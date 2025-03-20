Профессиональный вычет ИП на ОСНО: что включает, как получить

Кто может получить профессиональный вычет
Заявить профессиональный вычет по расходам на ведение деятельности может ИП, который:
является налоговым резидентом РФ;
применяет ОСНО;
получает доход, относящийся к основной налоговой базе и облагаемый НДФЛ по прогрессивной шкале ставок (13%,15%, 18%, 20%, 22%).
Основание — п. 3 ст. 210, п. 1 ст. 221 НК РФ.
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Что включает профессиональный вычет ИП
ИП может вычесть расходы, указанные в главе 25 НК РФ, например:
материальные расходы;
амортизацию;
расходы на оплату труда работников;
прочие расходы по предпринимательской деятельности;
налоги, которые ИП уплатил за налоговый период (кроме НДС и НДФЛ):
налог на имущество физлиц, если это имущество (кроме жилья, садовых домов и гаражей) ИП использует для ведения бизнеса на ОСНО;
земельный налог, уплаченный за участки, используемые в бизнесе ИП на ОСНО;
обязательные страховые взносы за работников и за себя (включая 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей).
Исключения указаны в ст. 270 НК РФ.
Вычет равен расходам ИП, но ограничен его доходом. Вычтут расходы самого ИП, которые:
Нужны, чтобы в будущем получить больше прибыли.
Разумны и оправданы экономически.
Подтверждаются документами — актами сдачи-приёмки, товарными наладными, счетами на оплату, платёжками.
Расходы на покупку товаров, сырья и материалов признаются и включаются в вычет сразу после оплаты. Неважно, когда ИП получит от них прибыль.
Амортизацию по имуществу и результатам интеллектуальной деятельности вычтут, только если собственность ИП, которую он использует в бизнесе.
Если ИП совмещает ОСНО с патентной системой, к вычету можно принять расходы только по деятельности на ОСНО.
Основание — ст. 252–256, 264, 265 НК РФ, письма Минфина № 03-04-07/50817 от 31.05.2024, № 03-04-05/3-1377 от 07.12.2012, решение ВС РФ № АКПИ17-283 от 19.06.2017.
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Профессиональный вычет без подтверждённых расходов
Если у ИП нет документов по расходам, их нельзя принять к вычету.
Без подтверждённых расходов можно применить профессиональный вычет в размере 20% от суммы доходов за налоговый период.
Выбрать разрешается только один вариант вычета — подтверждённые документами расходы или 20% от дохода.
Основание — п. 1 ст. 221 НК РФ.
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Как рассчитать профессиональный вычет ИП
Профессиональный вычет уменьшает налоговую базу и снижает сумму НДФЛ к уплате. Налог платится с разницы между доходом и вычетом.
Если сумма профвычета превышает доходы ИП, налоговая база считается равной нулю, значит и сумма налога будет нулевая.
Пример. Доходы от бизнеса ИП Иванова за год — 2 млн рублей. Расходы — 600 тыс. рублей. Ставка НДФЛ 13%. Рассчитаем все варианты профвычета: когда расходы подтверждены документами частично — на 370 тыс. рублей, когда подтверждена вся сумма расходов — 600 тыс. рублей, и когда документов по расходам нет.
1. Расходы, подтверждены документами частично:
Налоговая база = 2 000 000 — 370 000 = 1 630 000 руб.
НДФЛ = 1 630 000 х 13% = 211 900 руб.
2. ИП подтвердил документами все расходы:
Налоговая база = 2 000 000 — 600 000 = 1 400 000 руб.
НДФЛ = 1400 000 х 13% = 182 000 руб.
3. Документов по расходам нет — вычет в размере 20% от дохода:
Вычет = 2 000 000 х 20% = 400 000 руб.
Налоговая база = 2 000 000 — 400 000 = 1 600 000 руб.
НДФЛ = 1 600 000 х 13% = 208 000 руб.
Как ИП получить профессиональный вычет
Ежегодно ИП на ОСНО должен подавать в ИФНС по месту жительства декларацию о доходах 3-НДФЛ. Сумму профессионального вычета он указывает при расчёте налога в декларации.
Срок подачи декларации — 30 апреля года, следующего за отчётным.
В декларации 3-НДФЛ профессиональный вычет отражайте так:
Если к вычету заявили документально подтверждённые расходы, распределите их по строкам 040–044 и суммируйте в строке 060 Приложения 3 к Разделу 2 декларации 3-НДФЛ. К заполненной декларации приложите копии подтверждающих документов по каждому расходу в составе вычета.
Если заявили к вычету 20% от дохода, в строке 060 Приложения 3 к Разделу 2 рассчитайте вычет от суммы дохода из строки 050. Строки 040–044 не заполняйте.
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