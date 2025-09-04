Правила работы с персональными данными: что поменялось в сентябре 2025

Требования к оформлению согласия

Общие требования к оформлению согласия указаны в ч. 4 ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. Его можно оформить электронным документом, подписанным электронной подписью.

Отдельно оформляют согласие на обработку персональных данных, разрешённых для распространения. Оно нужно, если данные передаются для раскрытия неограниченному кругу лиц. При оформлении нужно соблюдать требования из ст. 10.1 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и Требования, утв. Приказом Роскомнадзора № 18 от 24 февраля 2021 г.