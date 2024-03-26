Как платить НДФЛ, если работник за границей: правила 2024 года

Рассказываем, как Минтруд России намекает на оформление «по ГПД», какие у работодателя есть варианты и когда он не должен платить НДФЛ.

Начнём с уточнения терминов

Дистанционная работа — выполнение трудовой функции вне территории деятельности работодателя. В такой работе сотрудник использует информационно-телекоммуникационные сети (попросту — Интернет и телефон).

Основание — ч. 1 ст. 312.1 Трудового кодекса РФ.

Дистанционный работник — человек, нанятый для выполнения дистанционной работы.

Исполнитель — тоже работник, но на договоре ГПХ.

Как можно оформить «заграничного» работника

Трудовой договор — рискованный вариант. Обычно закон чётко говорит: «только по трудовому договору». С дистанционными работниками всё сложнее.

ТК РФ действует только в России, а потому по нему должны быть оформлены только российские работники. Это — официальная позиция Минтруда России, основание такого решения — его письма № 14-4/10/В-1848 от 15 февраля 2022 г., № 14-2/ООГ-245 от 16 января 2017 г.

При желании заключить трудовой договор можно. Но на практике это развяжет руки сотурднику: он — вне зоны действия ТК РФ, и не обязан его соблюдать. А вы — в зоне действия, и вы обязаны.

Договор гражданско-правового характера. Обычно отношения с работником стараются переоформить в трудовые — но если сотрудник находится за границей, нормы ТК РФ неприменимы, и ссылаться на них нельзя.

В такой ситуации без проблем можно заключить договор подряда или возмездного оказания услуг.

Исключение — руководитель организации, с которым нельзя оформить ГПД.

Если работник уже был оформлен по ТК, вы можете расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон или по специальному основанию. Спецоснование заключается в том, что работник меняет местность выполнения трудовой функции — и это влечёт невозможность исполнить обязанности на прежних условиях договора.

О видах ГПД на выполнение работ и оказание услуг (для оформления внештатной работы) смотрите по ссылке.

Кто и за что платит НДФЛ

По трудовому договору платят зарегистрированные в России организации. Технически, налог взимают с работника, но платящее деньги юрлицо выступает налоговым агентом.

Платит Не платит Российская организация Зарегистрированное в другой стране подразделение российской организации (этот налог никто не платит) Зарегистрированное в РФ подразделение иностранной организации

НДФЛ платят за все деньги, переданные по договору. Налоги одинаково берут с зарплаты, компенсации переработанных часов и отпускных.

Напоминаем: НДФЛ зависит от налоговой базы. До 5 млн рублей дохода в год резидент уплачивает 13%, на суммы сверх 5 млн рублей начисляют уже 15%.

Резидентство работника значения не имеет. Основания: пп. 6.2 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса РФ, письма Минфина России № 03-04-06/114 от 9 января 2024 г., № 03-04-06/125502 от 25 декабря 2023 г.

По ГПД платит сам работник. У организаций и ИП нет обязанностей налогового агента в работе по договору гражданско-правового характера. При этом взносы они по-прежнему платят.

Определиться с возникновением налоговых обязательств по НДФЛ при расчетах между работником (исполнителем) и работодателем (нанимателем), в том числе при организации работ из-за рубежа, поможет наглядный справочный материал «Моё дело Бюро».

Платежные сложности: как работать с ЕНП и ЕНС в 2024 году Забирайте подробный гайд по работе с ЕНП и ЕНС в 2024 году бесплатно! Получите большой гайд, чтобы легко решать любые проблемы, связанные с ЕНП и ЕНС в 2024 году Оставляйте заявку, вышлем гайд вам на e-mail: Отправить

В какие сроки и как платить НДФЛ

Сроки. С 2024 года платить НДФЛ нужно дважды в месяц:

не позднее 5 числа — для доходов, налог по которым удержан с 23 по последнее число предыдущего месяца

не позднее 28 числа — для доходов, налог по которым удержан с 1 по 22 число текущего месяца.

Исключение — декабрь. Уплата второго платежа за этот месяц сдвигается на последний рабочий день декабря.

Сроки сдачи уведомлений по НДФЛ и другим налогам (взносам), коды указываемых в них периодов можно найти в таблице «Шпаргалка. Оформление уведомлений о рассчитанных суммах налогов, сборов, взносов за периоды 2024 года».

Общий порядок оплаты. НДФЛ платим в составе ЕНП.

Уведомление об исчисленных суммах по НДФЛ сдаем:

по первому сроку уплаты — до 3 числа месяца уплаты,

по второму сроку — до 25 числа месяца уплаты.

В декабре вновь исключение. Уведомление подаётся в последний рабочий день декабря.

Общий порядок работает не всегда. Если по международному договору с РФ установлен другой порядок, применяются нормы международного договора.

Международные соглашения России с другими странами об избежании (устранении) двойного налогообложения (СИДН) приведены в таблице.

Моё дело Бюро Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг Узнать больше

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8K7kGS