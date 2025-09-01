Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: основные положения и что меняется в учёте по сравнению с ПБУ 9/99

1. Кто должен применять стандарт и как теперь классифицировать доходы
1.1. Сфера применения. ФСБУ 9/2025 обязаны применять все коммерческие организации, а некоммерческие — используют его только для учёта доходов от предпринимательской деятельности. Кредитные организации и другие финансовые компании применяют стандарт с учётом особенностей, установленных ЦБ.
1.2. Новая классификация доходов. Главное изменение — отказ от привычного деления на «доходы от обычных видов деятельности» и «прочие доходы». Вместо него вводится более сложная и логичная структура:
Доходы, включаемые в чистую прибыль (убыток): выручка и доходы, отличные от выручки.
Доходы, не включаемые в чистую прибыль (убыток): их учёт регулируется другими ФСБУ (например, доходы от переоценки основных средств учитываются через добавочный капитал по ФСБУ 6/2020).
2. Выручка: новые правила признания и оценки
Центральным и наиболее реформированным разделом нового стандарта является раздел, посвящённый учёту выручки.
Выручкой признаются доходы от продажи продукции. Если предметом деятельности является деятельность, отличная от продажи продукции, бизнес самостоятельно признает доходы выручкой, исходя из требований стандарта и других ФСБУ, предмета и целей своей деятельности, вида дохода и условий его получения. Конкретно в качестве таковых упоминаются доходы от предоставления прав на интеллектуальную собственность, от финансовых вложений (включая участие в УК), от предоставления имущества по договору аренды. При этом, если данные виды деятельности не относятся к предмету деятельности, они признаются доходами, отличными от выручки.
Согласно пункту 8 ФСБУ 9/2025, если организация получает доход от сдачи имущества по договору аренды, такой доход нужно учитывать по правилам ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды». Подробно о бухучёте аренды по данному стандарту см. материал «Моё дело Бюро».
2.1. Пять условий для признания выручки. Согласно пункту 12 ФСБУ 9/2025, выручка признаётся при одновременном выполнении пяти условий:
Право на выручку подтверждено договором с коммерческим содержанием.
К контрагенту (покупателю, заказчику) перешёл контроль над продукцией, то есть он может определять способ использования продукции и получать от неё выгоды.
Есть уверенность, что организация получит оплату.
Можно определить сумму выручки.
Можно определить связанные с договором расходы.
Ключевое отличие от ПБУ 9/99 — замена критерия «переход права собственности» на «переход контроля».
2.2. Момент признания: «по мере готовности». Для долгосрочных договоров (исполнение более 12 месяцев) выручку можно признавать постепенно, по мере готовности, если выполняется одно из условий:
Контрагент одновременно получает и потребляет выгоды (услуги подписки).
Создаётся или улучшается актив, который компания контролирует в процессе (строительство на своём участке).
Компания создаёт актив под конкретный договор и имеет право на оплату выполненной части.
Если ни одно из условий не выполняются, выручку признают единовременно в момент передачи контроля.
Для оценки степени готовности используют два метода: по доле переданного объёма или по доле понесённых расходов.
2.3. Оценка выручки: скидки, отсрочки и бартер. Здесь появилась большая конкретика по сравнению с ПБУ 9/99:
Скидки: выручку оценивают с учётом всех скидок, на которые покупатель имеет право. По сравнению с ПБУ 9/99 в ФСБУ 9/2025 подробно прописаны условия учёта скидки. Предусмотрены методы определения суммы скидки, если она не может быть определена из договора
Отсрочка (рассрочка) платежа: если отсрочка (рассрочка) превышает 12 месяцев, выручку нужно дисконтировать. Разница между номинальной и дисконтированной стоимостью признается как процентный доход, а не выручка. Вместе с тем, ФСБУ предусматривает ряд исключений, когда выручку можно признавать по номинальной стоимости. ПБУ 9/99 требовал признавать выручку в полной (номинальной) сумме дебиторской задолженности без дисконтирования.
Неденежные расчёты (бартер): выручку оценивают по справедливой стоимости полученных активов либо по справедливой стоимости переданной продукции. ПБУ 9/99 ориентировался на стоимость аналогичных полученных ценностей (либо на выручку по аналогичной переданной продукции).
2.4. Упрощённый учёт для малого бизнеса. Малые предприятия, применяющие упрощённые способы учёта, могут:
Признавать выручку кассовым методом (по мере поступления денег), как и в ПБУ 9/99.
Не применять сложные правила для долгосрочных договоров, признавая всю выручку в момент передачи контроля.
Определять выручку без учёта скидок.
Не дисконтировать выручку при отсрочке платежа.
Не определять справедливую стоимость при бартере, а определять выручку по цене, по которой обычно реализуется аналогичная продукция.
3. Доходы, отличные от выручки (бывшие «прочие»)
Состав этих доходов в целом сохранён: доходы по непрофильной деятельности (от предоставления прав на РИД и СИ, от финансовых вложений, сдачи имущества в аренду), проценты к получению, безвозмездные поступления, неустойка за нарушение договоров, списанная кредиторка.
Главное изменение — перечень стал закрытым. Теперь нельзя по своему усмотрению добавить в него любой доход. В последнем пункте перечня «иные доходы…» значатся лишь доходы, предусмотренные иными ФСБУ.
4. Раскрытие информации в отчётности
Требования к раскрытию информации стали значительно более подробными. В отчётности нужно показывать с учётом существенности:
Величину выручки за отчётный период.
Детализацию информации о выручке по величине, виду и влиянии на решения пользователей отчётности.
Сверку остатков (на начало и конец отчётного периода) по дебиторской и кредиторской задолженности, резервов по сомнительным долгам.
Информацию о договорных обязательствах.
Применяемые методы оценки и допущения для признания выручки.
При этом компания может ограничить раскрытие, если оно нанесёт ей экономический ущерб или вред деловой репутации.
Организации, применяющие МСФО 15 для учёта выручки, раскрывают информацию в соответствии с требованиями этого международного стандарта.
5. Как перейти на новый стандарт
ФСБУ 9/2025 предлагает три варианта:
Полный ретроспективный пересчёт: пересчитать данные за прошлые периоды так, как если бы стандарт действовал всегда.
Упрощённый ретроспективный пересчёт: скорректировать входящие остатки (через нераспределенную прибыль) на начало периода применения ФСБУ без пересчёта показателей прошлых периодов.
Перспективный подход (только для компаний на упрощёнке): применять стандарт только к новым договорам и фактам хозяйственной жизни.
В первой отчётности, составленной по новым правилам, необходимо раскрыть информацию о выбранном способе перехода и его влиянии на показатели.
