Топ-5 вопросов бухгалтеру: шпаргалки для ответов

1. Как ООО работать с самозанятыми
Если у вас спрашивают про работу с самозанятыми, отправьте читать:
Федеральный закон № 422-ФЗ от 27.11.2018.
Нормативный акт ввёл специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД). Закон описывает условия, при которых физлица могут применять режим, ставки налога и порядок регистрации в качестве самозанятых.
Письмо Минфина России № 03-11-11/54471 от 22.07.2019.
Включает информацию о том, что плательщики НПД освобождены от обязанности сдавать декларации в налоговую инспекцию. ИФНС считает налог самостоятельно на основании выставленных чеков физлица.
Письмо ФНС России от 20.02.2019 № СД-4-3/2899 от 20.02.2019.
Налоговая служба разъясняет, что компания-заказчик не является налоговым агентом в отношении самозанятых исполнителей. Компании не удерживают НДФЛ и страховые взносы при расчётах с плательщиками НПД.
Письмо ФНС России № ЕА-4-15/4674 от 15.04.2022.
Описывает риски переквалификации договора с самозанятым в трудовой. В письме перечислены признаки трудовых отношений — контроль работодателя за исполнением работ, систематичность выплат, использование инфраструктуры компании-заказчика и другие. Учитывайте этот документ при составлении договоров, чтобы избежать доначисления налогов и страховых взносов.
Письмо ФНС России № СД-4-3/2899 от 20.02.2019.
Разъясняет, как оформить отношения с самозанятыми. Например, в документе указано, что самозанятый обязан предоставлять чек на каждую сумму вознаграждения. Компании этот чек нужен для налогового учёта. Если нет чека, нельзя включить выплаты самозанятому в расходы.
Письмо ФНС России № АБ-4-20/16632 от 12.10.2020.
Разъясняет, что работать на НПД могут только граждане РФ и стран-членов ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Армения). Другие иностранные граждане, которые ведут предпринимательскую деятельность на территории России, не могут применять этот спецрежим.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 15 от 23.07.2019.
Даёт разъяснения о правовом статусе самозанятых, их обязанностях и особенностях заключения договоров с юрлицами.
2. Как оформить налоговые вычеты в 2025
Если у вас спрашивают про налоговые вычеты, порекомендуйте читать:
Налоговый кодекс РФ (глава 23).
Основные положения по НДФЛ и виды налоговых вычетов можно найти в ст 218–220.1 НК РФ.
Федеральный закон № 176-ФЗ от 12.07.2024.
Дополнил Налоговый кодекс РФ статьей 286.2 «Федеральный инвестиционный налоговый вычет». Инвестор может получить налоговые вычеты, если выполняется ряд условий.
Приказ ФНС России № ММВ-7-11/473@ от 27.10.2015.
Утвердил форму уведомления для тех, кто хочет получить социальные налоговые вычеты на образование и медицинские услуги (ст. 219 НК РФ). Документ поможет правильно подтвердить право на эти вычеты, чтобы получить налоговую льготу.
Приказ ФНС России № ЕД-7-11/755@ от 17.08.2021.
Закрепил официальные бланки заявлений, порядок их заполнения и форматы для подачи документов в налоговую инспекцию, чтобы получить социальные налоговые вычеты.
Письмо ФНС России № БС-4-11/9898@ от 02.08.2023.
Разъясняет вопросы, которые связаны с предоставлением социальных налоговых вычетов с 1 января 2024 года. Письмо описывает унифицированный бланк для подтверждения расходов физлица — справку об оплате услуг. Если есть технические возможности, сведения о расходах направляют в налоговую инспекцию компании и ИП.
Приказ ФНС России № БВ-7-11/734@ от 12.10.2023.
Ввёл специальные формы для подачи заявлений на налоговые вычеты по НДФЛ в упрощённом порядке. Это помогает быстро получить вычет без большого пакета документов.
Распоряжение Правительства РФ № 2466-р от 06.09.2021.
Утверждает перечень услуг в сфере спорта и фитнеса, которые можно включить в социальный вычет по НДФЛ. Среди них услуги по физической подготовке и физическому развитию, разработке программ занятий физической культурой, тренировочных планов.
Письмо Минфина России № 03-04-05/5-1210 от 19.10.2012.
Разъясняет вопросы, которые связаны с предоставлением социального налогового вычета по НДФЛ на расходы на обучение. Документ уточняет требования к подтверждающим документам и условиям получения вычета.
Письмо ФНС № ЗГ-2-11/4159@ от 19.03.2024.
Разъясняет вопросы предоставления стандартных вычетов по НДФЛ в отношении налоговой базы по доходам от долевого участия в российской компании в виде дивидендов.
Письмо Минфина России № 03-04-05/7-483 от 06.07.2011.
Уточняет правила получения имущественного вычета при продаже недвижимости, если она находилась в собственности менее трёх лет. Налогоплательщик может получить вычет в размере до 1 млн руб. или уменьшить налогооблагаемый доход на фактически понесённые и документально подтверждённые расходы, связанные с покупкой этого имущества. Обязательное условие для получения вычета — наличие подтверждающих расходы документов.
Приказ ФНС России № ЕД-7-8/1133@ от 30.11.2022.
Утверждает форму заявления для получения имущественного вычета через налоговую.
Приказ ФНС России № ЕД-7-11/755@ от 17.08.2021.
Утверждает формы, порядок их заполнения и форматы предоставления в ИФНС документов на получение социальных налоговых вычетов.
Письмо ФНС России № БС-4-11/6035@ от 29.05.2024.
Включает информацию о переносе остатка имущественного налогового вычета для плательщиков-не пенсионеров при покупке недвижимости. Остаток имущественного вычета можно перенести только на последующие налоговые периоды, но не на предыдущие. Если гражданин уже получил часть вычета через работодателя, то он не может перенести оставшуюся сумму на прошлые годы, такие как 2022 год.
Письмо Минфина России № 03-04-06/5575 от 25.01.2023.
Поясняет порядок предоставления стандартного налогового вычета по НДФЛ на детей. С 1 января 2023 года зарплата налогоплательщика учитывается с момента фактической выплаты. Стандартный вычет предоставляют родителям и опекунам на детей ежемесячно до тех пор, пока общий доход с начала года не превысит 350 000 руб. Основание для получения вычета — письменное заявление и документы, которые подтверждают право на него.
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3. Какой режим налогообложения выбрать для ИП
Если у вас спрашивают про налоговый режим для ИП, отправьте читать:
Налоговый кодекс РФ.
При выборе системы налогообложения индивидуальный предприниматель может руководствоваться следующими статьями НК РФ:
Глава 26.1. (ст. 346.1. — 346.10) — спецрежим для сельскохозяйственников (ЕСХН).
Глава 26.2. (ст. 346.11. — 346.25.1.) — упрощённая система налогообложения (УСН).
Глава 26.5. (ст. 346.43. — 346.53.) — патентная система налогообложения (ПСН).
Эти положения помогут ИП понять условия и правила применения различных налоговых режимов и сделать обоснованный выбор в зависимости от их деятельности и финансовых целей. Кроме того, можно обратиться к разъяснениям ФНС.
Письмо Минфина России № 03-11-11/111321 от 18.12.2020.
Документ уточняет, что для каждого вида предпринимательской деятельности есть предельные размеры доходов, при которых можно применять ПСН.
Письмо Минфина России № 03-11-11/59523 от 07.08.2019.
Если доходы ИП от всех видов деятельности, подходящих для ПСН, превысили 60 млн руб. за налоговый период, он не может применять патент и переходит на общий режим налогообложения. При этом учитываются доходы как от ПСН, так и от УСН. Предприниматель обязан уведомить налоговые органы об утрате права на ПСН в течение 10 дней с момента превышения предела.
Письмо Минфина России № 03-11-11/33119 от 07.05.2019.
Разъясняет порядок применения ПСН для ИП, которые планируют одновременно вести два вида деятельности. Несмотря на то, что оба ОКВЭДа подпадают под ПСН, нужно получить два отдельных патента — по одному на каждый вид деятельности. Письмо подчёркивает, что оно имеет информационно-разъяснительный характер — это не нормативный акт, поэтому налогоплательщики могут интерпретировать законы по-другому.
Письмо ФНС России № СД-4-3/9211@ от 13.08.2024.
Разъясняет, что ИП с патентом на производственную деятельность могут продавать произведённую продукцию, в том числе оптом или по договорам поставки. В общем случае ПСН не применяется к оптовой торговле. Но если продажа продукции — это часть заявленного вида деятельности, в отношении неё не действуют ограничения ПСН и можно продавать через различные каналы, включая маркетплейсы.
4. Как налоговая реформа–2025 отразится на бизнесе
Если у вас спрашивают про налоговую реформу 2025, отправляйте читать:
Федеральный закон № 176-ФЗ от 12.07.2024.
Ставка налога на прибыль организаций повысится с 20% до 25%. Установлена прогрессивная шкала для НДФЛ. На упрощёнке появится НДС при доходах от 60 млн руб. в год. Увеличится сумма выплат сотрудникам, с которой субъект МСП платит страховые взносы по общему тарифу (полтора федеральных МРОТ). С 2025 года вводят туристический налог.
Федеральный закон № 259-ФЗ от 08.08.2024.
Устанавливает новые правила удержания НДФЛ, в том числе при увольнении персонала. Закон вводит новую категорию налоговых резидентов — работников российских компаний, которые сооружают объекты использования атомной энергии за границей в рамках межправительственных соглашений.
Федеральный закон № 179-ФЗ от 13.07.2024.
Вводит налоговый аналог кэшбэка для семей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. По итогам 2026 года такие семьи смогут вернуть 7 % от уплаченного НДФЛ.
Подробно описывает ключевые изменения, которые внёс ФЗ №176-ФЗ от 12.07.2024.
Подробно описывает все изменения по НДФЛ, которые внёс закон № 259-ФЗ от 08.08.2024.
5. Что делать во время выездной налоговой проверки
Если у вас спрашивают про выездные налоговые проверки (ВНП), отправляйте читать:
Налоговый кодекс РФ (ст. 89).
Регулирует порядок проведения ВНП, устанавливает её сроки проведения, порядок составления итогового акта, перечень документов, которые могут быть истребованы, и случаи, когда ФНС вправе продлить сроки.
Приказ ФНС России № ММ-3-06/333@ от 30.05.2007.
Определяет основные принципы и критерии отбора налогоплательщиков для проверок, которые направлены на повышение эффективности и снижение избыточного администрирования.
Приказ ФНС России № ММВ-7-2/628@ от 07.11.2018.
Утверждает формы документов, которые использует налоговая служба при проведении ВНП. Включает стандартизированные формы решений, актов, уведомлений и других документов, которые обеспечивают единообразие и прозрачность процедур.
Письмо ФНС России № ЗГ-3-2/2273@ от 26.03.2021.
Разъясняет порядок вынесения итоговых решений ИФНС и требования к проведению проверок кассовой дисциплины, а именно соблюдение требований по использованию контрольно-кассовой техники (ККТ).
Письмо Минфина России № 03-02-07/26025 от 30.03.2022.
Касается определения территории, на которой проводится выездная налоговая проверка. Минфин разъясняет, что контрольные мероприятия происходят по месту нахождения налогоплательщика или по месту, где он ведёт деятельность.
Письмо Минфина № 03-02-07/27142 от 01.0.4.2022.
Разъясняет вопросы презумпции невиновности налогоплательщика при проведении выездных контрольных мероприятий. Минфин подчёркивает, что налоговые органы несут ответственность за убытки, причинённые субъекту в результате незаконных действий инспекторов.
6. Как вести учёт в организации или ИП
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