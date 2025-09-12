Новый закон о платформенной экономике: что изменится с 1 октября 2026 года

Главные изменения для партнёров и ПВЗ

Основное внимание закон уделяет договорам и обязательным требованиям к партнёрам.

1. Электронные договоры. Правоотношения между продавцом, пунктом выдачи заказов (ПВЗ) и платформой должны быть оформлены в электронной форме через сам маркетплейс. Основание — ст. 5 закона № 289-ФЗ.

В договоре указывают:

требования к партнёрам и владельцам ПВЗ;

перечень штрафов и санкций, а также основания для их применения;

порядок направления уведомлений партнёрам и владельцам ПВЗ;

правила подачи жалоб и рассмотрения споров;

условия продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг;

сроки и порядок выплат по сделкам;

механизм формирования рейтингов и поисковой выдачи;

правила изменения цен на товары, работы и услуги;

порядок расчёта комиссии платформы;

условия применения скидок.

2. Проверка партнёров. Перед заключением договора маркетплейс обязан проверить данные продавца или владельца ПВЗ. Для этого используют реестры ЕГРЮЛ, ЕГРИП или систему ЕСИА.

3. Новые стандарты для ПВЗ. Отдельно установлены требования к пунктам выдачи заказов. Помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам, обеспечивать сохранность товара и возможность его возврата. Если ПВЗ не отвечает стандартам, ответственность несёт оператор платформы.

4. Передача данных в ФНС. Платформы обязаны предоставлять налоговой службе сведения о продавцах, их товарах и доходах. Порядок обмена информацией определит правительство.

5. Информативная карточка товаров. В них нужно будет указывать, кто продаёт продукцию — российский бизнес или иностранная компания. Также должны быть размещены все сертификаты, разрешительные документы и маркировка. Проверять достоверность этих данных обязан оператор.