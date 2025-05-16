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Подотчет, командировки

Новые правила командировок с 1 сентября 2025: самое главное

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу обновлённые правила командировок, они заменят действующий регламент 2008 года. Рассказываем, что изменится и на что обратить внимание работодателям.

Что поменялось

Правительство утвердило новое Положение о командировках (№ 501 от 16.04.2025). Оно будет действовать до 1 сентября 2031 года. Документ заменяет Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ № 749 от 13 октября 2008 г. Вот основные корректировки:

1. Чёткие требования к документам для поездок на личном или служебном транспорте. Теперь в законе есть определение «проездных документов». К ним относятся: билеты, путевые листы, кассовые чеки, квитанции и другие бумаги, подтверждающие поездку.

Если сотрудник ездит на служебной или личной машине, он должен приложить к служебной записке эти документы.

Что изменилось: раньше такие бумаги тоже требовались, но теперь их назвали «проездными документами» и добавили билеты в список. Это упрощает проверку: работодатель точно знает, что запросить у сотрудника.

2. Возмещение расходов — не только по разрешению, но и просто с ведома руководителя компании. Основание — п. 9 Положения № 501.

Что изменилось: это изменение согласует Положение с Трудовым кодексом (ст. 168), где формулировка «с ведома» уже была. Теперь в подзаконных актах и основном законе правила одинаковые — а это значит меньше путаницы для работодателей.

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Ключевые положения новых правил

Ключевые положения правил направления в командировки теперь содержатся в следующих пунктах:

  • Правовая основа и сфера действия — п. 1;

  • Лица, направляемые в командировки — п. 2;

  • Определение служебной командировки — п. 3;

  • Определение срока командировки, дни выезда/приезда — п. 4;

  • Оплата в выходные и праздники — п. 5;

  • Подтверждение фактического срока пребывания в командировке — п. 6;

  • Сохранение среднего заработка — п. 7;

  • Выдача аванса — п. 8;

  • Возмещение расходов, связанных с командировкой (проезд, проживание, суточные, иные расходы) — п. 8-12, 21;

  • Особенности возмещения расходов при командировках за пределы территории РФ — п. 13–20;

  • Возмещение расходов в случае болезни в командировке — п. 22;

  • Отчётность по возвращении из командировки — п. 23.

Что сделать работодателям до 1 сентября 2025

  • Проверьте внутренние документы — положение о командировках, положение об оплате труда, трудовые договоры и шаблоны приказов. Если в них есть ссылки на старое Постановление № 749 от 2008 года — замените их на № 501 от 2025 года.

  • Обучите бухгалтерию и HR — обратите внимание на новые формулировки о проездных документах и возмещении расходов.

Где найти подробности

В сервисе «Моё дело Бюро» командировкам посвящён обширный раздел рубрикатора — собраны все актуальные инструкции по оформлению командировок, включая сложные случаи. Используйте их, чтобы избежать ошибок.

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