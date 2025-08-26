Утрата права на освобождение от НДС на УСН в 2025 году: что делать бизнесу

Кто не платит НДС на УСН в 2025 году

Плательщиками НДС упрощенцы стали с 1 января 2025 года, но это коснулось не всех.

От НДС в 2025 году освобождены ИП и компании:

доходы которых в 2024 году не превышали 60 млн рублей;

которые созданы в 2025 году и с момента госрегистрации применяют УСН.

Все, кто соответствуют этим условиям, обязаны применять освобождение от НДС.

Заявление для освобождения подавать не надо — оно предоставляется упрощенцам автоматически.

Основание — п. 1 ст. 145 НК РФ, письмо ФНС № СД-4-3/9631 от 22.08.2024.