Дайджест: что изменится в Налоговом Кодексе к 2025 году

1. Дополнен перечень лиц, имеющих право на льготу по взносам. Применять пониженные тарифы взносов могут религиозные организации.

С 2025 года (без ограничения по сроку) такие организации вправе применять пониженный тариф в размере 7,6% в пределах установленной единой предельной величины базы, а свыше нее — тариф 0%.

Изменённые (новые) нормы: пп. 23 п. 1, п. 2.6, 18 ст. 427 НК РФ, пп. 4 п. 1 ст. 33.4 ФЗ №167-ФЗ от 15.12.2001.

2. Продлены пониженные тарифы для отдельных организаций. СОНКО и благотворительных организаций на УСН могут применять пониженные тарифы до 2026 года.

Изменённые нормы: п. 2.2 ст. 427 НК РФ, пп. 3 п. 1 ст. 33.4 ФЗ №167-ФЗ от 15.12.2001.

3. Введен пониженный тариф для обрабатывающих производств. Введен пониженный тариф 7,6% с выплат сверх МРОТ в месяц для МСП с основным видом деятельности «Обрабатывающие производства».

Для применения пониженного тарифа необходимо одновременное соблюдение следующих требований:

основной вид деятельности (отраженным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) включён по ОКВЭД в раздел бОбрабатывающие производства». Перечень кодов с льготными видами деятельности должно утвердить Правительство РФ — уже подготовлен соответствующий проект;

по итогам года, предшествующего году перехода на уплату взносов по пониженному тарифу, а также по итогам отчетного (расчетного) периода в сумме всех доходов поступления от основного вида деятельности составляют не менее 70%.

Доходы будут определяться следующим образом:

Организациями на ОСНО — по правилам, установленным для расчета налога на прибыль; Организациями и ИП на УСН — по правилам, установленным для расчета единого налога при УСН; ИП на ОСНО — по правилам, предусмотренным для расчета НДФЛ.

Но есть исключение. Не вправе применять пониженные тарифы страхователи, основной вид деятельности которых — производство напитков, табачных изделий, кокса, нефтепродуктов или металлургическое производство.

Новые нормы: п. 2.5, 13.2 ст. 427 НК РФ, пп. 5 п. 1 ст. 33.4 ФЗ №167-ФЗ от 15.12.2001.

4. Для организаций сферы радиоэлектроники дополнен перечень доходов, которые учитываются в целях применения пониженных тарифов страховых взносов.

В долю «профильного» дохода теперь включается выручка от реализации произведенного оборудования для производства электронной компонентной базы (электронных модулей), электронной (радиоэлектронной) продукции в соответствии с перечнем, который должно утвердить Правительство РФ.

Новая норма: п. 14 ст. 427 НК РФ.

5. Для IT-организаций предусмотрены особенности применения пониженных тарифов в случае их реорганизации.

Напомним, до 1 января 2025 года применять пониженные тарифы (0% и 7,6%) для организаций, которые ведут деятельность в области информационных технологий, запрещено организациям, образованным при реорганизации (кроме преобразования) или реорганизованных путем присоединения к ним другого юрлица или выделения из него одного или нескольких юридических лиц после 1 июля 2022 года.

С 1 января 2025 года это исключение на действие льготы не распространяется на организации (при выполнении установленных требований), если они:

реорганизованы в 2024–2026 годах в форме выделения из них другой организации . Такие страхователи вправе применять пониженные тарифы страховых взносов начиная с 1 января 2024 года при условии, что реорганизованная организация применяла их в 2023 году;

созданы в 2025 и 2026 годах при слиянии (присоединении). Право на применение льготных тарифов в этом случае возникает с 1 января 2025 года при условии, что все организации – участники реорганизации применяли эти тарифы в 2024 году.

Новые нормы: п. 3, 5 ст. 7 ФЗ №176-ФЗ от 12.07.2024 г.