6-НДФЛ за I полугодие 2023 года.
Кто сдаёт: все работодатели, налоговые агенты по НДФЛ.
Сведения о страховых взносах по страхованию от несчастных случаев (раздел 2 единой формы ЕФС-1) за II квартал 2023 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
Персонифицированные сведения о физических лицах за июнь 2023 года.
Кто сдаёт: все работодатели с действующими трудовыми договорами и ГПХ.
ФНС сообщила, что за каждый третий месяц квартала персонифицированные сведения можно получить из расчёта по страховым взносам. Таким образом, за июнь отчёт сдавать не обязательно.
Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 раздела 1 новой формы ЕФС-1) за июнь 2023 года.
Кто сдаёт: все работодатели, у которых в июне были кадровые события кроме приёма и увольнения, приостановления или возобновления трудового договора, заключения или прекращения договора ГПХ.
Декларация по НДПИ за июнь 2023 года.
Кто сдаёт: плательщики НДПИ.
Декларация по водному налогу за II квартал 2023 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются водными объектами на основании лицензии.
Декларация по налогу на игорный бизнес за июнь 2023 года.
Кто сдаёт: плательщики налога на игорный бизнес.
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам.
Кто сдаёт: все, кто в июле перечисляет платежи, по которым декларация сдаётся позже платежа, или декларация не предусмотрена.
В течение 2023 года те, кто еще ни разу не отправлял такое уведомление, вместо него могут представлять в банк платежки в прежнем виде с заполнением всех реквизитов для уплаты налогов, сборов, взносов.
Декларация по акцизам.
Кто сдаёт: плательщики акцизов.
28 июля
Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за июнь 2023 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
Отчёт о движении средств по счетам за пределами территории России и о переводах без открытия банковского счёта
Кто сдаёт: организации, ИП и физлица — валютные резиденты.
31 июля
Расчёт регулярных платежей за пользование недрами за II квартал 2023 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.
Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в апреле статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.
Налоговый календарь в интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Когда вы вносите свои реквизиты в сервисе, на главной странице личного кабинета появляется список отчётов и платежей, которые актуальны именно для вас. В дальнейшем сервис будет напоминать вам об этих событиях.
После клика по любому событию в налоговом календаре вы попадаете в мастер-помощник, который проведёт вас по всем шагам для создания отчёта или платёжного документа. Готовые документы можно скачать в удобном формате и распечатать. А если у вас подключена функция электронной отчётности, их можно сразу отправить в нужную инстанцию.
По фильтрам вы можете быстро найти также прошлые и будущие события.
На тарифах для ИП с сотрудниками и для организаций формируется календарь выплат физлицам, НДФЛ и взносов. Он напомнит про выплату зарплаты, налогов и взносов, а также сформировать платёжные документы для банка.
Пользуйтесь интернет-бухгалтерией «Моё дело», чтобы не пропустить отчётные даты и всё сделать быстро и правильно.
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