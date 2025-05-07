Оплата донорских дней: новые правила и разъяснения Верховного суда

Дни отдыха для донора
По ст. 186 ТК РФ донор имеет право:
На освобождение от работы в день сдачи крови и медосмотра. Если медосмотр и сдача крови проходят в разные дни, выходной дают только на день сдачи. Медосмотр без донации — не основание для отдыха.
На дополнительный выходной после каждой донации. Его можно присоединить к отпуску или использовать в течение года. Дни отдыха дают только в рабочие дни по графику сотрудника.
Если работник не использовал дополнительный день отдыха в период действия трудового договора, он:
не вправе требовать за него денежную компенсацию;
не может «перенести» его к другому работодателю.
Подробности о гарантиях донору от работодателя и порядке оформления документов есть в материале «Моё дело Бюро».
А вот — разбор особых случаев:
Если донор вышел на работу в день сдачи крови по соглашению с работодателем. Работник вправе выбрать другой день отдыха за день сдачи крови, кроме случаев работы во вредных и опасных условиях — тогда выходной обязателен.
Смотрите материалы «Моё дело Бюро» о том, какие условия труда признаются вредными и особо вредными, опасными и особо опасными.
Если сотрудник не предупредил о донации и отработал день, замена отдыха не требуется. Но право на дополнительный выходной сохраняется.
Если работник сдал кровь во время отпуска, выходного или праздничного дня, ему тоже положены дни отдыха. Один — как компенсация за выходной, потраченный на сдачу крови, а второй — как положенный по закону дополнительный день отдыха.
Забирайте бесплатно 9 лайфхаков
Как наладить работу в бухгалтерии, чтобы главбуха не дёргали даже в отпуске
Оплата донорских дней
День сдачи крови и дополнительный отдых оплачиваются по среднему заработку. Неважно, был ли день сдачи рабочим или выходным — оплата сохраняется.
Но для сменного графика и суммированного учёта есть свои особенности.
Верховный суд в определении № 10-КГ24-2-К6 от 24.02.2025 установил, что средний заработок считают исходя из продолжительности смены по графику работника, а не по 8-часовому дню.
Верховный суд отклонил сформированную ранее позицию Минтруда. Вот его аргументы:
при сменной работе (суммированном учёте) рабочим днём считается не календарный день, а смена, длительность которой устанавливается графиком (и может «перетекать» в разные календарные дни);
освобождение работника от работы в донорский день (дополнительный день отдыха) означает предоставление дня отдыха не в календарном его понимании, а как рабочей смены;
если оплачивать такие дни по стандартной 8-часовой норме, это приведёт к необоснованной потере части зарплаты, которую работник получил бы при работе по смене большей продолжительности, если бы не сдавал кровь.
А вот сформированная ранее позиция Минтруда в письмах № 14-2/ООГ-1727 от 01.03.2017, № 14-2/В-1087 от 31..10.2016: средний заработок за дополнительные дни отдыха рассчитывается исходя из нормальной продолжительности рабочего дня, равной восьми часам:
Если день отдыха совпадает с рабочим днём по графику сменности, продолжительность которого более восьми часов, оставшиеся часы должны быть отработаны в последующий период с учётом соблюдения годовой нормы рабочего времени.
При определении нормы рабочего времени для работников с суммированным учётом рабочего времени не учитываются периоды, когда он фактически не работает — дни сдачи крови и дополнительные дни отдыха доноров.
По мнению Минтруда, в случае сдачи работником крови и её компонентов норма рабочего времени в учётном периоде за каждый день отсутствия на работе должна быть уменьшена на восемь часов. А в случае, если работнику установлены неполный рабочий день или неполное рабочее время, норма рабочего времени в учётном периоде за каждый день отсутствия на работе уменьшается на количество рабочих часов, установленных для конкретного работника.
О том, как рассчитывать средний заработок, см. материал «Моё дело Бюро».
Что делать работодателю
Следуйте нашим советам:
Ориентируйтесь на позицию Верховного суда: оплачивайте смену полностью, даже если она длиннее 8 часов. Решение Верховного суда является обязательным для исполнения нижестоящими судами и должно учитываться работодателями при разрешении аналогичных ситуаций.
Ознакомьте сотрудников с новым порядком оплаты донорских дней.
Приведите локальные документы, регулирующие порядок предоставления и оплаты донорских дней, в соответствие с решением суда.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFJjCyYc
Начать дискуссию