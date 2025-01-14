Наставничество появится в Трудовом кодексе: что нужно знать

1 марта наставничество официально признается дополнительной работой, за которую наставникам будет полагаться оплата. Закрепляются гарантии и правовой статус наставника. Рассказываем, как работодателям правильно оформить трудовые отношения с сотрудниками, выполняющими обязанности наставников.

Что меняется в трудовом кодексе

01.03.2025 в ТК РФ появится статья 351.8. Она официально закрепит понятие «наставничество в сфере труда» и установит ключевые принципы его организации. Основание — закон № 381-ФЗ от 9.11.2024.

Эти поправки внесут, чтобы труд наставников оплачивался, а наставничество становилось популярнее и прозрачнее. В этих же целях уже организовали Центр знаний «Машук», который поможет желающим стать хорошим наставником, способным качественно передавать опыт и знания.

Как будут оформлять наставничество

С 1 марта наставничество — дополнительная оплачиваемая работа. Она направлена на помощь другому работнику в овладении профессиональными навыками и выполняется по поручению работодателя. Наставник должен дать письменное согласие на выполнение такой работы.

Чтобы работника можно было привлечь к наставничеству, в трудовом договоре или соглашении к нему должно быть указано:

содержание работы по наставничеству;

форма выполнения наставничества;

размеры и условия выплат за наставничество;

сроки наставничества.

Содержание работы по наставничеству это конкретные действия, которые должен выполнять наставник.

Например:

объяснение новому сотруднику технологий, методов работы, стандартов компании;

адаптация нового сотрудника, проверка работы подопечного, корректировка его действий;

разбор рабочих ситуаций, предоставление обратной связи, участие в оценке достижений сотрудника.

Форма выполнения работы по наставничеству это способ организовать работу наставника, передачу его знаний и опыта.

Например:

индивидуальные встречи, практическое обучение на рабочем месте;

дистанционное сопровождение (через онлайн-платформы, видеосвязь и т. д.);

групповые тренинги и семинары.

Размеры и условия выплат за наставничество в коммерческих организациях могут устанавливаться коллективными договорами, соглашениями или ЛНА (локальными нормативными актами).

Примеры таких ЛНА:

С ЛНА нужно ознакомить под подпись работников, на которых он будет распространяться.

Если таких документов нет, размеры и условия выплат устанавливаются договором или допсоглашением.

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Для сотрудников государственных и муниципальных учреждений размеры и условия выплат устанавливаются законами и актами соответствующего уровня. Например:

Размеры и условия выплат за наставничество устанавливаются в соответствии действующими у работодателя системами оплаты труда. При этом учитывается содержание и объем работы по наставничеству. Размеры и условия выплат должны быть не хуже установленных нормативными правовыми актами или соглашениями в соответствующей сфере.

Размер доплаты может быть установлен как фиксированная сумма, например, 5 000 рублей. Или как процент от оклада (тарифной ставки), например, 10%.

Сроки наставничества не являются строго фиксированными.

Если наставник или работодатель захотят прекратить сотрудничество, это можно сделать досрочно. Работодатель, отменяя наставничество, обязан уведомить работника об этом за три рабочих дня. Сделать это целесообразно, оформив уведомление в письменном виде и передав его сотруднику под подпись.

В системе «Моё дело Бюро» приведен пример оформления Дополнительного соглашения к трудовому договору о возложении на работника обязанностей по наставничеству.

Назначая конкретного работника (работников) наставником для стажера (стажеров) целесообразно издать Приказ о назначении работника наставником (текст бланка с примером заполнения см. по приведенной ссылке). В приказе нужно указать срок наставничества, должность (профессию) наставника, его фамилию, имя и отчество, а также фамилию, имя и отчество стажера (стажеров), прикрепляемого к наставнику.

Ответственность

Наставничество — это не только способ передачи опыта, но и формализованный труд с четкими правилами и компенсацией.

Неустановление оплаты за наставничество ущемляет права работников-наставников и может повлечь для работодателя административную ответственность в соответствии с ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

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