Нарушение трудовой дисциплины: какие причины считаются уважительными

Сперва нужно получить объяснение от работника
Работодатель должен соблюдать порядок применения взысканий. Он прописан в ст. 193 ТК. Согласно этой статье до взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. На объяснение у работника есть два рабочих дня. Если работник откажется писать объяснение, составляют акт об отказе — и работодатель может применить взыскание.
1. Составить требование лучше в письменном виде. Мы рекомендуем так поступить — так вы сможете подтвердить, что соблюдали порядок применения дисциплинарных взысканий и работник знал о необходимости предоставить объяснение. Требование нужно предъявить работнику под подпись на втором экземпляре, который останется у работодателя.
В материалах «Моё дело Бюро» мы уже рассказывали:
О видах дисциплинарных взысканий, которые организация вправе применять к работнику.
О том, в каком порядке применять дисциплинарное взыскание к работнику.
2. Письменное объяснение от работника. В ч. 1 ст. 193 ТК уточняет, что от работника нужно именно письменное объяснение. Объяснения, представленные в устной форме, например по телефону, работодателем не учитываются.
Иногда работодатель должен устанавливать уважительность причины — и принимать решение уже по степени уважительности.
В каких случаях надо устанавливать уважительность причины
Выяснять уважительность причины нужно при привлечении работника к ответственности за:
Прогулы или отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд.
Неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.
Если работник прогулял или не исполнял обязанности по уважительной причине, уволить его по этим основаниям нельзя. Сама формулировка оснований для увольнения предполагает неуважительность причины.
Подтверждение: пп. «а» п. 6, п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК, Определение ВС РФ № 66-КГ18-8 от 18.06.2018
Когда не нужно устанавливать уважительность причины
Работодатель может применить взыскание без выяснения уважительности причины совершения поступка в случае:
совершения аморального проступка;
хищения имущества на рабочем месте;
действий, ведущих к утрате доверия работодателя.
В этих ситуациях сам факт совершения проступка даёт работодателю право применить взыскание вплоть до увольнения.
В материалах «Моё дело Бюро» мы уже подробно рассказывали:
при каких условиях работодатель вправе расторгать трудовой договор с работником за совершение аморального проступка;
какими документами подтверждать факт хищения имущества по месту работы при расторжении с работником трудового договора по инициативе организации;
какие проступки могут стать причиной расторжения трудового договора с работником в связи с утратой к нему доверия.
Какие причины считаются уважительными
В ТК РФ нет чёткого перечня — работодатель сам оценивает уважительность причины. Работодатель должен учесть объяснения и данные из документов, представленных работником. Решение работодателя об увольнении за прогул из-за неуважительной причины может быть оспорено в суде. Подтверждения: письмо Роструда № 5916-ТЗ от 31.10.2008, определение Конституционного суда РФ № 75-О-О от 19.02.2009, № 381-О от 17.10.2006.
Мы изучили решения судов и документы, на которые они ссылаются в этих решениях.
1. Уважительные причины для отсутствия на работе:
Временная нетрудоспособность работника. Подтверждение: п. 9, 71 Порядка, утв. Приказом Минздрава России № 1089н от 23.11.2021.
Выполнение работником в рабочее время государственных или общественных обязанностей (например, вызов работника по повестке в суд для участия в судебном разбирательстве). Подтверждение: ч. 1 ст. 170 ТК.
Сдача работником крови и её компонентов, в том числе во время командировки в месте командирования. Тот есть нахождение работника в командировке не влияет на его право на освобождение от работы в день сдачи крови и ее компонентов. Подтверждение: письмо Роструда № ПГ/22268-6-1 от 13.10.2024.
Невозможность проезда к месту выполнения работы в связи перекрытием дороги на въезд в город сотрудниками правоохранительных органов. Подтверждение: Определение ВС РФ № 26-КГ19-13 от 16.03.2020.
Невозможность выезда к месту выполнения работы в связи с погодными условиями (например, из-за сильного снегопада). Подтверждение: Определение ВС РФ № 5-КГ19-98 от 12.08.2019.
Невозможность выезда из места проведения отпуска из-за отсутствия билетов на транспорт. Подтверждение: Определение ВС РФ № 69-В12-1 от 30.03.2012.
Вызов работника по повестке в органы внутренних дел, например, для опроса. Подтверждение: Определение ВС РФ № 6-В10-1 от 30.04.2010.
Сопровождение в больницу несовершеннолетнего родственника работника для оказания ему неотложной помощи. Подтверждение: п. 11 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ 9.12.2020.
2. Уважительные причины для неисполнения трудовых обязанностей:
Задание работодателя, которое нарушает права работника. Например, требование выполнять вредную или опасную работу, не предусмотренную трудовым договором. Подтверждение: ч. 7 ст. 220 ТК.
Распоряжение работодателя о выходе на работу до окончания отпуска, если работник с ним не согласен. Отзыв из отпуска возможен только с согласия работника поэтому не возвращаясь, работник не нарушает трудовую дисциплину. Подтверждение: п. 37 Постановления Пленума ВС РФ № 2 от 17.03.2004.
Работодатель может признавать уважительными и другие причины нарушения работником трудовой дисциплины при представлении подтверждающих документов:
Болезнь ребёнка или родственника работника.
Чрезвычайные обстоятельства (пожар, теракт, коммунальные аварии).
Проблемы с транспортным сообщением (аварии на транспорте).
Стихийные бедствия (снежный занос, землетрясение, ураган). Например, в зимнее время проблемы с транспортом из-за погоды, объявленные местными или региональными властями обычно признают достаточным объяснением опоздания работника.
Похороны близких людей.
Сформировалась судебная практика, когда суд признает уважительной причиной отсутствия на работе похороны близких друзей работника.
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Судебная практика
Ситуация
Позиция организации
Решение суда
Работник отсутствовал на работе в связи с похоронами супруги своего близкого друга.
О них работник узнал в выходной день (воскресенье) и сообщил непосредственному начальнику в мессенджере, что на работу в понедельник выйти не сможет. Позднее он подал заявление о предоставлении одного дня без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам.
Тем не менее работнику объявили выговор за прогул. Он оспорил взыскание в суде, представив переписку с согласованием своего отсутствия
Работодатель не признал причину уважительной, а также отрицал, что планируемое отсутствие было согласовано
Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции № 88-17751/2023 от 03.09.2023.
Суд со взысканием не согласился и указал, что такая причина отсутствия может признаваться уважительной. Кроме того, работодатель как следует не разобрался в ситуации и не предложил работнику подтвердить документами степень близости к умершей и факт нахождения на похоронах. При этом прогул негативных последствий не повлек (в этот день не было важных дел на работе), а ранее истец дисциплинарных нарушений не допускал.
Отметим, что суды и раньше вставали на сторону работников, которые не являлись на работу из-за похорон близких людей (см., например, Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции № 88-11841/2020 от 14.05.2020).
Какие документы подтверждают уважительность причины
Чтобы подтвердить свои объяснения, работник должен предоставить соответствующие документы.
Причина со слов работника
Какой документ он должен предоставить
Временная нетрудоспособность
Электронный листок нетрудоспособности.
Участие в ДТП
Протокол об административном правонарушении или постановление по делу
Вызов в суд
Повестка
Невозможность проехать к работе из-за перекрытия дороги сотрудниками органов
Письмо начальника регионального МВД или его зама директору организации
Невозможность проехать к работе из-за погодных условий
Акт о том, что дорога не была очищена, удостоверенный представителем ЖКХ
Общие рекомендации по принятию решений о взыскании
При применении дисциплинарного взыскания работодатель должен учесть:
тяжесть совершённого проступка;
обстоятельства, при которых он был совершён;
предшествующее поведение работника и его отношение к труду;
длительность работы в организации;
возможность применения менее строгой меры наказания.
Соблюдение этих правил позволит работодателю минимизировать риски обжалования взыскания и обеспечить законность своих действий.
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