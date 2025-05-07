Оплата донорских дней: новые правила и разъяснения Верховного суда

Недавнее решение Верховного Суда РФ кардинально изменило подход к оплате донорских дней для сотрудников со сменным графиком или суммированным учётом времени. Разбираем общие правила оплаты, позицию высшей инстанции, и даём рекомендации работодателям.

Дни отдыха для донора

По ст. 186 ТК РФ донор имеет право:

На освобождение от работы в день сдачи крови и медосмотра. Если медосмотр и сдача крови проходят в разные дни, выходной дают только на день сдачи. Медосмотр без донации — не основание для отдыха.

На дополнительный выходной после каждой донации. Его можно присоединить к отпуску или использовать в течение года. Дни отдыха дают только в рабочие дни по графику сотрудника.

Если работник не использовал дополнительный день отдыха в период действия трудового договора, он:

не вправе требовать за него денежную компенсацию;

не может «перенести» его к другому работодателю.

Подробности о гарантиях донору от работодателя и порядке оформления документов есть в материале «Моё дело Бюро».

А вот — разбор особых случаев:

Если донор вышел на работу в день сдачи крови по соглашению с работодателем. Работник вправе выбрать другой день отдыха за день сдачи крови, кроме случаев работы во вредных и опасных условиях — тогда выходной обязателен.

Смотрите материалы «Моё дело Бюро» о том, какие условия труда признаются вредными и особо вредными, опасными и особо опасными.

Если сотрудник не предупредил о донации и отработал день, замена отдыха не требуется. Но право на дополнительный выходной сохраняется.

Если работник сдал кровь во время отпуска, выходного или праздничного дня, ему тоже положены дни отдыха. Один — как компенсация за выходной, потраченный на сдачу крови, а второй — как положенный по закону дополнительный день отдыха.

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Оплата донорских дней

День сдачи крови и дополнительный отдых оплачиваются по среднему заработку. Неважно, был ли день сдачи рабочим или выходным — оплата сохраняется.

Но для сменного графика и суммированного учёта есть свои особенности.

Верховный суд в определении № 10-КГ24-2-К6 от 24.02.2025 установил, что средний заработок считают исходя из продолжительности смены по графику работника, а не по 8-часовому дню.

Верховный суд отклонил сформированную ранее позицию Минтруда. Вот его аргументы:

при сменной работе (суммированном учёте) рабочим днём считается не календарный день, а смена, длительность которой устанавливается графиком (и может «перетекать» в разные календарные дни);

освобождение работника от работы в донорский день (дополнительный день отдыха) означает предоставление дня отдыха не в календарном его понимании, а как рабочей смены;

если оплачивать такие дни по стандартной 8-часовой норме, это приведёт к необоснованной потере части зарплаты, которую работник получил бы при работе по смене большей продолжительности, если бы не сдавал кровь.

А вот сформированная ранее позиция Минтруда в письмах № 14-2/ООГ-1727 от 01.03.2017, № 14-2/В-1087 от 31..10.2016: средний заработок за дополнительные дни отдыха рассчитывается исходя из нормальной продолжительности рабочего дня, равной восьми часам:

Если день отдыха совпадает с рабочим днём по графику сменности, продолжительность которого более восьми часов, оставшиеся часы должны быть отработаны в последующий период с учётом соблюдения годовой нормы рабочего времени.

При определении нормы рабочего времени для работников с суммированным учётом рабочего времени не учитываются периоды, когда он фактически не работает — дни сдачи крови и дополнительные дни отдыха доноров.

По мнению Минтруда, в случае сдачи работником крови и её компонентов норма рабочего времени в учётном периоде за каждый день отсутствия на работе должна быть уменьшена на восемь часов. А в случае, если работнику установлены неполный рабочий день или неполное рабочее время, норма рабочего времени в учётном периоде за каждый день отсутствия на работе уменьшается на количество рабочих часов, установленных для конкретного работника.

О том, как рассчитывать средний заработок, см. материал «Моё дело Бюро».

Что делать работодателю

Следуйте нашим советам:

Ориентируйтесь на позицию Верховного суда : оплачивайте смену полностью, даже если она длиннее 8 часов. Решение Верховного суда является обязательным для исполнения нижестоящими судами и должно учитываться работодателями при разрешении аналогичных ситуаций.

Ознакомьте сотрудников с новым порядком оплаты донорских дней.

Приведите локальные документы, регулирующие порядок предоставления и оплаты донорских дней, в соответствие с решением суда.

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