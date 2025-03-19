Нарушение трудовой дисциплины: какие причины считаются уважительными

Работодатель должен соблюдать порядок применения взысканий. Он прописан в ст. 193 ТК. Согласно этой статье до взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. На объяснение у работника есть два рабочих дня. Если работник откажется писать объяснение, составляют акт об отказе — и работодатель может применить взыскание.

1. Составить требование лучше в письменном виде. Мы рекомендуем так поступить — так вы сможете подтвердить, что соблюдали порядок применения дисциплинарных взысканий и работник знал о необходимости предоставить объяснение. Требование нужно предъявить работнику под подпись на втором экземпляре, который останется у работодателя.

В материалах «Моё дело Бюро» мы уже рассказывали: О видах дисциплинарных взысканий, которые организация вправе применять к работнику.

О том, в каком порядке применять дисциплинарное взыскание к работнику.

2. Письменное объяснение от работника. В ч. 1 ст. 193 ТК уточняет, что от работника нужно именно письменное объяснение. Объяснения, представленные в устной форме, например по телефону, работодателем не учитываются.

Иногда работодатель должен устанавливать уважительность причины — и принимать решение уже по степени уважительности.