Ремонт арендованного помещения: как арендатору отразить в учете расходы

Обязанности по ремонту

Капитальный ремонт арендованного имущества проводит арендодатель за свой счет, если договором аренды не установлено иное (ст. 616 ГК РФ). Ремонт делают в срок по договору аренды или, если срок не установлен или ремонт срочный, — в разумный срок.

Если арендодатель не делает капитальный ремонт, арендатор вправе:

Сделать ремонт сам (если он срочный или предусмотрен договором) и взыскать стоимость с арендодателя или зачесть в счет арендной платы;

Потребовать уменьшить арендную плату;

Потребовать расторгнуть договор и возместить убытки.

Текущий ремонт обязан проводить арендатор (как и нести расходы на содержание имущества, поддержку имущества в исправном состоянии), если иное не установлено договором.