Правила работы с персональными данными: что поменялось в сентябре 2025

Согласие на обработку персональных данных
Работодатель должен получать согласие работника, в частности, в этих случаях:
Для обработки данных, не связанных напрямую с трудовыми отношениями. Например, сведений о жилищных условиях работника, если трудовым договором предусмотрено улучшение его жилищных условий.
Для распространения или передачи данных третьим лицам. Это включает размещение данных на корпоративном сайте; передачу кадрового делопроизводства сторонней организации; передачу данных в коммерческих целях.
Для использования фотографии работника на пропуске.
Требования к оформлению согласия
Общие требования к оформлению согласия указаны в ч. 4 ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. Его можно оформить электронным документом, подписанным электронной подписью.
Отдельно оформляют согласие на обработку персональных данных, разрешённых для распространения. Оно нужно, если данные передаются для раскрытия неограниченному кругу лиц. При оформлении нужно соблюдать требования из ст. 10.1 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и Требования, утв. Приказом Роскомнадзора № 18 от 24 февраля 2021 г.
Новое требование с 1 сентября 2025 года
Теперь согласие на обработку персональных данных должно оформляться как отдельный документ. Его нельзя включать в текст договора, пользовательское соглашение или любой другой документ. Пользование сайтом организации (ИП) больше не считается «автоматически» данным согласием.
Что сделать работодателям:
Провести аудит документов: договоров, соглашений, заявлений, анкет.
Разработать форму отдельного согласия на обработку персональных данных.
Раньше отдельно оформлялось только согласие на обработку данных, разрешённых для распространения.
Для этого, например, можно воспользоваться бланком:
Заполнить такой бланк своими данными (с возможностью автоподстановки реквизитов) можно на сайте «Моё дело Бюро» по ссылке.
Обезличивание персональных данных
Обезличивание персональных данных — это действия, после которых нельзя определить принадлежность данных конкретному человеку без использования дополнительной информации.
В общем случае обезличивание может потребоваться:
После достижения целей обработки данных или утраты необходимости в них. Данные нужно уничтожить или обезличить. Обезличивание применяют, если уничтожение невозможно, затратно или рискованно.
Для статистических или исследовательских целей, кроме продвижения товаров или политической агитации.
Требования и методы обезличивания устанавливает Роскомнадзор.
Уничтожать или изменять кадровые документы, которые архивное законодательство требует длительно хранить, не придётся. Требования по обезличиванию их не касаются.
Новые требования с 1 сентября 2025 года
Вступили в силу новые требования и методы обезличивания по Приказу Роскомнадзора № 140 от 19.06.2025. По сравнению с предыдущими правилами появились новые условия:
Запрещено хранить вместе исходные и обезличенные данные. Локальные акты об обезличивании должны храниться отдельно от обезличенных данных.
Необходимо вести учёт всех действий по обезличиванию и операций с обезличенными данными (в форме, позволяющей подтвердить эти действия).
Нужно исключить доступ третьих лиц к локальным актам об обезличивании и информации о методах обезличивания.
Для каждого метода обезличивания требуются отдельные локальные акты.
Штрафы за персональные данные выросли в 1 000 раз
Что сделать сейчас, чтобы не платить
Изменения в методах обезличивания
Добавили новый метод — преобразование массива данных путём обобщения (агрегации) атрибутов.
Детализировали метод введения идентификаторов: ключ для сопоставления должен храниться отдельно и не передаваться третьим лицам.
Расширили метод изменения состава или семантики.
Обезличивание для передачи в ГИС Минцифры
С 1 сентября 2025 года операторы обязаны по требованию Минцифры обезличивать и передавать персональные данные в государственную информационную систему (ГИС).
Цель передачи. Минцифры будет формировать наборы обезличенных данных для повышения эффективности госуправления. Например, для анализа в чрезвычайных ситуациях, при введении карантина, для исследований в сферах туризма или миграционной политики.
Процесс передачи. Минцифры направляет оператору требование с перечнем данных и сроками.
Оператор обязан обезличить данные и передать их в ГИС Минцифры — систему «Единая информационная платформа национальной системы управления данными» (ФГИС «ЕИП НСУД»).
Обезличивание проводится по требованиям и методам, установленным Постановлением Правительства РФ № 1154 от 01.08.2025. Взаимодействие Минцифры с операторами
регулируется Постановлением Правительства РФ № 966 от 26.06.2025.
Для обезличивания можно использовать бесплатное ПО от Минцифры или другое соответствующее ПО.
Оператор должен обеспечить целостность данных, их актуальность и возможность повторного обезличивания.
Обезличенные данные подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью.
Если запрашиваемых данных нет, оператор в течение 5 рабочих дней направляет мотивированный отказ.
Сроки и частота запросов
Срок на выполнение требования указывает Минцифры в самом требовании. Если у оператора нет доступа к системе, срок не может быть меньше 30 рабочих дней. В остальных случаях — не менее 5 рабочих дней.
Частота запросов зависит от случая формирования данных. Так, например, в чрезвычайных ситуациях — не более одного требования в сутки. Для исследований — не более одного требования в месяц.
Доступ к ГИС и использование данных
Система закрытая. Доступ есть у государственных и муниципальных органов, а также у некоторых российских организаций и граждан, соответствующих строгим требованиям (п. 7 ст. 13.1 Закона № 152-ФЗ от 27.07.2006).
Данные можно обрабатывать только внутри системы. Их нельзя записывать, извлекать или передавать.
Запрещена обработка, которая может причинить вред жизни, здоровью, безопасности или правам граждан.
Результаты обработки нельзя передавать иностранным лицам, кроме случаев, предусмотренных законом.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFGkvvPz
Начать дискуссию