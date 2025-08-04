Ремонт арендованного помещения: как арендатору отразить в учете расходы

Обязанности по ремонту
Капитальный ремонт арендованного имущества проводит арендодатель за свой счет, если договором аренды не установлено иное (ст. 616 ГК РФ). Ремонт делают в срок по договору аренды или, если срок не установлен или ремонт срочный, — в разумный срок.
Если арендодатель не делает капитальный ремонт, арендатор вправе:
Сделать ремонт сам (если он срочный или предусмотрен договором) и взыскать стоимость с арендодателя или зачесть в счет арендной платы;
Потребовать уменьшить арендную плату;
Потребовать расторгнуть договор и возместить убытки.
Текущий ремонт обязан проводить арендатор (как и нести расходы на содержание имущества, поддержку имущества в исправном состоянии), если иное не установлено договором.
Подробнее о видах ремонта, в том числе об отличиях между капитальным и текущим ремонтом см. материал «Мое дело Бюро».
Бухучет
Затраты на текущий и неплановый ремонт, проведенный в процессе использования предмета аренды, можно отразить проводками:
ДЕБЕТ 91.2 (20, ...) КРЕДИТ 60 (10, 70, 69, ...) — признаны затраты на ремонт основного средства;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 — отражен НДС, предъявленный подрядчиком при выполнении работ по ремонту объекта;
ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19 — принят к вычету НДС, предъявленный подрядчиком;
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51 — оплачены ремонтные работы подрядчику.
Подтверждение: п. 16 ФСБУ 26/2020, Инструкция к Плану счетов.
Затраты на капитальный ремонт обычно капитализируют. Затраты в некоторых случаях можно учесть как собственное основное средство (п. 4, 18 ФСБУ 26/2020) или как часть права пользования активом (ППА) (п. 13 ФСБУ 25/2018). Решение о порядке учета закрепляют в учетной политике (п. 7.1 ПБУ 1/2008).
В части ППА напомним: арендатор признает ППА при получении предмета аренды. Стоимость ППА в общем случае погашают амортизацией. Срок полезного использования ППА не должен превышать срок аренды, если не предполагается выкуп. Основание — п. 10-13, 17 ФСБУ 25/2018.
Подробнее об этом смотрите материал «Мое дело Бюро».
Однако при любом виде ремонта, проведенного до начала использования предмета аренды, по которому признается ППА, затраты на ремонт включаются в фактическую стоимость ППА (пп. «в» п. 13 ФСБУ 25/2018).
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Налог на прибыль
Затраты на ремонт арендованных ОС можно учесть в прочих расходах, если договор аренды не обязывает арендодателя их возместить. Основание — п. 2 ст. 260 НК РФ
Если арендодатель — спецрежимник или физлицо, затраты на ремонт учитывают как прочие расходы на ином основании — по пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. Пункт 2 ст. 260 НК РФ применить нельзя, так как он распространяется только на амортизируемое имущество. А объекты, арендованные у спецрежимника или физлица, амортизируемым имуществом не являются (п. 1 ст. 246, п. 1 ст. 256 НК РФ).
Расходы учитывают, только если они экономически обоснованы и документально подтверждены (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Смотрите материалы «Мое дело Бюро» о том, какие расходы признаются экономически оправданными, и какими документами подтверждать понесенные расходы.
НДС
Арендатор-плательщик НДС вправе принять к вычету НДС со стоимости материалов (работ, услуг) для ремонта, предъявленный продавцом (исполнителем), при выполнении условий для вычета (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).
См. материалы «Мое дело Бюро» о том, кто является плательщиком НДС и об условиях принятия НДС к вычету.
Единый налог при УСН
Затраты на ремонт арендованного имущества могут учесть только плательщики УСН с объектом «доходы минус расходы». Перечень учитываемых расходов закрытый, указан в п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
Варианты учета такие:
По пп. 3 п. 1 ст. 346.16 НК РФ (ремонт ОС): Минфин допускает учет расходов на ремонт арендованных ОС, если обязанность по ремонту лежит на арендаторе (п. 2 ст. 616 ГК РФ) (письма Минфина № 03-11-06/2/83 от 07.05.2009, № 03-11-04/2/3 от 10.01.2007).
По пп. 5 п. 1 ст. 346.16, пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ (материальные расходы): ремонт можно отнести к работам производственного характера. Расходы на такие работы сторонних организаций, ИП или своих подразделений включают в материальные расходы (письмо Минфина № 03-11-06/8092 от 15.02.2016).
Подробнее о порядке учета затрат в составе материальных расходов см. материал «Мое дело Бюро».
Условия учета расходов на УСН: экономическая оправданность и документальное подтверждение (п. 1, 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК РФ).
Момент признания расходов:
Товар получен (работы выполнены).
Поставщик получил оплату.
Здесь есть риск — это ремонт помещения, арендованного у физлица. УФНС по Москве (письмо № 18-11/3/11896 от 9 февраля 2007 г.) считает, что такие расходы нельзя учитывать, потому что плательщики УСН учитывают только ОС, которые признаются амортизируемым имуществом по гл. 25 НК РФ (п. 4 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ). Помещение, арендованное у физлица, амортизируемым имуществом не является (п. 1 ст. 256 Налогового кодекса РФ).
Если все же хотите учесть расходы на аренду объекта, арендованного у физлица, то предварительно для снижения рисков запросите письменные разъяснения у Минфина или ФНС. В запросе опишите ситуацию, приложите документы, упомяните Письмо Минфина № 03-11-06/8092 от 15.02.2016.
Запрос в контролирующие ведомства можно сформировать с помощью сервиса «Мое дело Бюро» — «Электронная отчетность»/«Написать письмо в гос. орган».
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