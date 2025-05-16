Новые правила командировок с 1 сентября 2025: самое главное

Что поменялось

Правительство утвердило новое Положение о командировках (№ 501 от 16.04.2025). Оно будет действовать до 1 сентября 2031 года. Документ заменяет Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ № 749 от 13 октября 2008 г. Вот основные корректировки:

1. Чёткие требования к документам для поездок на личном или служебном транспорте. Теперь в законе есть определение «проездных документов». К ним относятся: билеты, путевые листы, кассовые чеки, квитанции и другие бумаги, подтверждающие поездку.

Если сотрудник ездит на служебной или личной машине, он должен приложить к служебной записке эти документы.

Что изменилось: раньше такие бумаги тоже требовались, но теперь их назвали «проездными документами» и добавили билеты в список. Это упрощает проверку: работодатель точно знает, что запросить у сотрудника.

2. Возмещение расходов — не только по разрешению, но и просто с ведома руководителя компании. Основание — п. 9 Положения № 501.

Что изменилось: это изменение согласует Положение с Трудовым кодексом (ст. 168), где формулировка «с ведома» уже была. Теперь в подзаконных актах и основном законе правила одинаковые — а это значит меньше путаницы для работодателей.