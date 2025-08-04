Моё дело
Арендные отношения
Ремонт арендованного помещения: как арендатору отразить в учете расходы

Ремонт арендованного помещения: как арендатору отразить в учете расходы

В статье разбираем, как правильно отразить затраты на ремонт в бухгалтерском и налоговом учете, чтобы избежать ошибок и споров с контролирующими ведомствами.

Обязанности по ремонту

Капитальный ремонт арендованного имущества проводит арендодатель за свой счет, если договором аренды не установлено иное (ст. 616 ГК РФ). Ремонт делают в срок по договору аренды или, если срок не установлен или ремонт срочный, — в разумный срок.

Если арендодатель не делает капитальный ремонт, арендатор вправе:

  • Сделать ремонт сам (если он срочный или предусмотрен договором) и взыскать стоимость с арендодателя или зачесть в счет арендной платы;

  • Потребовать уменьшить арендную плату;

  • Потребовать расторгнуть договор и возместить убытки.

Текущий ремонт обязан проводить арендатор (как и нести расходы на содержание имущества, поддержку имущества в исправном состоянии), если иное не установлено договором.

Подробнее о видах ремонта, в том числе об отличиях между капитальным и текущим ремонтом см. материал «Мое дело Бюро».

Бухучет

Затраты на текущий и неплановый ремонт, проведенный в процессе использования предмета аренды, можно отразить проводками:

  • ДЕБЕТ 91.2 (20, ...) КРЕДИТ 60 (10, 70, 69, ...) — признаны затраты на ремонт основного средства;

  • ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 — отражен НДС, предъявленный подрядчиком при выполнении работ по ремонту объекта;

  • ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19 — принят к вычету НДС, предъявленный подрядчиком;

  • ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51 — оплачены ремонтные работы подрядчику.

Подтверждение: п. 16 ФСБУ 26/2020, Инструкция к Плану счетов.

Затраты на капитальный ремонт обычно капитализируют. Затраты в некоторых случаях можно учесть как собственное основное средство (п.  4, 18  ФСБУ 26/2020) или как часть права пользования активом (ППА) (п. 13 ФСБУ 25/2018). Решение о порядке учета закрепляют в учетной политике (п. 7.1 ПБУ 1/2008).

В части ППА напомним: арендатор признает ППА при получении предмета аренды. Стоимость ППА в общем случае погашают амортизацией. Срок полезного использования ППА не должен превышать срок аренды, если не предполагается выкуп. Основание — п. 10-13, 17 ФСБУ 25/2018.

Подробнее об этом смотрите материал «Мое дело Бюро».

Однако при любом виде ремонта, проведенного до начала использования предмета аренды, по которому признается ППА, затраты на ремонт включаются в фактическую стоимость ППА (пп. «в» п. 13 ФСБУ 25/2018).

Забирайте подробный обзор свежей судебной практики

Как ИП отстаивали свои права у налоговой

Получите бесплатно подробный обзор свежей судебной практики, чтобы снизить риски деятельности ИП

Оставляйте заявку, вышлем обзор вам на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Налог на прибыль

Затраты на ремонт арендованных ОС можно учесть в прочих расходах, если договор аренды не обязывает арендодателя их возместить. Основание — п. 2 ст. 260 НК РФ

Если арендодатель — спецрежимник или физлицо, затраты на ремонт учитывают как прочие расходы на ином основании — по пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. Пункт 2 ст. 260 НК РФ применить нельзя, так как он распространяется только на амортизируемое имущество. А объекты, арендованные у спецрежимника или физлица, амортизируемым имуществом не являются  (п. 1 ст. 246, п. 1 ст. 256 НК РФ).

Расходы учитывают, только если они экономически обоснованы и документально подтверждены (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Смотрите материалы «Мое дело Бюро» о том, какие расходы признаются экономически оправданными, и какими документами подтверждать понесенные расходы.

НДС

Арендатор-плательщик НДС вправе принять к вычету НДС со стоимости материалов (работ, услуг) для ремонта, предъявленный продавцом (исполнителем), при выполнении условий для вычета (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).

См. материалы «Мое дело Бюро» о том, кто является плательщиком НДС и об условиях принятия НДС к вычету.

Единый налог при УСН

Затраты на ремонт арендованного имущества могут учесть только плательщики УСН с объектом «доходы минус расходы». Перечень учитываемых расходов закрытый, указан в п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

Варианты учета такие:

Подробнее о порядке учета затрат в составе материальных расходов см. материал «Мое дело Бюро».

Условия учета расходов на УСН: экономическая оправданность и документальное подтверждение (п. 1, 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК РФ).

Момент признания расходов:

  • Товар получен (работы выполнены).

  • Поставщик получил оплату.

Здесь есть риск — это ремонт помещения, арендованного у физлица. УФНС по Москве (письмо № 18-11/3/11896 от 9 февраля 2007 г.) считает, что такие расходы нельзя учитывать, потому что плательщики УСН учитывают только ОС, которые признаются амортизируемым имуществом по гл. 25 НК РФ (п. 4 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ). Помещение, арендованное у физлица, амортизируемым имуществом не является (п. 1 ст. 256 Налогового кодекса РФ). 

Если все же хотите учесть расходы на аренду объекта, арендованного у физлица, то предварительно для снижения рисков запросите письменные разъяснения у Минфина или ФНС. В запросе опишите ситуацию, приложите документы, упомяните Письмо Минфина № 03-11-06/8092 от 15.02.2016.

Запрос в контролирующие ведомства можно сформировать с помощью сервиса «Мое дело Бюро» — «Электронная отчетность»/«Написать письмо в гос. орган».

Моё дело Бюро

Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFGAxvEL

Информации об авторе

Моё дело

Моё дело

Аутсорсинг бухгалтерии

37 412 подписчиков675 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяКлерк ИИПремиум