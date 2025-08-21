Отчётность в военкомат в 2025 году: что и когда сдавать

Вот отчёты, которые нужно сдавать в военкомат
Состав отчётности
Срок представления
Форма
В какой военкомат направляется (как правило)
Как подавать сведения после начала работы реестра воинского учёта
Сведения о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт в следующем году.
Нужно перечислить всех работников, которым в следующем году будет 17 лет. Отдельным разделом в конце указать работников старших возрастов, которые не были поставлены на первоначальный ВУ
Ежегодно до 1 ноября (по запросу военного комиссара).
Запрос может направляться до 15 сентября
Форма из приложения № 6 к Положению, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27 ноября 2006
В военкомат, который прислал запрос
Через:
Анкета на работника, подлежащего первоначальной постановке на воинский учёт в следующем году
Ежегодно до 1 ноября (по запросу военного комиссара).
Запрос может направляться до 15 сентября
Форма из приложения № 7 к Положению, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27 ноября 2006
В военкомат, который прислал запрос
Через:
План работы по ведению воинского учёта и бронированию граждан, пребывающих в запасе
Согласовать до 31 декабря.
Первый план работы может потребоваться при первоначальной постановке организации на учёт в военкомате, а в дальнейшем его нужно составлять ежегодно.
Если в ранее утверждённый план работы в течение года были внесены изменёния, то обновлённый план нужно заново согласовать с военным комиссариатом
Форма из приложения № 17 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооружённых сил РФ 11 июля 2017 (см. Образец)
В военкомат по месту регистрации организации
Через:
Приказ об организации воинского учёта, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе
Первый приказ разрабатывают перед постановкой на учёт.
В дальнейшем его нужно будет составлять и согласовывать с военкоматом ежегодно в конце года одновременно с планом работы
Форма из приложения № 4 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооружённых сил РФ 11 июля 2017 (см. Образец)
В военкомат по месту регистрации организации
Через:
Карточка учёта организации для представления в военкомат (форма № 18).
Нужно указать общую численность военнообязанных и количество тех, кто пребывает в запасе или бронировании
В конце года одновременно с планом работы (конкретный срок уточнить в военкомате).
Также форму № 18 могут требовать при первоначальной постановке организации на учёт в военкомат и снятии с учёта
Форма № 18 из письма Минкультуры России № 344-01-39-ВА от 21 октября 2015 г. (см. Образец).
Форма не утверждена. Актуальную форму рекомендуется уточнить в военкомате
В военкомат по месту регистрации организации
Через:
Отчёт о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе (форма № 6).
Нужно указать численность работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе.
Отчёт сдают только работодатели, которые ведут бронирование
В конце года одновременно с планом работы (конкретный срок уточнить в военкомате).
Также форму № 6 могут требовать при первоначальной постановке организации на учёт в военкомат и снятии с учёта
Форма № 6, утв. Постановлением комиссии по вопросам бронирования № 760 от 10 февраля 1989 (см. Образец)
В военкомат по месту регистрации организации
Через:
Сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами (руководителями, специалистами, квалифицированными рабочими и служащими) на период мобилизации и на военное время (форма № 19).
Нужно указать сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами из числа граждан, которые пребывают в запасе, на период мобилизации и на военное время
В конце года одновременно с планом работы (конкретный срок уточнить в военкомате).
Форма № 19 (см. Образец)
В военкомат по месту регистрации организации
Через:
Сведения о приёме и увольнении работников, состоящих на воинском учёте
В срок не позднее пяти календарных дней с даты приёма или увольнения. Такой срок следует из установленной законом обязанности работодателя направлять сведения, необходимые для ведения воинского учёта, в течение пяти дней со дня их изменения (ст. 4 Федерального закона № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г.)
Форма из приложения № 2 к Положению, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27 ноября 2006
Она используется для представления сведений:
С 5 августа 2023 года этот бланк изменён. В нём теперь не предусмотрен код военно-учётной специальности (ВУС), но требуется привести серию и номер паспорта работника, его СНИЛС и полную дату рождения (раньше указывался только год рождения) (п. 27 Изменений, утв. Постановлением Правительства РФ № 1211 от 25 июля 2023)
В военкомат по месту приписки принятого, уволенного военнообязанного (где он состоит на учёте по месту жительства или пребывания)
Через:
Сведения по запросам военкоматов о работниках, состоящих на воинском учёте, а также о не состоящих, но обязанных состоять
В двухнедельный срок
Форма из приложения № 10 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооружённых сил РФ 11 июля 2017 (см. Образец)
В военкомат, который прислал запрос
Через:
Сведения об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья работников, состоящих на воинском учёте
В течение пяти календарных дней со дня изменения соответствующих сведений
Форма 2 из приложения № 13 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооружённых сил РФ 11 июля 2017
Она используется для подачи сведений обо всех упомянутых изменениях. См., например, сведения об изменении:
Также нужно оформить листок сообщения по форме 1 из приложения № 13 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооружённых сил РФ 11 июля 2017 г. (см. Образец) (листок вручается работнику, который представляет его в военкомат, а корешок с отметкой затем возвращает в организацию)
В военкомат по месту приписки военнообязанного, у которого изменились сведения (где он состоит на учёте по месту жительства или пребывания)
Через:
Сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учёте, но обязанных состоять (при самостоятельном выявлении их работодателем)
В течение трёх рабочих дней
Форму, по которой направляются данные сведения, следует уточнить в военкомате.
Можно использовать форму из приложения № 10 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооружённых сил РФ 11 июля 2017 (см. Образец)
В военкомат по месту приписки военнообязанного, где он состоит на учёте по месту жительства или пребывания. Если нигде не состоит на учёте — то в военкомат по адресу регистрации работника, а при отсутствии регистрации — в военкомат по известному работодателю адресу фактического пребывания, проживания
Через:
Сверка сведений с военкоматами
Не реже одного раза в год. Порядок и конкретные даты сверки уточнить в военкомате
Списки по форме из приложения № 23 к Инструкции, утв. Приказом Минобороны России № 700 от 22 ноября 2021 (см. Образец), или по идентичной форме из приложения (п. 5) к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооружённых сил РФ 11 июля 2017 (см. Образец)
Сведения сверяются с военкоматом по месту регистрации организации, а в отношении работников, которые приписаны к другим военкоматам, — с соответствующими военкоматами
Через:
Информацияо наличии и техническом состоянии транспортных средств
В срок, который указал военный комиссариат в запросе (п. 26 Положения о военно-транспортной обязанности, утв. Указом Президента РФ № 1175 от 2 октября 1998)
Унифицированной формы бланка для передачи сведений о транспортных средствах нет.
Если получили запрос, направить информацию можно по форме, которую военкомат приложил к запросу.Если бланк отчёта к запросу не приложен, можно представить данные о транспорте в свободной форме (см. Образец)
В военкомат, который прислал запрос
Через:
Куда подавать отчётность
По месту регистрации организации: сведения, которые касаются компании в целом (карточки учёта, планы, перечни работников).
По месту приписки работника к военкомату (военкомат, где он состоит на учёте по месту жительства/пребывания — указан в военном билете):
Сведения о приёме/увольнении.
Сведения об изменении личных данных.
В военкомат, приславший запрос: ответы на запросы.
Ещё есть сложный случай: куда подавать сведения о приёме, если работник не встал на учёт по новому месту пребывания?
Для него нет однозначных официальных разъяснений:
Работник обязан встать на учёт по новому месту жительства/пребывания (срок >3 мес.) в течение 2 недель (ФЗ № 53-ФЗ от 28.03.1998, Положение, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27.11.2006). С 07.07.2025 за неисполнение — штраф: 10–20 тыс. ₽ (ч. 2.1 ст. 21.5 КоАП РФ).
Работодатель обязан направить сведения о приёме (форма из Приложения № 2 к Положению № 719, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27.11.2006).
Беспроблемный вариант для работодателя — уведомить все три военкомата:
По месту текущей приписки работника к военкомату (из военбилета).
По месту его регистрации.
По месту нахождения работодателя.
Примеры:
Иван работает в Москве. Зарегистрирован в Красносельском районе столицы, но жив`т в Тимирязевском больше года. Если он не указал фактический адрес пребывания в документах → отправьте сведения о приёме в военкомат по месту регистрации (Красносельский) и по месту нахождения работодателя.
Работник Михаил работает в Москве больше года, но прописан в Краснодаре (и стоит там на учёте). Указал московский адрес в документах → отправьте сведения о приёме в военкоматы Москвы, Краснодара и по месту нахождения работодателя. Выдайте Михаилу направление для постановки на учёт в Москве (смотрите Образец).
Подтверждение: пп. «а» п. 50 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27 ноября 2006 г., письмо Минобороны России № 207/6/3665 от 6 октября 2023 г.
Важно: формы документов могут меняться. Всегда уточняйте актуальные версии в вашем военкомате или в официальных источниках. Точные адреса и особенности подачи уточняйте в ваших военкоматах.
Об административной ответственности работодателя за нарушения трудового и миграционного законодательства в сфере воинского учёта, см. материал «Моё дело Бюро».
Как представлять отчётность
Подавайте сведения в письменной форме на бумажном носителе, а при наличии технической возможности — в электронной форме с использованием портала Госуслуг либо через электронный реестр воинского учёта.
Сверка сведений о воинском учёте граждан в личных карточках: проводится с военкоматом по месту регистрации организации (и с другими военкоматами — по месту приписки работников) по почте или иным способом.
О постановке организации на учёт в военкомате смотрите материал «Моё дело Бюро».
