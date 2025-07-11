Правила премирования и депремирования работников — с 1 сентября 2025 года

Общие принципы премирования и статус премии
Премии являются частью заработной платы, если они предусмотрены системой оплаты труда и установлены в локальных актах, коллективных договорах или соглашениях.
Лишение премии не может быть самостоятельным дисциплинарным взысканием (ст. 192 ТК РФ). Но «депремирование» — снижение или невыплата премии — допустимо при наличии соответствующего дисциплинарного взыскания и при соблюдении ряда условий.
Подробно о мерах дисциплинарного взыскания смотрите материал «Моё дело Бюро».
Ключевые изменения в ст. 135 ТК РФ с 1 сентября 2025 года
Федеральный закон № 144-ФЗ от 07.06.2025 г. вносит изменения в ст. 135 ТК РФ, дополняя её новой третьей частью. Изменения направлены на реализацию предписаний постановления Конституционного суда РФ № 32-П от 15.06.2023 г.
В обновлённых локальных актах (коллективных договорах, соглашениях) работодатели обязаны прописать:
Виды премий и их размеры;
Сроки выплат;
Конкретные условия выплаты (в т.ч. с учётом качества работы, наличия дисциплинарных взысканий).
Таким образом, больше работодателям не получится использовать формулировки типа «премия — по усмотрению работодателя».
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Условия правомерного снижения премии в связи с дисциплинарным взысканием
Депремирование, связанное с дисциплинарным проступком, возможно только при строгом соблюдении следующих условий.
1. Только за месяц нарушения
Снижать премию можно лишь за тот месяц, когда вынесено дисциплинарное взыскание. Лишать выплат за весь период действия взыскания незаконно.
Пример: при объявлении выговора в марте уменьшается только мартовская премия. В оставшиеся месяцы действия выговора (до его снятия или погашения) работнику необходимо выплачивать премии в полном объёме и на общих основаниях.
О том, в каком в каком порядке погашаются (снимаются) дисциплинарные взыскания, смотрите материал «Моё дело Бюро».
2. Предел снижения — 20% от месячного дохода
Общая сумма зарплаты (оклад + надбавки + премия) не может уменьшиться более чем на 20%.
Пример:
Оклад: 50 000 ₽.
Премия: 40 000 ₽.
Общий доход: 90 000 ₽.
Максимальное снижение: 18 000 ₽ (20% от 90 000 ₽).
Премия к выплате: 22 000 ₽ (40 000 ₽ – 18 000 ₽).
3. Требования к документам
Правила депремирования включайте в локальный акт, который устанавливает систему премирования (положение о премировании). Согласуйте документ с профсоюзом (если он есть).
О том, необходимо ли создавать профсоюз, см. материал «Моё дело Бюро».
4. Применение только к регулярным премиям
Правила депремирования могут распространяться только на те премии, которые являются составной частью заработной платы и начисляются регулярно (например, ежемесячные, ежеквартальные премии).
Депремирование невозможно для разовых премий, выплачиваемых работникам по случаю каких-либо событий, праздников или памятных дат (например, премии к 23 февраля, 8 марта, профессиональному празднику и т. д.).
Действия работодателя и лучшие практики
Вот что нужно сделать работодателю до 1 сентября 2025:
Проверьте локальные акты, коллективные договоры, соглашения. До 1 сентября 2025 года работодатели обязаны привести свою документацию по премированию в соответствие с новыми требованиями, закрепив в них все необходимые аспекты, описанные в ч. 3 ст. 135 ТК РФ.
«Беспроблемный» вариант реализации выглядит так: снижение только тех премий, которые входят в состав зарплаты работника, снижение только за период, в котором к работнику было применено дисциплинарное взыскание и снижение не должно приводить к уменьшению месячной зарплаты работника более чем на 20 процентов.
Ознакомьте сотрудников с новыми правилами под подпись.
При снижении премии можно издать приказ и указать в нём причину депремирования и расчёт. Издание отдельного приказ о снижении премии и ознакомление с ним работника не является обязательным требованием, но это можно сделать при желании (письмо Государственной инспекции труда в г. Москве № 77/7-5692-20-ОБ от 26 февраля 2020 г., информация сервиса Роструда «Онлайнинспекция.рф» по вопросу № 223289 от 3 июня 2025 г.).
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