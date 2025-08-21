Отчётность в военкомат в 2025 году: что и когда сдавать

Состав отчётности Срок представления Форма В какой военкомат направляется (как правило) Как подавать сведения после начала работы реестра воинского учёта

Сведения о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт в следующем году. Нужно перечислить всех работников, которым в следующем году будет 17 лет. Отдельным разделом в конце указать работников старших возрастов, которые не были поставлены на первоначальный ВУ Ежегодно до 1 ноября (по запросу военного комиссара). Запрос может направляться до 15 сентября Форма из приложения № 6 к Положению, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27 ноября 2006 В военкомат, который прислал запрос Через: федеральный или региональный портал госуслуг;

электронный реестр воинского учёта

Анкета на работника, подлежащего первоначальной постановке на воинский учёт в следующем году Ежегодно до 1 ноября (по запросу военного комиссара). Запрос может направляться до 15 сентября Форма из приложения № 7 к Положению, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27 ноября 2006 В военкомат, который прислал запрос Через: федеральный или региональный портал госуслуг;

электронный реестр воинского учёта

План работы по ведению воинского учёта и бронированию граждан, пребывающих в запасе Согласовать до 31 декабря. Первый план работы может потребоваться при первоначальной постановке организации на учёт в военкомате, а в дальнейшем его нужно составлять ежегодно. Если в ранее утверждённый план работы в течение года были внесены изменёния, то обновлённый план нужно заново согласовать с военным комиссариатом Форма из приложения № 17 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооружённых сил РФ 11 июля 2017 (см. Образец) В военкомат по месту регистрации организации Через: федеральный или региональный портал госуслуг;

электронный реестр воинского учёта;

на бумаге

Приказ об организации воинского учёта, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе Первый приказ разрабатывают перед постановкой на учёт. В дальнейшем его нужно будет составлять и согласовывать с военкоматом ежегодно в конце года одновременно с планом работы Форма из приложения № 4 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооружённых сил РФ 11 июля 2017 (см. Образец) В военкомат по месту регистрации организации Через: федеральный или региональный портал госуслуг;

электронный реестр воинского учёта;

на бумаге

Карточка учёта организации для представления в военкомат (форма № 18). Нужно указать общую численность военнообязанных и количество тех, кто пребывает в запасе или бронировании В конце года одновременно с планом работы (конкретный срок уточнить в военкомате). Также форму № 18 могут требовать при первоначальной постановке организации на учёт в военкомат и снятии с учёта Форма № 18 из письма Минкультуры России № 344-01-39-ВА от 21 октября 2015 г. (см. Образец). Форма не утверждена. Актуальную форму рекомендуется уточнить в военкомате В военкомат по месту регистрации организации Через: федеральный или региональный портал госуслуг;

электронный реестр воинского учёта;

на бумаге

Отчёт о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе (форма № 6). Нужно указать численность работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе. Отчёт сдают только работодатели, которые ведут бронирование В конце года одновременно с планом работы (конкретный срок уточнить в военкомате). Также форму № 6 могут требовать при первоначальной постановке организации на учёт в военкомат и снятии с учёта Форма № 6, утв. Постановлением комиссии по вопросам бронирования № 760 от 10 февраля 1989 (см. Образец) В военкомат по месту регистрации организации Через: федеральный или региональный портал госуслуг;

электронный реестр воинского учёта;

на бумаге

Сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами (руководителями, специалистами, квалифицированными рабочими и служащими) на период мобилизации и на военное время (форма № 19). Нужно указать сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами из числа граждан, которые пребывают в запасе, на период мобилизации и на военное время В конце года одновременно с планом работы (конкретный срок уточнить в военкомате). Форма № 19 (см. Образец) В военкомат по месту регистрации организации Через: федеральный или региональный портал госуслуг;

электронный реестр воинского учёта;

на бумаге

Сведения о приёме и увольнении работников, состоящих на воинском учёте В срок не позднее пяти календарных дней с даты приёма или увольнения. Такой срок следует из установленной законом обязанности работодателя направлять сведения, необходимые для ведения воинского учёта, в течение пяти дней со дня их изменения (ст. 4 Федерального закона № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г.) Форма из приложения № 2 к Положению, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27 ноября 2006 Она используется для представления сведений: о приёме на работу (см. Образец);

об увольнении (см. Образец). С 5 августа 2023 года этот бланк изменён. В нём теперь не предусмотрен код военно-учётной специальности (ВУС), но требуется привести серию и номер паспорта работника, его СНИЛС и полную дату рождения (раньше указывался только год рождения) (п. 27 Изменений, утв. Постановлением Правительства РФ № 1211 от 25 июля 2023) В военкомат по месту приписки принятого, уволенного военнообязанного (где он состоит на учёте по месту жительства или пребывания) Через: федеральный или региональный портал госуслуг;

электронный реестр воинского учёта

Сведения по запросам военкоматов о работниках, состоящих на воинском учёте, а также о не состоящих, но обязанных состоять В двухнедельный срок Форма из приложения № 10 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооружённых сил РФ 11 июля 2017 (см. Образец) В военкомат, который прислал запрос Через: федеральный или региональный портал госуслуг;

электронный реестр воинского учёта

Сведения об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья работников, состоящих на воинском учёте В течение пяти календарных дней со дня изменения соответствующих сведений Форма 2 из приложения № 13 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооружённых сил РФ 11 июля 2017 Она используется для подачи сведений обо всех упомянутых изменениях. См., например, сведения об изменении: образования (Образец);

структурного подразделения и должности (Образец). Также нужно оформить листок сообщения по форме 1 из приложения № 13 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооружённых сил РФ 11 июля 2017 г. (см. Образец) (листок вручается работнику, который представляет его в военкомат, а корешок с отметкой затем возвращает в организацию) В военкомат по месту приписки военнообязанного, у которого изменились сведения (где он состоит на учёте по месту жительства или пребывания) Через: федеральный или региональный портал госуслуг;

электронный реестр воинского учёта

Сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учёте, но обязанных состоять (при самостоятельном выявлении их работодателем) В течение трёх рабочих дней Форму, по которой направляются данные сведения, следует уточнить в военкомате. Можно использовать форму из приложения № 10 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооружённых сил РФ 11 июля 2017 (см. Образец) В военкомат по месту приписки военнообязанного, где он состоит на учёте по месту жительства или пребывания. Если нигде не состоит на учёте — то в военкомат по адресу регистрации работника, а при отсутствии регистрации — в военкомат по известному работодателю адресу фактического пребывания, проживания Через: федеральный или региональный портал госуслуг;

электронный реестр воинского учёта

Сверка сведений с военкоматами Не реже одного раза в год. Порядок и конкретные даты сверки уточнить в военкомате Списки по форме из приложения № 23 к Инструкции, утв. Приказом Минобороны России № 700 от 22 ноября 2021 (см. Образец), или по идентичной форме из приложения (п. 5) к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооружённых сил РФ 11 июля 2017 (см. Образец) Сведения сверяются с военкоматом по месту регистрации организации, а в отношении работников, которые приписаны к другим военкоматам, — с соответствующими военкоматами Через: федеральный или региональный портал госуслуг;

электронный реестр воинского учёта;

на бумаге