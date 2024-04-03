Как отчитаться по взносам на травматизм за I квартал и другие отчетные периоды 2024 года: полный гайд

Даже если страхователи — организации и ИП — не нанимают людей, им нужно отчитываться по взносам на травматизм и отправлять «нулевой» отчёт. 25 апреля мы уже сдаём первые отчёты за 2024 год по новой форме. Рассказываем, как заполнить и сдать отчёт.

Что нужно знать о форме отчёта

С 1 января 2024 года нужно заполнять форму ЕФС-1. Она утверждена приказом СФР № 2281 от 17 ноября 2023 г. Формат сведений для неё приведён в приказе СФР № 2315 от 23 ноября 2023 г.

Если вы уже сталкивались с формой. Вот основные изменения в сравнении с прошлой версией:

Появилось поле «Льгота» для следующих категорий работодателей: Общественных организаций инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов. Организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50 процентов, а доля зарплаты инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25 процентов. Учреждений, которые созданы для достижения образовательных, культурных и иных социальных целей, единственными собственниками имущества которых являются указанные общественные организации инвалидов. Изменены названия граф: Подраздел 2.1, графа 4 теперь называется «Расчет сумм страховых взносов». Подраздел 2.1.1, графы 11, 12 и 20 называются «На конец предыдущего отчетного периода».

Кто представляет отчёты

Сведения представляют плательщики взносов — страхователи работников и тех исполнителей по ГПД, страхование которых прописано в договоре.

Таким страхователем может быть:

российская организация не на АУСН;

иностранная организация, ведущая деятельность в России и нанимающая работников с гражданством России;

ИП не на УСН;

физическое лицо.

При работе по трудовому договору сведения представляют по всем работникам — включая совместителей, учредителя-руководителя, работниц-декретниц и находящихся в отпуске за свой счёт. Исключение — бывшие работники, которых уволили до этого отчётного периода.

При работе по ГПД и договору авторского заказа сведения предоставляют о:

физлицах-гражданах России

физлицах-иностранцах

членах совета директоров

Всё это работает только если работники застрахованы по договору. И не распространяется на ИП и самозанятых.

Не подаются страховые выплаты и не отчитываются за учредителей, не являющихся работниками и арендодателей.

В системе «Моё дело Бюро» есть удобная шпаргалка о включении разных категорий лиц в формы отчетности по страховым взносам.

Куда представляют отчёты: как понять, в какой СФР отправить сведения

Сведения о взносах отправляют в территориальное отделение СФР по месту регистрации. ИП — по месту жительства, организации — по своему месту нахождения.

Обособленные подразделения (ОП) отвечают за себя сами. Если у них есть признаки самостоятельности и они сами делают выплаты гражданам через ФНС, они же и подают сведения в отделение СФР по месту нахождения ОП.

Как отправить сведения в СФР

Если застраховано больше 10 человек за квартал — строго электронно. Через Госуслуги или личный кабинет страхователя. Понадобится УКЭП.

Если застраховано меньше 10 человек за квартал — на бумаге. Можно передать через представителя или отправить по почте. А можно и электронно — но это не обязательно.

Если нарушить порядок электронной сдачи — оштрафуют. Размер штрафа — 1000 ₽. Основание: ст. 17 Федерального закона № 27-ФЗ от 1 апреля 1996 г.

Срок представления

Отчёт отправляют до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

за I квартал — до 25 апреля,

за полугодие — до 25 июля,

за 9 месяцев — до 25 октября,

за календарный год — до 25 января следующего года.

Что собирают в отчёт: полный список документов

Если вы начисляли выплаты работникам или исполнителям, нужен полноценный отчёт. Он состоит из 6 документов.

Если вы ничего не начисляли и не выплачивали, нужно подать «нулевой» отчёт. В него входят все пункты выше, кроме подразделов 2.1.1 и 2.2.

Все остальные документы нужно оформить и отправить.

Что указывать в документах

Разбираемся в заполнении каждого поля.

Титульный лист

Поле «Регистрационный номер» — вписать действующий номер страхователя в СФР. До 1 января 2023 года его получали в ПФР, после — в СФР. «ПФР»-овские номера до сих пор актуальны и не меняются.

Поле «Полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, обособленного подразделения/фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица»— наименование в соответствии с документами; ИП указывает полное ФИО в соответствии с паспортом.

Поле «ИНН» — ИНН страхователя: ИП или организации. У организаций в ИНН 10 знаков вместо максимальных 12 — в двух последних ячейках ставится прочерк.

Поле «КПП» — код причины постановки организации в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговой. ИП это поле не заполняют.

Поля с кодами «ОКФС», «ОКГУ», «ОКПО» заполняют только государственные учреждения.

Поле «ОКВЭД» — код основного вида деятельности по ОК 029-2014. Вновь созданные организации в первый год указывают код по данным СФР.

Поле «ОГРН (ОГРНИП)»— регистрационный госномер. У организации 13 знаков вместо максимальных 15 — в первых двух ячейках ставятся нули («00»).

Поле «Код категории страхователя — физического лица» — если страхователь — физлицо, оно ищет код в таблице из п. 28 Порядка, утв. Приказом СФР № 2281 от 17 ноября 2023 г.

Поле «Номер контактного телефона» — городской или мобильный номер страхователя или его представителя. Обязательно указать код города или оператора.

Поле «Адрес электронной почты»— адрес электронной почты страхователя или его представителя; указывается без знаков препинания — применяются только точки и тире.

Раздел «Сведения о страхователе, за которого представляются сведения» заполняется представителем в соответствии с п.19–28 Порядка, утв. Приказом СФР № 2281 от 17 ноября 2023 г.

Если заявление заполняет сам страхователь, этот блок пропускают.

В полях «Наименование должности руководителя (уполномоченного представителя страхователя)», «Подпись», «Фамилия, имя, отчество (при наличии)», «М.П.», «Дата» указываются должность руководителя страхователя (правопреемника) либо его представителя, его подпись (подпись представителя), дата подписания, а также ставится печать (при ее наличии).

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Раздел 2, общая часть

Поле «Номер корректировки»— при первичной подаче ставится «000», при уточнении сведений — «001», «002» и далее.

Поле «Расчетный (отчетный) период (код)» — количество месяцев, за которые отчитываетесь: «3», «6», «9», «12». За апрельский отчёт указывают «3».

Поле «Календарный год» — указывается год, данные за который вы отправляете;

Поле «Прекращение деятельности» — заполняют только когда прекращают деятельность в соответствии с п. 15 ст. 22.1 Федерального закона № 125-ФЗ от 24 июля 1998 г.

Поле «Среднесписочная численность работников» — среднесписочная численность работников, рассчитанная за период с начала года.

Поле «Численность работающих застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»— количество всех застрахованных работников и исполнителей.

Поля «Численность работающих инвалидов», «Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»— списочная численность работающих инвалидов и работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.

Среднесписочную численность и списочную численность работников определяют по разделу V Указаний, утв. Приказом Росстата № 872 от 30 ноября 2022 г.

В среднесписочную численность включаются лица, для которых работа в организации (у ИП) является основной. Внешние совместители не учитываются. Если у работник внутреннее совместительство, то в показателе его отражают как одного человека.

Поле «Льгота»— организации из списка п. 2 ст. 2 Федерального закона № 179-ФЗ от 22 декабря 2005 г. ставят «x».

Подраздел 2.1

В таблице отражают базу для начисления взносов на «травматизм» всего с начала расчетного периода и за последние три месяца расчетного периода.

Сумма по графе 3 должна быть равна показателям граф 4–7 подраздела.

В разделе также отражают установленный размер тарифа, скидки или надбавки к страховому тарифу.

Страхователь может состоять на учёте в СФР по нескольким основаниям — тогда он заполняет подраздел 2.1.1. Если это ваш случай, в строках 1–4 укажите сумму этих данных, а строки 5–8 не заполняйте. То же самое происходит, если структурные подразделения выделены в СКЕ.

В строке 1 указывают сумму выплат и иных вознаграждений нарастающим итогом с начала расчетного периода, в соответствии со ст. 20.1 Федерального закона № 125-ФЗ от 24 июля 1998 г. с расшифровкой за последние три месяца отчетного периода и на конец предыдущего отчетного периода;

В строке 2 указывают суммы, не подлежащие обложению взносами на «травматизм» в соответствии со ст. 20.2 Федерального закона № 125-ФЗ от 24 июля 1998 г.;

В строке 3 указывают сумму по формуле «строка 1 минус строка 2». Это — база для расчета взносов, с учетом выплат в пользу инвалидов.

В строке 4 указывают сведения по сумме выплат в пользу инвалидов за отчетный период;

В строке 5 указывают размер страхового тарифа в соответствии с классом профессионального риска, к которому относится страхователь.

В строке 6 — процент скидки, установленный на текущий год;

В строке 7 — процент надбавки к страховому тарифу, установленный на текущий год;

В строке 8 указывают размер страхового тарифа с учетом установленной скидки или надбавки к страховому тарифу. Указывайте три знака после запятой;

В строке 9 — сумма исчисленных страховых взносов.

Подраздел 2.1.1

Подраздел заполняют:

страхователи, которые выделили подразделения в самостоятельные классификационные единицы (СКЕ);

страхователи-учреждения, часть деятельности которых финансируется из бюджетов всех уровней и приравненных к ним источников;

страхователи-физлица, которые исчисляют взносы по нескольким основаниям.

В первой строке «Всего, в том числе» указывают итоговые данные по каждой строке граф с 9 по 24.

В строке «Основной ВЭД»:

страхователи с обособленным подразделениями отражают данные, по деятельности, которая соответствует основному ОКВЭДу и не выделена в СКЕ;

страхователи, которые рассчитывают взносы по нескольким основаниям, заполняют данные по каждому основному виду экономической деятельности, для целей ведения которой используется труд застрахованных лиц;

Во второй и следующих строках указываются данные, относящиеся к той части производства (деятельности), которая выделена в СКЕ. А именно:

в графе 2 указывается наименование ОВЭД;

в графе 3 — код ОКВЭД;

в графе 4 — наименование структурного подразделения — СКЕ; по строке «Основной ВЭД» указывается наименование страхователя;

в графе 5 — размер страхового тарифа исходя из класса профессионального риска;

в графах 6, 7, 8 процент скидки (надбавки), размер тарифа с учетом скидки (надбавки) заполняются только по строке «Основной ВЭД» по основному виду деятельности страхователя.

Подраздел 2.2

Заполняют только страхователи, работники которых в отчетном периоде трудились в других организациях или у других ИП.

Количество строк в таблице должно соответствовать количеству организаций (ИП), куда страхователь отчетном периоде временно направлял своих работников.

В графах 2–5указывают регистрационный номер в СФР, ИНН, КПП и ОКВЭД принимающей организации (ИП).

В графе 6 отражают общую численность работников, временно направленных по договору для работы в конкретной организации (у ИП).

В графе 7 отражают количество инвалидов, временно направленных для работы у организации или ИП.

В графы 8 и 9 вносят выплаты в пользу работников и работников-инвалидов, трудящихся у других ИП и организаций; выплаты указывают нарастающим итогом с начала года.

В графы 10–15 вносят указанные в графах 8 и 9 выплаты за последние три месяца отчетного периода.

В графе 16 указывают размер страхового тарифа в зависимости от класса профессионального риска, установленного у организации или ИП.

В графу 19 вписывают размер страхового тарифа организации или ИП. Если есть скидка, её отображают в графе 17, если надбавка — 18. Цифры указываются с тремя десятичными знаками после запятой.

Подраздел 2.3

В подразделе указывают:

общее количество рабочих мест, которым нужна спецоценка условий труда;

численность работников, которым нужны медосмотры;

результаты проведения медосмотров.

Данные о медосмотрах заполняют на основании актов медкомиссии. Акты составляют на основе периодических медосмотров работников и заключений по их результатам.

Если у страхователя нет работников, которым нужны медосмотры, или на начало года спецоценка не проводилась, в полях проставляется ноль.

В таблице указывают общее количество рабочих мест, подлежащих спецоценке (графа 3), и количество рабочих мест, по которым её провели. Учитываются рабочие места, условия которых считают вредными или опасными (графы 4–11).

Об ответственности за непредставление отчета по взносам на травматизм см. здесь.

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