Правила премирования и депремирования работников — с 1 сентября 2025 года

Ключевые изменения в ст. 135 ТК РФ с 1 сентября 2025 года

Федеральный закон № 144-ФЗ от 07.06.2025 г. вносит изменения в ст. 135 ТК РФ, дополняя её новой третьей частью. Изменения направлены на реализацию предписаний постановления Конституционного суда РФ № 32-П от 15.06.2023 г.

В обновлённых локальных актах (коллективных договорах, соглашениях) работодатели обязаны прописать:

Виды премий и их размеры;

Сроки выплат;

Конкретные условия выплаты (в т.ч. с учётом качества работы, наличия дисциплинарных взысканий).

Таким образом, больше работодателям не получится использовать формулировки типа «премия — по усмотрению работодателя».