Профессиональный вычет ИП на ОСНО: что включает, как получить

ИП может вычесть расходы, указанные в главе 25 НК РФ, например:

материальные расходы;

амортизацию;

расходы на оплату труда работников;

прочие расходы по предпринимательской деятельности;

налоги, которые ИП уплатил за налоговый период (кроме НДС и НДФЛ): налог на имущество физлиц, если это имущество (кроме жилья, садовых домов и гаражей) ИП использует для ведения бизнеса на ОСНО; земельный налог, уплаченный за участки, используемые в бизнесе ИП на ОСНО; обязательные страховые взносы за работников и за себя (включая 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей).



Исключения указаны в ст. 270 НК РФ.

Вычет равен расходам ИП, но ограничен его доходом. Вычтут расходы самого ИП, которые:

Нужны, чтобы в будущем получить больше прибыли.

Разумны и оправданы экономически.

Подтверждаются документами — актами сдачи-приёмки, товарными наладными, счетами на оплату, платёжками.

Расходы на покупку товаров, сырья и материалов признаются и включаются в вычет сразу после оплаты. Неважно, когда ИП получит от них прибыль.

Амортизацию по имуществу и результатам интеллектуальной деятельности вычтут, только если собственность ИП, которую он использует в бизнесе.

Если ИП совмещает ОСНО с патентной системой, к вычету можно принять расходы только по деятельности на ОСНО.

Основание — ст. 252–256, 264, 265 НК РФ, письма Минфина № 03-04-07/50817 от 31.05.2024, № 03-04-05/3-1377 от 07.12.2012, решение ВС РФ № АКПИ17-283 от 19.06.2017.