Утрата права на освобождение от НДС на УСН в 2025 году: что делать бизнесу

Кто не платит НДС на УСН в 2025 году
Плательщиками НДС упрощенцы стали с 1 января 2025 года, но это коснулось не всех.
От НДС в 2025 году освобождены ИП и компании:
доходы которых в 2024 году не превышали 60 млн рублей;
которые созданы в 2025 году и с момента госрегистрации применяют УСН.
Все, кто соответствуют этим условиям, обязаны применять освобождение от НДС.
Заявление для освобождения подавать не надо — оно предоставляется упрощенцам автоматически.
Основание — п. 1 ст. 145 НК РФ, письмо ФНС № СД-4-3/9631 от 22.08.2024.
Кто должен платить НДС в 2025 году
Уплачивать НДС в 2025 году упрощенцы должны в следующих случаях:
Доход за 2024 год превысил 60 млн рублей.
Размер дохода определяется по правилам, установленным для налогового режима, который применялся в прошлом году. Исчислять и уплачивать НДС надо с 1 января 2025 года.
Есть освобождение от НДС, но в течение 2025 года доходы превысили 60 млн рублей.
Исчисление и уплату НДС начинают с первого числа месяца, который следует за месяцем превышения лимита дохода.
ИП, совмещающие патент и иной режим, учитывают доходы по ним совокупно.
Даже если действует освобождение, НДС надо платить, когда:
исполняете обязанности налогового агента по НДС;
ввозите в Россию товары из других государств, включая страны ЕАЭС.
Основание — п. 5 ст. 145 НК РФ, письмо ФНС № СД-4-3/11815 от 17.10.2024.
Что делать упрощенцу при утрате права на освобождение от НДС в 2025 году
Если в каком-либо месяце 2025 года ваши доходы составили более 60 млн рублей, вы становитесь налогоплательщиком по НДС с 1 числа следующего месяца.
Рассмотрим поэтапно, что должен сделать упрощенец.
Этап 1. Выберите выгодную для себя ставку НДС
Упрощенцам доступны ставки НДС:
общая ставка 20% (10%, 0% для некоторых операций) с возможностью вычета «входного» НДС — может применяться при любом уровне дохода;
специальные пониженные ставки 5% или 7%, при которых нет вычета «входного» НДС — можно использовать при определённом уровне дохода:
5% — применяется до тех пор, пока доход с начала года не превысит 250 млн руб.
7% — применяется, когда доход текущего года превысил 250 млн руб. и ставка 5% стала недоступна, до достижения уровня дохода с начала года 450 млн рублей. При более высокой сумме дохода вы теряете право и на УСН и на пониженную ставку НДС.
Перейти с общей ставки на пониженную можно с начала любого квартала. А пониженные ставки 5% и 7% придётся применять 12 кварталов подряд — до этого перейти на общую ставку 20% нельзя.
Даже если выбрали пониженные ставки 5% или 7%, применять общую ставку НДС придётся при ввозе товаров в Россию из-за границы, а также если действуете в качестве налогового агента по НДС.
Сообщать о выбранной ставке в ИФНС не надо — налоговики узнают её из первой сданной вами декларации по НДС.
Основание — п. 1, 3-6 ст. 161, ст. 164 НК РФ.
Этап 2. Пересмотрите условия договоров с контрагентами
ФНС рекомендует сразу включать в договор положение о возможном увеличении цены договора на сумму НДС, если освобождённый от налога упрощенец предполагает, что на момент исполнения договора его доходы могут превысить 60 млн рублей.
Если такое условие не предусмотрели заранее:
увеличьте цену договора на сумму налога по соответствующей ставке, если покупатель согласен доплатить;
либо не меняйте стоимость в договоре, но тогда начисленный на её сумму НДС придётся уплатить из своих средств, а не за счёт покупателя.
Основание — п. 16 письма ФНС № СД-4-3/11815 от 17.10.2024.
В новых договорах сразу указывайте ставку и сумму налога, включаемую в стоимость.
Например: «Стоимость работ 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 20% — 2000 рублей».
«Упрощенцы» тоже будут платить НДС: как выбрать ставку и легально платить меньше
Забирайте подробный гайд бесплатно!
Этап 3. Выставляйте покупателям счета-фактуры и ведите книги продаж и покупок
С 1 числа месяца, идущего за месяцем, в котором превышен лимит дохода, вы должны начать выдавать покупателям (ИП и юрлицам) счета-фактуры.
Срок выдачи — 5 календарных дней с даты отгрузки товара, выполнения работ или оказания услуг. В такой же срок выдавайте счёт-фактуру при получении от покупателя аванса в счёт отгрузки.
Актуальная форма счёта-фактуры утверждена постановлением Правительства №1137 от 26.12.2011 в редакции от 29.10.2024 (приложение № 1).
За отсутствие счёта-фактуры налоговики применят штрафы:
если счёт-фактура не выставлен в течение одного квартала — 10 000 рублей;
за отсутствие счёта-фактуры на протяжении нескольких кварталов — 30 000 рублей;
если при этом оказалась занижена налоговая база по НДС — 20% от возникшей задолженности, но не меньше 40 000 рублей.
Основание — ст. 120, п. 3 ст. 168 НК РФ.
Все счета-фактуры регистрируйте в специальных налоговых регистрах:
Книга продаж — заполняется при выдаче счетов-фактур покупателям, а также при восстановлении применённых ранее вычетов.
Книга покупок — в ней регистрируют полученные счета-фактуры, чтобы применить вычет, а также возвраты полученных авансов покупателям.
Этап 4. Правильно учитывайте в расходах по УСН «входной» НДС
Порядок учёта «входного» НДС зависит от применяемой ставки НДС:
Если применяете ставку НДС 5% или 7% при УСН «доходы минус расходы», «входной» НДС учитывайте в расходах.
В КУДиР по УСН сумму покупки отражайте двумя строками:
в одной строке — стоимость товара (работы, услуги) без НДС;
в другой строке — сумма «входного» НДС.
Если применяете ставку НДС 20% (10%) при УСН «доходы минус расходы», «входной» налог можно принять к вычету, уменьшив НДС к уплате. В расходы по УСН его не включайте, чтобы не занизить «упрощённую» налоговую базу.
Принятый к вычету НДС:
фиксируется в книге покупок;
отражается в разделах 3 и 8 декларации по НДС.
Этап 5. Ежеквартально отчитывайтесь по НДС
Налоговый период по НДС — квартал, поэтому налог рассчитывается ежеквартально.
Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, подавайте в ИФНС декларацию по НДС.
Форма действующей в 2025 году декларации утверждена приказом ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024.
Отчитываться нужно только в электронном виде. Бумажную декларацию налоговики сочтут не представленной.
Этап 6. Уплачивайте НДС в бюджет
Исчисленный к уплате НДС перечисляйте в бюджет в составе ЕНП:
тремя равными частями в течение трёх месяцев, следующих за отчётным кварталом
либо одним платежом всю сумму налога.
Срок уплаты:
28 число каждого из трёх месяцев при уплате тремя равными платежами;
28 число месяца, идущего за отчётным кварталом, при уплате всей суммы одним платежом.
Вопросы
Как выбрать ставку НДС?
При выборе налоговой ставки после утраты права на освобождение от НДС действуйте так:
Определите, какую сумму дохода планируете получить в 2025 году, и с этой суммы исчислите сумму НДС по ставке 20%. При этом учтите вычет в размере «входного» налога с планируемой суммы расходов. Разница между рассчитанным НДС и вычетом — предполагаемая сумма налога к уплате.
Исходя из суммы планируемого дохода выясните, какие пониженные ставки сможете применять. По ставке 5% или 7% исчислите предполагаемую сумму НДС.
Сравните получившиеся суммы налога и выберите ту ставку, которая окажется выгоднее.
При выборе ставки учитывайте, что:
Если ваши основные покупатели — ИП и компании, уплачивающие НДС, и налог присутствует в большинстве ваших затрат, выгоднее будет выбрать ставку 20% (10%).
Когда основная часть затрат не содержит НДС, а большинство ваших покупателей — физлица и прочие неплательщики этого налога, выбирайте пониженную ставку 5% или 7%.
Когда можно снова применять освобождение от НДС после утраты права на него в 2025 году?
Право на освобождение утрачено в 2025 году, так как доходы превысили 60 млн рублей, значит, платить НДС придётся в течение всего 2026 года.
Если в 2026 году доходы не выйдут за пределы лимита в 60 млн, освобождение от НДС станет вновь доступно с 1 января 2027 года.
