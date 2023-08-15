В ряде регионов России может быть введена плата за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор). Эксперимент проводится по 31 декабря 2024 года.

Где введен курортный сбор

Курортный сбор введен на определенных территориях Алтайского края, Краснодарского края и Ставропольского края, в г. Санкт-Петербурге, на федеральной территории «Сириус».

Курортный сбор был введен также в некоторых муниципальных образованиях Республики Крым. Но крымские власти несколько раз переносили дату начала взимания сбора, а затем и вовсе его отменили (Закон Республики Крым № 261-ЗРК/2022 от 28 февраля 2022 г.).

Территории, на которых платится курортный сбор, представлены в таблице.

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Плательщики сбора и порядок удержания

Плательщиками курортного сбора являются совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения (например, домах отдыха, пансионатах, гостиницах) более 24 часов (ст. 6 Федерального закона № 214-ФЗ от 29 июля 2017 г.). Обязанность по уплате сбора установлена как для российских, так и для иностранных граждан. В число плательщиков сбора включены также командированные работники и лица, которые проходят лечение в санаториях (за исключением некоторых видов лечения, предписанных по медицинским показаниям).

Повторное взимание курортного сбора за один и тот же период проживания на территории эксперимента не допускается (ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ от 29 июля 2017 г.).

Конкретные размеры курортного сбора устанавливаются законом субъекта РФ. При этом могут учитываться сезон, время пребывания приезжего, территория соответствующего муниципального образования и другие факторы. Но максимальная сумма курортного сбора не должна превышать 100 руб. в сутки (ч. 4 ст. 5 Федерального закона № 214-ФЗ от 29 июля 2017 г.).

Взимают курортный сбор операторы курортного сбора. К ним относятся организации (ИП), которые:

оказывают гостиничные услуги (например, гостиницы, санатории, мини-отели, апарт-отели).

Правила оказания гостиничных услуг утверждены Постановлением Правительства РФ № 1853 от 18 ноября 2020 г.;

временно размещают индивидуальных постояльцев или группы людей;

обеспечивают временное проживание, в том числе в жилых помещениях.

Лица, которые не имеют статуса ИП (в т. ч. плательщики НПД), не являются операторами курортного сбора, даже если сдают жилье в аренду. Поэтому уплачивать курортный сбор при проживании у них не нужно.

Подтверждение: п. 3 ч. 1 ст. 3, ст. 10 Федерального закона № 214-ФЗ от 29 июля 2017 г.).

По общему правилу сбор уплачивается постояльцами отдельно от платы за проживание не позднее последнего дня пребывания в гостинице (ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ от 29 июля 2017 г.). Но региональным законом могут быть установлены и иные сроки. В частности, в Краснодарском крае сбор уплачивается не позднее дня поселения в объект размещения (ч. 1 ст. 7 Закона Краснодарского края № 3690-КЗ от 27 ноября 2017 г.). Кроме того, не исключена возможность уплаты курортного сбора авансом оператору или туристическому агентству на этапе бронирования жилья (см., например, письмо Минкавказа России № РО-3-02793 от 24 июля 2018 г.).

При уплате курортного сбора операторы должны выдать плательщику документ, подтверждающий уплату. Плата за пользование курортной инфраструктурой не формирует объект расчета в понимании законодательства о ККТ, поэтому применение ККТ не требуется (письмо ФНС России № ЕД-4-20/13478 от 10 июля 2019 г.).

Возможна ситуация, когда оплата оператору производится одной суммой: за услуги проживания и курортный сбор. Если при уплате курортного сбора оператор все же выдает кассовый чек, курортный сбор в нем необходимо выделить как отдельный предмет расчета. При этом в реквизите "признак предмета расчета" (тег 1212) следует указать значение "18" ("курортный сбор"). Причем этот реквизит не обязателен для кассового чека (бумажного и электронного), если используется ФФД 1.05, но должен быть в электронном кассовом чеке при ФФД 1.1 и 1.2 (таблицы 21, 59, 97 приложения № 2 к Приказу ФНС России № ЕД-7-20/662 от 14 сентября 2020 г.). При соблюдении этих правил сумма курортного сбора не будет включена в облагаемый доход оператора.

Подтверждение: письмо ФНС России № КВ-4-3/7654 от 21 июня 2022 г.

В качестве документов, подтверждающих факт уплаты курортного сбора, применяются:

квитанция к приходному кассовому ордеру, выдаваемая в порядке, предусмотренном Указанием ЦБ РФ № 3210-У от 11 марта 2014 г., – при наличной оплате (письмо ФНС № ЕД-4-20/7551 от 19 апреля 2018 г.);

электронное извещение об исполнении платежного документа физического лица на уплату сбора – при безналичной оплате на расчетный счет гостиницы;

квитанция к платежному документу на уплату сбора с отметкой банка

при оплате сбора через отделение банка;

извещение об исполнении распоряжения в электронном виде или на бумаге – при оплате картой или с помощью иного электронного средства платежа.

Подтверждение: п. 4.7 Положения ЦБ РФ № 762-П от 29 июня 2021 г.

Порядок уплаты сбора оператором

Платить курортный сбор нужно в региональный бюджет. Перечисляет его оператор курортного сбора. Сделать это нужно по истечении срока фактического проживания плательщика сбора в объекте размещения (ч. 5 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ от 29 июля 2017 г.). Конкретные сроки уплаты устанавливаются в региональном законодательстве.

Если срок перечисления сбора выпадает на выходной, оператор курортного сбора платит в бюджет в ближайший за выходным рабочий день (ст. 193 Гражданского кодекса РФ).

Поскольку администратором курортного сбора ФНС России не является, данный платеж не входит в состав ЕНП. Он уплачивается отдельным платежным поручением, оформленным в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к Приказу Минфина России № 107н от 12 ноября 2013 г.

КБК – 000 1 15 08000 02 1000 140. При этом первые три цифры кода различны для каждого субъекта РФ и должны быть прописаны в законе о бюджете региона на соответствующий период (письмо Минфина России № 02-05-11/57536 от 6 сентября 2017 г.).

Администрирование сбора

Администрирование курортного сбора производят региональные власти. Уполномоченное ведомство в каждом регионе свое. Например, в Ставропольском крае это Министерство туризма и оздоровительных курортов. Оно ведет реестр операторов курортного сбора (Постановление Правительства Ставропольского края № 493-п от 7 декабря 2017 г.).

Расчет сбора

Курортный сбор рассчитывается по следующей формуле:

Количество дней проживания, за исключением дня заезда × Размер курортного сбора = Сумма курортного сбора



Если плательщик курортного сбора жил в гостинице один день, сбор нужно удержать в однократном размере. Если же он вообще не заселялся в забронированный номер, удерживать сбор нельзя. Если плательщик сбора уедет раньше времени, сумму сбора нужно пересчитать и вернуть ему переплату.

Плательщику курортного сбора самостоятельно считать ничего не нужно. Оператор озвучит сумму сбора, которую нужно уплатить.



Размеры курортного сбора по регионам, а также сроки его уплаты сведены в таблицу.

Субъект РФ Муниципальное образование Размер курортного сбора в сутки Срок удержания Срок перечисления Срок сообщения о неудержанном сборе Основание г. Санкт-Петербург – 0 руб.

(с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года) В день заезда плательщика в объект размещения По истечении срока фактического проживания плательщика, но не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. За период:

– с 1 декабря по 27 декабря – не позднее 28 декабря;

– с 28 декабря по 31 декабря – не позднее 12 января следующего года Не позднее дня, следующего за днем, когда был получен отказ от уплаты курортного сбора Закон г. Санкт-Петербурга № 419-81 от 29 июня 2023 г. 100 руб.

(с 1 апреля по 31 декабря 2024 года) Алтайский край г. Белокуриха 50 руб.

(с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года) Не позднее момента выезда плательщика из объекта размещения Ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным Не позднее пяти календарных дней со дня выезда плательщика Закон Алтайского края № 76-ЗС от 1 ноября 2017 г. Краснодарский край г. Сочи 50 руб.

(с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года) Не позднее дня поселения в объект размещения Не позднее первых пяти рабочих дней, следующих за отчетным кварталом Не позднее пяти рабочих дней со дня получения отказа от уплаты курортного сбора Закон Краснодарского края № 3690-КЗ от 27 ноября 2017 г. Остальные муниципальные образования 30 руб.

(с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года) Ставропольский край г. Железноводск, г. Ессентуки, г. Кисловодск, г. Пятигорск,

Минераловодский городской округ 100 руб.

(с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года) В момент заселения плательщика сбора в объект размещения Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, а в декабре – не позднее 28-го числа При отказе плательщика сбора от уплаты – не позднее трех рабочих дней со дня заселения плательщика в объект размещения Закон Ставропольского края № 130-кз от 8 декабря 2017 г. Федеральная территория "Сириус" – 50 руб.

(с 1 апреля 2023 года по 31 декабря 2024 года) Не позднее момента выезда плательщика сбора из объекта размещения Не позднее первых пяти рабочих дней

по истечении отчетного квартала Не позднее пяти рабочих дней со дня получения отказа плательщика сбора от уплаты Решение Совета федеральной территории "Сириус" № 1-20/142 от 9 февраля 2023 г.

Некоторые категории плательщиков освобождаются от уплаты курортного сбора. К ним, в частности, относятся:

лица, которые имеют место жительства на территории действия эксперимента;

лица, имеющие в собственности жилые дома или помещения (доли в них) на территории эксперимента;

лица, постоянно работающие на территории эксперимента на основании трудового договора или служебного контракта;

студенты в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на территории эксперимента;

малоимущие семьи и граждане;

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

ветераны боевых действий;

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним лица;

инвалиды I и II групп, а также лица, их сопровождающие;

больные туберкулезом;

спортсмены, тренеры, спортивные судьи, а также иные специалисты в области физической культуры и спорта, прибывшие для участия в официальных спортивных мероприятиях на территорию эксперимента.

Полный список категорий граждан, которые не уплачивают курортный сбор, приведен в ст. 7 Федерального закона № 214-ФЗ от 29 июля 2017 г. Кроме того, региональные власти вправе на своих территориях вводить дополнительные льготы. Например, в Ставропольском крае от уплаты курортного сбора освобождены все граждане, которые проживают в данном регионе, то есть если житель г. Ставрополя поедет в г. Ессентуки, сбор с него взимать не будут (ч. 2 ст. 4 Закона Ставропольского края № 130-кз от 8 декабря 2017 г.).

Освобождение от уплаты курортного сбора происходит при предъявлении оператору оригинала документа, подтверждающего право на освобождение, либо его копии, заверенной в установленном порядке. Также может понадобиться заявление от сопровождающего инвалида I группы и детей-инвалидов или его законного представителя в произвольной форме.

Подтверждение: ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 214-ФЗ от 29 июля 2017 г.

Льготу по курортному сбору предоставляют не только гражданам России, но и иностранным гражданам (письмо МВД России № 20/15369 от 27 апреля 2018 г.).

Пример

Семья из четырех человек (муж, жена и двое несовершеннолетних детей) с 18 по 27 июля 2023 года отдыхала в пансионате в г. Сочи.

Период, за который уплачивается сбор, – 9 суток, так как день заезда в пансионат из расчета исключается. За несовершеннолетних детей сбор не взимается.

Ставка сбора в г. Сочи – 50 руб./сутки.

Сумма сбора за время отдыха составит 900 руб. (9 суток × 50 руб. × 2 чел.).

Учет сумм сбора

Операторы курортного сбора обязаны:

рассчитывать, удерживать и перечислять суммы курортного сбора в региональный бюджет;

выдавать плательщику сбора документ, подтверждающий уплату;

фиксировать плательщиков и лиц, освобожденных от уплаты;

сообщать о невозможности удержать сбор и его сумму;

сдавать в уполномоченное ведомство отчет оператора, а также подавать сведения для реестра операторов курортного сбора.

Подтверждение: ст. 10 Федерального закона № 214-ФЗ от 29 июля 2017 г.

Если гражданин отказывается оплачивать сбор, оператор обязан предупредить его об административной ответственности и оформить письменный отказ от уплаты курортного сбора. В этом случае в надзорное ведомство направляются уведомление об отказе и заверенная копия отказа, а сведения о таком "отказнике" вносятся в форму учета. Конкретные сроки сообщения о неудержанном сборе установлены в региональном законодательстве.

При заселении гостей нужно получить от них согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. Это касается также тех постояльцев, которые не являются плательщиками сбора.

Формы и сроки подачи отчетности и сведений регионы устанавливают самостоятельно (ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 214-ФЗ от 29 июля 2017 г.). Например, в Краснодарском крае действуют формы, которые размещены на сайте Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, там же приводится порядок их заполнения.

Бухучет

В зависимости от того, когда постоялец заплатил курортный сбор (при бронировании номера, в первый или последний день проживания), операторы курортного сбора делают следующие проводки.

1. На дату, когда деньги поступили в кассу или на расчетный счет гостиницы:

ДЕБЕТ 51 (50) КРЕДИТ 76 субсчет «Курортный сбор»

поступил курортный сбор (аванс по курортному сбору) от гражданина или туристической организации.

2. На дату, когда гость выезжает из гостиницы (или в другой срок установленный для удержания в региональном законодательстве):

ДЕБЕТ 76 субсчет «Курортный сбор» КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по курортному сбору»

начислен курортный сбор;

ДЕБЕТ 51 (50) КРЕДИТ 76 субсчет «Курортный сбор»

удержан курортный сбор у плательщика.

3. Если срок проживания оказался меньше запланированного:

ДЕБЕТ 76 субсчет "Курортный сбор" КРЕДИТ 51 (50)

возвращена плательщику переплата по курортному сбору.

Перечисление курортного сбора в бюджет оператор отражает проводкой:

ДЕБЕТ 68 субсчет "Расчеты по курортному сбору" КРЕДИТ 51

перечислен курортный сбор.

Подтверждение: Инструкция к Плану счетов.

Налогообложение

У операторов курортного сбора

Поскольку перечисляемая оператору сумма курортного сбора не связана с расчетами по оплате проживания, а сам оператор является лишь посредником между туристом, вносящим платеж, и бюджетом, суммы курортного сбора не учитываются в налоговой базе по налогу на прибыль (УСН, ЕСХН) и не облагаются НДС и НДФЛ (пп. 9.1 п. 1 ст. 251, пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.5, ст. 209, п. 1 ст. 146, п. 2 ст. 153 Налогового кодекса РФ, письмо ФНС России № СД-4-3/6986 от 12 апреля 2018 г.).

Беспроблемный вариант

Для исключения риска включения курортного сбора в базу налогообложения у оператора целесообразно правильно оформлять его получение (в общем случае – отдельно от услуг проживания), в том числе:

исключить выдачу чека ККТ на сумму сбора;

если кассовый чек выдан на услуги проживания, включая курортный сбор, – "промаркировать" его сумму в чеке специальным тегом.

В противном случае при проверке могут потребоваться пояснения возможных расхождений отчетности со сведениями, имеющимися у ИФНС. Тогда оператор вправе дополнительно представить в инспекцию выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета и (или) иные документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет) (п. 4 ст. 88 Налогового кодекса РФ).

У плательщиков курортного сбора

Работники, направленные в командировку на территорию взимания сбора, не освобождаются от его уплаты, если иное не установлено региональным законом (ст. 7 Федерального закона № 214-ФЗ от 29 июля 2017 г.).

При расчете налога на прибыль (УСН, ЕСХН) суммы курортного сбора учитываются в составе расходов в качестве командировочных (пп. 12 п. 1 ст. 264, пп. 13 п. 2 ст. 346.5, пп. 13 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ). На этом же основании они не облагаются НДФЛ по прямому указанию Налогового кодекса РФ (абз. 11 п. 1 ст. 217 Налогового кодекса РФ).

Что касается начисления страховых взносов, то сумма курортного сбора в составе командировочных расходов, выведенных из обложения, прямо не поименована (в отличие от норм в части НДФЛ). И поскольку по общему правилу курортный сбор не включается в стоимость проживания, его нельзя однозначно отнести к расходам на наем жилья в командировке. В то же время указанную выплату нельзя квалифицировать в качестве вознаграждения в пользу работника. Такая оплата носит компенсационный характер (работник понес данные расходы по требованию законодательства) и не формирует объект обложения взносами.

Подтверждение: пп. 1 п. 1 ст. 420, п. 2 ст. 422 Налогового кодекса РФ, п. 1 ст. 20.1, п. 2 ст. 20.2 Федерального закона № 125-ФЗ от 24 июля 1998 г.

Документальным подтверждением наличия и оплаты курортного сбора в составе командировочных является авансовый отчет работника с приложенными к нему оправдательными документами.

Ответственность за неуплату сбора

Административная ответственность за нарушение порядка оплаты курортного сбора установлена отдельно в каждом регионе. Для плательщиков сбора (граждан) и операторов (организаций, ИП) за различные правонарушения (например, неисполнение обязанности по уплате, нарушение сроков удержания и перечисления курортного сбора) определены суммы штрафов. Они установлены:

в Алтайском крае – ст. 49.4-49-6 Закона Алтайского края № 46-ЗС от 10 июля 2002 г.;

в Краснодарском крае и на федеральной территории "Сириус" – ст. 9.1.1- 9.1.5 Закона Краснодарского края № 608-КЗ от 23 июля 2003 г. (п. 32 Положения, утв. Решением Совета федеральной территории "Сириус" № 1-20/142 от 9 февраля 2023 г.);

в Ставропольском крае – ст. 10.2.1-10.2.4 Закона Ставропольского края № 20-кз от 10 апреля 2008 г.

В г. Санкт-Петербурге административная ответственность в отношении плательщиков и операторов курортного сбора пока не установлена.

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