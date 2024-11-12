Топ-5 вопросов бухгалтеру: шпаргалки для ответов

Если у вас спрашивают про работу с самозанятыми, отправьте читать:

Федеральный закон № 422-ФЗ от 27.11.2018.

Нормативный акт ввёл специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД). Закон описывает условия, при которых физлица могут применять режим, ставки налога и порядок регистрации в качестве самозанятых.

Письмо Минфина России № 03-11-11/54471 от 22.07.2019.

Включает информацию о том, что плательщики НПД освобождены от обязанности сдавать декларации в налоговую инспекцию. ИФНС считает налог самостоятельно на основании выставленных чеков физлица.

Письмо ФНС России от 20.02.2019 № СД-4-3/2899 от 20.02.2019.

Налоговая служба разъясняет, что компания-заказчик не является налоговым агентом в отношении самозанятых исполнителей. Компании не удерживают НДФЛ и страховые взносы при расчётах с плательщиками НПД.

Письмо ФНС России № ЕА-4-15/4674 от 15.04.2022.

Описывает риски переквалификации договора с самозанятым в трудовой. В письме перечислены признаки трудовых отношений — контроль работодателя за исполнением работ, систематичность выплат, использование инфраструктуры компании-заказчика и другие. Учитывайте этот документ при составлении договоров, чтобы избежать доначисления налогов и страховых взносов.

Письмо ФНС России № СД-4-3/2899 от 20.02.2019.

Разъясняет, как оформить отношения с самозанятыми. Например, в документе указано, что самозанятый обязан предоставлять чек на каждую сумму вознаграждения. Компании этот чек нужен для налогового учёта. Если нет чека, нельзя включить выплаты самозанятому в расходы.

Письмо ФНС России № АБ-4-20/16632 от 12.10.2020.

Разъясняет, что работать на НПД могут только граждане РФ и стран-членов ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Армения). Другие иностранные граждане, которые ведут предпринимательскую деятельность на территории России, не могут применять этот спецрежим.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 15 от 23.07.2019.

Даёт разъяснения о правовом статусе самозанятых, их обязанностях и особенностях заключения договоров с юрлицами.