Как рассчитать отпускные сезонным работникам: шпаргалка для бухгалтера

Сезонным работникам положен оплачиваемый отпуск, но он отличается от стандартного ежегодного — ведь здесь действует срочный трудовой договор. Рассказываем об особенностях расчёта отпускных таким работникам.

Какие нормы учитываем

Нормы для расчёта отпускных «сезонникам»:

Какие особенности у отпуска сезонным работникам

Сезонную работу можно выполнять только в определённый период. Например, сбор урожая, рыболовство или сенокос возможны только в течение нескольких месяцев в году — нанимать для этого постоянных сотрудников нет надобности. С сезонным работником заключают трудовой договор сроком до полугода, но в некоторых случаях он может быть больше.

Основной отпуск сезонным работникам предоставляйте из расчёта — два рабочих дня за каждый месяц работы. За два месяца такой работник заработает четыре дня отпуска, за три месяца — шесть дней и т.д.

Основание — ст. 295 ТК РФ.

Дополнительный отпуск сезонным сотрудникам, например, за работу на Крайнем Севере, предоставляйтев календарных днях. Отпускные за дополнительный отпуск рассчитывайте отдельно от основного.

Через шесть месяцев работы, как и обычным работникам, «сезонникам» полагается отпуск. На практике применяют один из вариантов:

после шести месяцев сезонной работы — если срок договора превышает полгода;

до конца шести месяцев работы — авансом;

в конце срока договора;

отпуск не предоставляется, но выплачивается компенсация за неиспользованные отпускные дни.

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Как рассчитать отпускные «сезонникам»

Расчёт отпускных сезонным работникам делайте пошагово:

Шаг 1. Определите, сколько месяцев отработано. В период сезонной работы включите:

месяцы, которые отработали полностью;

неполные месяцы, округлив их до полного, если в них отработано полмесяца и более.

Основание — п. 35 правил, утв. НКТ СССР № 169 от 30.04.1930.

Шаг 2. Рассчитайте, сколько дней отпуска нужно оплатить.

Оплачиваемые дни отпуска = Число отработанных месяцев х 2 раб. дня.

Отпуск в рабочих днях всегда предоставляют исходя из шестидневной рабочей недели. Воскресенья в дни отпуска не входят — их не оплачивайте.

Основание — п. 11 Положения, утв. Постановлением № 922 от 24.12.2007.

Шаг 3. Рассчитайте среднедневной заработок (СДЗ). Даже если «сезонник» работает на пятидневке, СДЗ считайте так:

СДЗ = Все выплаты, начисленные сезонному работнику за период его работы / Рабочие дни, приходящиеся на период работы (по календарю шестидневки).

Исключите дни, когда работник был на больничном, находился в простое не по своей вине, освобождался от работы в иных случаях.

Основание — п. 5, 11 Положения, утв. Постановлением № 922 от 24.12.2007.

Шаг 4. Рассчитайте сумму отпускных.

Отпускные = СДЗ х Дни отпуска.

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Пример 1. Период трудового договора на сезонную работу с М.М.Кашиным — с 10 июня по 9 сентября 2024 года. Заработок М.М.Кашина за всё время работы — 92 000 руб. Со 2 сентября работник уходит в отпуск с последующим увольнением. Расчёт отпускных.

1. Определяем число дней отпуска. В июне отработано более половины месяца, июль и август отработаны полностью, в сентябре отработанных дней нет. К учёту принимаем три месяца — июнь, июль, август.

Оплачиваемые дни отпуска = 3 месяца х 2 дня = 6 дней.

2. Определяем среднедневной заработок. По календарю шестидневной рабочей недели на период работы приходится 71 рабочий день:

в июне — 17 дней;

в июле — 27 дней;

в августе — 27 дней.

СДЗ = 92 000 руб. / 71 раб. день = 1 295,77 руб.

3. Считаем размер отпускных.

1 295,77 руб. х 6 дней = 7 774,62 руб.

4. За вычетом НДФЛ (13%) работник получит.

7 774,62 руб. – (13% х 7 774,62 руб.) = 6 763,62 руб.

Пример 2. С В.В. Королёвым заключили трудовой договор на сезонную работу в районе Крайнего Севера. Период работы — с 6 мая по 30 сентября 2024 года. За сезон Королёву начислили 510 000 руб. Отпуск работник не брал, поэтому при увольнении, когда завершается срок договора, он получит компенсацию за неиспользованный отпуск. Расчёт по основному и дополнительному отпускам сделаем раздельно.

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Компенсация за основной отпуск:

1. Определяем число неиспользованных отпускных дней. В мае отработано более половины месяца, июнь, июль, август, сентябрь — отработаны полностью. К учёту принимаем все пять месяцев (май – сентябрь).

Неиспользованные дни отпуска = 5 месяцев х 2 дня = 10 дней.

2. Определяем среднедневной заработок. По календарю шестидневки на период работы приходится 125 рабочих дней:

в мае — 22 дня;

в июне — 24 дня;

в июле — 27 дней;

в августе — 27 дней;

в сентябре — 25 дней.

СДЗ = 510 000 руб. / 125 раб. дней = 4 080 руб.

3. Считаем размер компенсации за основной отпуск.

4 080 руб. х 10 дней = 40 800 руб.

Компенсация за дополнительный отпуск рассчитывается как по обычным трудовым договорам:

1. Рассчитаем, сколько дней допотпуска не использовал Королёв. Дополнительный отпуск при работе на Крайнем Севере — 24 календарных дня за полный год работы (ст. 321 ТК РФ).

24 дн. / 12 мес. х 5 мес. = 10 дней не использовано.

2. Определим число отработанных календарных дней в неполном месяце (май), с учётом того, что к работе Королёв приступил 6 мая. Для этого исключим первые пять дней месяца:

29,3 / 31 день мая х (31 день – 5 дн.) = 24,57 календарных дня.

3. Считаем среднедневной заработок.

СДЗ = 510 000 / (29,3 х 4 мес. + 24,57 дн.) = 510 000 / 141,77 = 3 597,38 руб.

4. Размер компенсации за допотпуск.

3 597,38 х 10 дн. = 35 973,80 руб.

Общая сумма компенсации за неиспользованные Королёвым отпуска: 40 800 + 35 973,80 = 76 773,80 руб.

Сумма на руки за вычетом НДФЛ: 76 773,80 – (13% х 76 773,80) = 66 792,80 руб.

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