Дайджест: что изменится в Налоговом Кодексе к 2025 году

Подробнее о других поправках (о налоговой политике), внесенных позже ФЗ №259-ФЗ от 8.08.2024, см. статью нашего блога.
Страховые взносы
1. Дополнен перечень лиц, имеющих право на льготу по взносам. Применять пониженные тарифы взносов могут религиозные организации.
С 2025 года (без ограничения по сроку) такие организации вправе применять пониженный тариф в размере 7,6% в пределах установленной единой предельной величины базы, а свыше нее — тариф 0%.
Изменённые (новые) нормы: пп. 23 п. 1, п. 2.6, 18 ст. 427 НК РФ, пп. 4 п. 1 ст. 33.4 ФЗ №167-ФЗ от 15.12.2001.
2. Продлены пониженные тарифы для отдельных организаций. СОНКО и благотворительных организаций на УСН могут применять пониженные тарифы до 2026 года.
Изменённые нормы: п. 2.2 ст. 427 НК РФ, пп. 3 п. 1 ст. 33.4 ФЗ №167-ФЗ от 15.12.2001.
3. Введен пониженный тариф для обрабатывающих производств. Введен пониженный тариф 7,6% с выплат сверх МРОТ в месяц для МСП с основным видом деятельности «Обрабатывающие производства».
Для применения пониженного тарифа необходимо одновременное соблюдение следующих требований:
основной вид деятельности (отраженным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) включён по ОКВЭД в раздел бОбрабатывающие производства». Перечень кодов с льготными видами деятельности должно утвердить Правительство РФ — уже подготовлен соответствующий проект;
по итогам года, предшествующего году перехода на уплату взносов по пониженному тарифу, а также по итогам отчетного (расчетного) периода в сумме всех доходов поступления от основного вида деятельности составляют не менее 70%.
Доходы будут определяться следующим образом:
Организациями на ОСНО — по правилам, установленным для расчета налога на прибыль;
Организациями и ИП на УСН — по правилам, установленным для расчета единого налога при УСН;
ИП на ОСНО — по правилам, предусмотренным для расчета НДФЛ.
Но есть исключение. Не вправе применять пониженные тарифы страхователи, основной вид деятельности которых — производство напитков, табачных изделий, кокса, нефтепродуктов или металлургическое производство.
Новые нормы: п. 2.5, 13.2 ст. 427 НК РФ, пп. 5 п. 1 ст. 33.4 ФЗ №167-ФЗ от 15.12.2001.
4. Для организаций сферы радиоэлектроники дополнен перечень доходов, которые учитываются в целях применения пониженных тарифов страховых взносов.
В долю «профильного» дохода теперь включается выручка от реализации произведенного оборудования для производства электронной компонентной базы (электронных модулей), электронной (радиоэлектронной) продукции в соответствии с перечнем, который должно утвердить Правительство РФ.
Новая норма: п. 14 ст. 427 НК РФ.
5. Для IT-организаций предусмотрены особенности применения пониженных тарифов в случае их реорганизации.
Напомним, до 1 января 2025 года применять пониженные тарифы (0% и 7,6%) для организаций, которые ведут деятельность в области информационных технологий, запрещено организациям, образованным при реорганизации (кроме преобразования) или реорганизованных путем присоединения к ним другого юрлица или выделения из него одного или нескольких юридических лиц после 1 июля 2022 года.
С 1 января 2025 года это исключение на действие льготы не распространяется на организации (при выполнении установленных требований), если они:
реорганизованы в 2024–2026 годах в форме выделения из них другой организации. Такие страхователи вправе применять пониженные тарифы страховых взносов начиная с 1 января 2024 года при условии, что реорганизованная организация применяла их в 2023 году;
созданы в 2025 и 2026 годах при слиянии (присоединении). Право на применение льготных тарифов в этом случае возникает с 1 января 2025 года при условии, что все организации – участники реорганизации применяли эти тарифы в 2024 году.
Новые нормы: п. 3, 5 ст. 7 ФЗ №176-ФЗ от 12.07.2024 г.
Об условиях, которые должны соблюдать для применения пониженных тарифов IT-организации см. здесь.
НДФЛ
1. Изменение баз и ставок. Введены три прогрессивные шкалы НДФЛ с разным порогом прогрессии:
пятиступенчатая шкала со ставкой от 13% до 22%. Под эту прогрессию подпадают, как правило, регулярные доходы резидентов и нерезидентов – зарплата, вознаграждение и т.п.;
двухступенчатая шкала со ставкой от 13% до 15% с порогом прогрессии 2,4 млн руб. Эта шкала установлена для применения к таким доходам резидентов, как, например, доходы от продажи личного имущества, дивиденды, операции с ценными бумагами и т.п.;
двухступенчатая шкала со ставкой от 13% до 15% с порогом прогрессии 5 млн руб. Это старая комбинация ставок, но с 2025 года относиться она будет только к законодательно установленным выплатам участникам СВО и к надбавкам (доплатам с учетом районного коэффициента) «северянам».
Кроме того, с 2025 года доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках у нерезидентов будут облагаться по единой ставке 15%.
Обратите внимание: сейчас единая ставка 15% установлена для дивидендов, полученных нерезидентами от долевого участия в деятельности российских организаций. Положение п. 3 ст. 224 Налогового кодекса РФ в этой части изменений не претерпело.
Чтобы внедрить многоуровневую систему тарифов, скорректировали состав налоговых баз, установленных в ст. 210 НК РФ.
Подробная информация о новых ставках и структуре базы по НДФЛ представлена в таблице «Мое дело Бюро».
Новые (Изменённые) нормы: ст. 210, 224 Налогового кодекса РФ.
В целях поддержки семей с двумя и более детьми с 2026 года предусмотрена «семейная налоговая выплата». Основание — ФЗ №179-ФЗ от 13.07.2024 . Она предусматривает пересчет уплаченного за предшествующий год НДФЛ по ставке 6% и возврат разницы 7 процентов НДФЛ за год (13% − 6% = 7%). Такой «налоговый кешбэк» будет выплачиваться в заявительном порядке работающим родителям (налоговым резидентам), если они соответствуют определенным критериям.
Подробнее о семейной налоговой выплате смотрите в материале «Мое дело Бюро» здесь.
2. Поправки в порядке предоставления стандартных налоговых вычетов на детей. Увеличен размер:
стандартного вычета на ребенка на второго, третьего и последующих детей, на ребенка-инвалида (с 1400 руб. до 2800 руб., с 3000 руб. до 6000 руб., с 6000 руб. до 12 тыс. руб. соответственно);
предельной суммы дохода, при достижении которой вычет не предоставляется, – c 350 тыс. руб. до 450 тыс. руб.
Предусмотрен проактивный порядок предоставления вычета — без подачи работником заявления, но при условии, что сведения о наличии детей у гражданина имеются у работодателя.
Изменённая норма: пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ.
3. Введен новый стандартный вычет. Право на него предоставлено гражданам, сдавшим ГТО и награжденных знаком отличия. Условие предоставление вычета — прохождение диспансеризации в этом же году.
Вычет в календарном году применяется единовременно в размере 18 тыс. руб. Работодатель сможет применить вычет в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца подтверждения налогоплательщиком права на него.
Новая норма: пп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК РФ
4. Изменение условий применения льгот к некоторым доходам. Уточняется порядок применения освобождения от НДФЛ доходов гражданина при реализации им акций (долей, инвестиционных паев, российских облигаций):
льгота распространяется только на граждан-резидентов. А это значит, что нерезиденты с 2025 года уже не вправе будут претендовать на освобождение по указанным сделкам;
из-под освобождения выводятся доходы, превышающие 50 млн руб. Сумма превышения облагается по комбинированной ставке (двухступенчатая шкала — со ставкой от 13% до 15% с порогом прогрессии 2,4 млн руб.).
Изменённые нормы: п. 17.2, 17.2.1 ст. 217 НК РФ.
5. Корректировка порядка расчета и уплаты налога при продаже недвижимости либо при получении ее в дар.
При оценке дохода от продажи объекта недвижимости субъектам РФ предоставлено право увеличивать понижающий коэффициент 0,7 до 1.
Напомним, сейчас при продаже гражданином недвижимости доходы от реализации сравниваются с кадастровой стоимостью объекта, внесенной в ЕГРН и подлежащей применению с 1 января года, в котором произведена государственная регистрация перехода права собственности на проданный объект, умноженной на понижающий коэффициент 0,7. В случае создания (постройки) объекта недвижимости в течение налогового периода доходы нужно сравнивать с кадастровой стоимостью объекта на дату его постановки на государственный кадастровый учет.
Если доход от продажи объекта меньше, то в целях налогообложения НДФЛ он принимается равным кадастровой стоимости объекта, умноженной на понижающий коэффициент 0,7.
Понижающий коэффициент 0,7 применяется также налоговой инспекцией при самостоятельном расчете налоговой базы (в случае непредставления гражданином-продавцом декларации), если отсутствует информация о цене сделки либо цена сделки меньше, чем кадастровая стоимость.
Получается, что это нововведение носит негативный характер для налогоплательщиков. В случае установления регионом понижающего коэффициента 1, платить налог придется в большей сумме.
Новая норма: ст. 214.10 НК РФ.
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Налог на прибыль
1. С 20% до 25% повышена ставка налога на прибыль:
общая, в том числе:
в федеральный бюджет – 7% (8% – в 2025-2030 годах);
в региональный бюджет – 18% (17% – в 2017-2030 годах);
для плательщиков из п. 1 ст. 275.2 НК РФ – зачисляется полностью в федеральный бюджет. Речь идет плательщиках с деятельностью, связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья;
для контролирующих лиц по прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) – зачисляется полностью в федеральный бюджет;
для иностранных организаций от деятельности, не связанной с деятельностью в России через постоянные представительства – зачисляется полностью в федеральный бюджет.
Изменённые нормы: п. 1, 1.4, 1.6, пп. 1 п. 2 ст. 284 НК РФ.
2. Льгота по ставке для малых технологических компаний. На период с 2025 до 2030 года предусмотрена возможность снижения ставки в ее региональной части для организаций, включенных в реестр малых технологических компаний
Субъекты РФ могут устанавливать пониженные ставки в зависимости от отнесения организации к соответствующему виду малых технологических компаний, дополнительные условия для применения этих ставок, а также дополнительные требования к таким налогоплательщикам.
Новая норма: п. 1.8.5 ст. 284 НК РФ.
3. Внесены изменения в отношении применения IT-организациями льготной ставки по налогу на прибыль.
На период с 2025 до 2030 года ставка повысится в федеральной части (с 0 до 5 процентов), а в региональной части останется на уровне 0 процентов.
Предусмотрены особенности применения пониженной налоговой ставки в случае их реорганизации.
Напомним, до 1 января 2025 года применять нулевую ставку налога на прибыль для компаний, которые ведут деятельность в области информационных технологий, запрещено организациям, образованным при реорганизации (кроме преобразования) или реорганизованных путем присоединения к ним другого юрлица или выделения из него одного или нескольких юридических лиц после 1 июля 2022 года.
С 1 января 2025 года это исключение на действие льготы не распространяется на организации (при выполнении установленных требований), если они:
реорганизованы в 2024-2026 годах в форме выделения из них другой организации. Такие страхователи вправе применять льготную ставку из п.1.15 ст.284 НК РФ (в редакции, действующей в соответствующем налоговом периоде) при условии, что реорганизованная организация применяла ее в 2023 году;
созданы в 2025 и 2026 годах при слиянии (присоединении). Право на применение льготной ставки в этом случае действует в 2025–2030 годах при условии, что все организации — участники реорганизации применяли пониженную ставку налога на прибыль (0%) в 2024 году.
Кроме того, организациям, получившим документ о госаккредитации до 1 июля 2022 года и уже применявшим до этой даты льготную ставку (0%), продлено на период 2025–2030 годов право применения льготной ставки (действующей в этом периоде) без учета установленных ограничений.
Изменённые (новые) нормы: п. 1.15 ст. 284 НК РФ, п. 1, 2, 4 ст. 7 ФЗ №176-ФЗ от 12.07.2024.
4. Уточнены положения для организаций, участвующих в проекте «Сколково»:
пакет документов, подтверждающих (продлевающих) право на освобождение от обязанностей плательщика (отказ от этого права), может быть отправлен по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика или заказным письмом по почте (ранее варианты электронной отправки в норме не упоминались);
полномочия по утверждению форм (форматов) уведомлений переданы ФНС России (ранее находились в ведении Минфина России)
Изменённые нормы: п. 4, 8 ст. 246.1 НК РФ.
5. Введен федеральный инвестиционный налоговый вычет (ИНВ). Он позволит уменьшить налог на прибыль в части, поступающей в федеральный бюджет, максимум на 50% расходов:
формирующих первоначальную стоимость ОС, НМА;
по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению, частичной ликвидации ОС, НМА.
В результате применения федерального ИНВ сумма налога не может быть меньше суммы налога, рассчитанного по ставке 2% (3% — в 2025–2030 годах).
При применении вычета:
из состава амортизируемого имущества исключаются ОС и НМА, по которым применялся федеральный ИНВ;
вводится особый порядок учета стоимости такого ОС (НМА) при его реализации до того, как закончится его срок полезного использования;
вводится запрет на учет расходов на приобретение, создание, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение ОС и НМА, по которым применялся федеральный ИНВ (если иное не установлено Налоговым кодексом РФ).
Правительство РФ установит:
категории налогоплательщиков, которые могут применять такой вычет;
категории ОС и НМА, к которым он применяется;
характеристики группы с лицами, которые вправе применять такой вычет наряду с налогоплательщиком;
порядок и условия применения вычета;
порядок определения величины вычета.
Минэкономразвития России разработало проект такого постановления. Так, право на применение вычета предлагается предоставить организациям с основным видом деятельности: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; научные исследования и разработки. Размер вычета составит 6 процентов от суммы расходов, формирующих стоимость ОС (НМА).
Изменённые (новые) нормы: ст. 286.2, пп. 9 п. 2 ст. 256, пп. 1, 4 п. 1 ст. 268, п. 5.1 ст. 270 НК РФ.
6. Обновлен порядок учета расходов, связанных с правами на российские ПО и базы данных (в т. ч. при амортизации ОС):
с 1,5 до 2 увеличен повышающий коэффициент, который можно применять при учете таких расходов (как при формировании первоначальной стоимости ОС, НМА, так и при учете в составе прочих расходов);
отменено условие о том, что для применения повышающего коэффициента при формировании первоначальной стоимости НМА (учете в составе прочих расходов) российское ПО должно относиться к сфере искусственного интеллекта;
к амортизируемому имуществу, по которому разрешено применять этот коэффициент, добавлены основные средства, включенные в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, — программно-аппаратные комплексы (ПАК)
Изменённые нормы: абз. 3 п. 1, абз. 13 п. 3, п. 4 ст. 257, пп. 26 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ.
7. С 1,5 до 2 увеличен повышающий коэффициент, который можно применять к расходам при формировании первоначальной стоимости:
ОС, включенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, относящегося к сфере искусственного интеллекта;
ОС, включенного в правительственный перечень российского высокотехнологичного оборудования.
Изменённая норма: абз. 3 п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ.
8. Обновлен порядок учета расходов на НИОКР:
с 1,5 до 2 увеличен повышающий коэффициент, с учетом которого признаются расходы на НИОКР, включенные в правительственный перечень;
для малых технологических компаний установлен особый порядок учета расходов на НИОКР, результаты которых — исключительные запатентованные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
Изменённые (новые) нормы: п. 7, 8, 9 ст. 262, пп. 6 п. 2 ст. 332.1 Налогового кодекса РФ.
УСН
1. Организации (ИП) на УСН признаются плательщиками НДС.
Напомним, в нашем блоге на Клерке мы уже рассматривали порядок уплаты НДС плательщиками на УСН. Смотрите статью «Шпаргалка для УСН: как платить НДС, если ты никогда этого не делал».
2. Скорректированы правила подсчета лимитов доходов для перехода на УСН начиная с 2025 года:
1. Максимальный базовый лимит доходов за девять месяцев года, предшествующего году перехода на УСН, повышен со 112,5 млн руб. до 337,5 млн руб.
Нюанс: это изменение вступило в силу с 12 июля 2024 года.
Напомним: при переходе на УСН в 2024 году этот лимит с учетом индексации — 149 512 500 руб. (112 500 000 ₽ × 1,329);
2. При ежегодной индексации применяется коэффициент-дефлятор на год, предшествующий году перехода на УСН.
3. Уточнено, что сумма доходов рассчитывается без учета положительной курсовой разницы по п.11 ч.2 ст.250 НК РФ и субсидий, признаваемых в порядке, установленном в п.4.1 ст.271 НК РФ, при безвозмездной передаче имущества в госсобственность.
Особый порядок перехода на спецрежим предусмотрен для организаций и ИП, утративших в 2024 году право на УСН в связи с превышением размера доходов (в редакции до дня вступления в силу поправок).
Они вправе вновь перейти на УСН с 1 января 2025 года (ограничение о переходе через год после утраты не применяется). При этом предел доходов у организаций в этом случае рассчитывается в новом порядке (но с учетом доходов по УСН).
Изменённые (новые) нормы: п. 2 ст. 346.12 НК РФ.
3. Скорректированы правила подсчета лимитов доходов для применения УСН:
с 200 млн руб. до 450 млн руб. повышен базовый предельный лимит доходов за отчетный (налоговый) период для продолжения применения УСН;
при ежегодной индексации применяется коэффициент-дефлятор на год, в котором получены соответствующие доходы.
Изменённые (новые) нормы: п. 4, 4.1 ст. 346.13, абз. 4 п. 2 ст. 346.12 НК РФ.
4. Скорректированы положения об остаточной стоимости ОС, ограничивающей право на переход (у организаций) и применение УСН:
введена ежегодная индексация на коэффициент-дефлятор, установленный на год, в котором получены соответствующие доходы;
со 150 млн руб. до 200 млн руб. увеличена предельная стоимость.
Обратите внимание: существует неясность в отношении контроля лимита остаточной стоимости основных средств у ИП на УСН. Об этом мы писали в материале.
Изменённые (новые) нормы: п. 2, пп. 16 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ.
5. Увеличена со 100 до 130 человек предельная средняя численность работников, допустимая при применении УСН.
Изменённая норма: пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ.
6. Отменён особый порядок расчета единого налога по повышенным ставкам при «пограничном периоде».
Утрачивают силу: п. 1.1, 2.1 ст. 346.20, абз. 2-4 п. 1, абз. 2-4 п. 3, абз. 2-4 п. 4 ст. 346.21 НК РФ
НДС
1. Организации (ИП) на УСН признаются плательщиками НДС.
Напомним, в нашем блоге на Клерке мы уже рассматривали порядок уплаты НДС плательщиками на УСН. Смотрите статью «Шпаргалка для УСН: как платить НДС, если ты никогда этого не делал».
2. Уточнены положения для документального подтверждения права на освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС по ст. 145 и 145.1 НК РФ:
пакет документов может быть отправлен по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика или заказным письмом по почте (ранее варианты электронной отправки в норме не упоминались);
полномочия по утверждению форм (форматов) уведомления переданы ФНС России (ранее находились в ведении Минфина России).
Изменённые (новые) нормы: п. 7 ст. 145, п. 7 ст. 145.1 НК РФ.
Утрачивают силу: абз. 5 п. 3 ст. 145, абз. 3 п. 3 ст. 145.1 НК РФ.
Налог на имущество организаций, физических лиц, земельный налог
Повышаются предельные значения ставок для отдельных видов недвижимости. А именно:
Для объектов стоимостью более 300 млн руб. повысится ставка налога на имущество с 2 до 2,5 процента, а ставка земельного налога (по участкам с жилыми строениями, объектами ЖКХ) — с 0,3 до 1,5 процента.
Для земельных участков, приобретенных для ИЖС и используемых в предпринимательской деятельности, установлена ставка 1,5 процента (независимо от наличия на участках жилищного фонда или объектов ЖКХ).
Изменённые нормы: п. 1.3 ст. 380, пп. 1 п. 1 ст. 394, п. 2 ст. 406 НК РФ.
Туристический налог
Федеральным законом № 176-ФЗ от 12 июля 2024 г. введен туристический налог.
Подробно о том, кто и как будет платить этот налог, мы рассматривали в статье нашего блога.
Дробление бизнеса
Установлены преференции для налогоплательщиков, которые отказались от схем дробления бизнеса.
Подробнее об этом можно почитать в материале «Мое дело Бюро».
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