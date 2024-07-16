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Моё дело
Подотчет, командировки

Как оплачивать переработки в командировках: считаем сверхурочные

Если сотрудник в командировке работает в нормальном режиме, оплата рассчитывается по его среднему заработку. Но он может работать в выходные, сверхурочно и в ночное время. Разбираем, как оплачивать сверхнормативное время командированного сотрудника.
Как оплачивать переработки в командировках: считаем сверхурочные
Иллюстрация: Моё дело

Вкратце. У командированного работника меняется режим работы, но за ним сохраняют все права на повышенную оплату за работу сверх норматива. По закону неясно, из чего исходить при подсчётах — из тарифной ставки или из среднего заработка — но выход есть. Это можно определить в локальных актах или обратиться в Роструд.

Далее рассказываем всё в подробностях.

Средний заработок считаем по графику командирующей организации. Для командированных работников ничего не меняется: у них сохраняются средний заработок по графику командирующей организации. Зарплата сохраняется за все рабочие дни по графику и за время в пути.

Основание — ст. 167 ТК РФ, п. 9 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ № 749.

В отдельной статье для «Моё дело Бюро» рассказали, кого из работников работодатель вправе направлять в командировку.

К сверхнормативной работе с согласия сотрудника. Это общее правило Трудового кодекса, в командировке оно сохраняется.

В общем случае, чтобы законно привлечь человека к работе за пределами графика, нужно письменное распоряжение работодателя и письменное согласие сотрудника. Если есть профсоюз, нужно учесть его мнение. При этом работу нужно оплачивать в повышенном размере

Основание — ст. 96, 99, 113 ТК РФ.

Смотрите подробнее по ссылкам на материалы «Моё дело Бюро», о том, как оформлять привлечение работника:

Общие правила оплаты сверхурочной работы. Первые два часа оплачиваются минимум в полуторном размере, последующие — минимум в двойном.

По закону вместо денег сотрудник может выбрать дополнительный отдых на время не меньше своих переработок. Обычно это время не оплачивается, но, если в локальных актах указано иное — отдых тоже придётся оплатить.

Основание — ст. 152 ТК РФ.

В блоге на Клерке мы уже рассказывали, как оплачивать сверхурочную работу по новым правилам, вступающим в силу с 1 сентября 2024 года.

Общие правила оплаты работы в выходной или праздничный день. Все переработки оплачиваются минимум в двойном размере.

По закону работник может выбрать вместо денег дополнительный день отдыха. Тогда работа в выходной или праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается. Оклад за месяц, в котором работник использовал дополнительный день отдыха, не уменьшается. 

Основания:

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Общие правила оплаты работы в ночное время. За каждый час ночной работы нужно начислять не меньше 20% надбавки. Основание — ст. 154 ТК РФ.

Какой показатель брать за основу для расчёта. Есть два мнения: «берём средний заработок» и «берём тарифную ставку (оклад, сдельную расценку)». Закон не даёт конкретного ответа.

Мнение Минтруда и Роструда в пользу тарифной ставки. Для обоснования мнения ведомства ссылаются на ст. 153 ТК РФ.

Подтверждения:

Мнение Роструда в пользу среднего заработка. Обоснования здесь — ст. 167 ТК РФ, п. 9 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ № 749.

Подтверждение — информации сервиса «Онлайнинспекция.рф» по вопросам № 199013 от 6 мая 2024 г., № 183069 от 3 июля 2023 г.

В письмах и информации рассматривались конкретные ситуации — но эти правила можно распространить на весь «ненормированный труд».

Что делать работодателю. Работодатель может сам определить порядок расчёта во внутренних документах. Если это не сделано, будет безопаснее оплатить труд по порядку, который будет выгоднее для работника.

Также можно обратиться в Роструд или Минтруд России за разъяснениями — и использовать ответ как аргумент. Обращаться нужно письменно, подробно изложив имеющуюся проблему. Если нужно — приложить к запросу документы, касающиеся вопроса. Основание — абз. 16 ст. 356 Трудового кодекса РФ, Административный регламент, утв. Приказом Роструда № 230.

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