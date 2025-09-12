Новый закон о платформенной экономике: что изменится с 1 октября 2026 года

О чём закон
Маркетплейсы и агрегаторы в последние годы стали основными каналами продаж и заказов услуг. Но вместе с ростом платформ увеличилось число жалоб. Например, продавцы говорили о непрозрачных комиссиях, неожиданных изменениях правил и блокировках без объяснений.
Чтобы навести порядок, государство приняло закон № 289-ФЗ от 31.07.2025. Он вступает в силу 1 октября 2026 года. Документ вводит единый набор правил: от заключения договоров и проверки партнёров до регулирования скидок, карточек товаров и возвратов.
Закон закрепляет баланс интересов:
продавцы и ПВЗ получат большую правовую защиту;
покупатели — прозрачность и безопасность сделок,
для самих платформ закон устанавливает понятные рамки ответственности и взаимодействия с государством.
В платформенной экономике участников больше, чем в обычной торговле. Если при покупке в офлайн-магазине есть только продавец и покупатель, то на цифровой площадке ключевую роль играет сама платформа. Она даёт партнёрам возможность предлагать товары или услуги, а пользователям — выбирать и оплачивать их.
Закон выделяет несколько категорий участников:
Владелец платформы. Компания, на площадке которой размещаются товары и заключаются сделки.
Оператор. Тот, кто обеспечивает работу платформы и взаимодействие между партнёрами и пользователями. Это может быть сам владелец или сторонняя организация по договору.
Партнёр-продавец. Бизнес, размещающий товары, либо, например, курьер, предлагающий свои услуги через платформу. Любой, кто зарабатывает с её помощью, но не владеет ею, считается партнёром.
Партнёр-исполнитель. Оказывает услуги, а не продаёт товары. Это может быть, например, репетитор в онлайн-сервисе.
Пользователь. Покупатель или заказчик услуги, который приходит на платформу, чтобы выбрать, купить или заказать.
Владелец пункта выдачи. Компания или ИП, работающие по договору с маркетплейсом: они принимают, хранят и выдают заказы, а также проводят расчёты с клиентами.
Главные изменения для партнёров и ПВЗ
Основное внимание закон уделяет договорам и обязательным требованиям к партнёрам.
1. Электронные договоры. Правоотношения между продавцом, пунктом выдачи заказов (ПВЗ) и платформой должны быть оформлены в электронной форме через сам маркетплейс. Основание — ст. 5 закона № 289-ФЗ.
В договоре указывают:
требования к партнёрам и владельцам ПВЗ;
перечень штрафов и санкций, а также основания для их применения;
порядок направления уведомлений партнёрам и владельцам ПВЗ;
правила подачи жалоб и рассмотрения споров;
условия продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг;
сроки и порядок выплат по сделкам;
механизм формирования рейтингов и поисковой выдачи;
правила изменения цен на товары, работы и услуги;
порядок расчёта комиссии платформы;
условия применения скидок.
2. Проверка партнёров. Перед заключением договора маркетплейс обязан проверить данные продавца или владельца ПВЗ. Для этого используют реестры ЕГРЮЛ, ЕГРИП или систему ЕСИА.
3. Новые стандарты для ПВЗ. Отдельно установлены требования к пунктам выдачи заказов. Помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам, обеспечивать сохранность товара и возможность его возврата. Если ПВЗ не отвечает стандартам, ответственность несёт оператор платформы.
4. Передача данных в ФНС. Платформы обязаны предоставлять налоговой службе сведения о продавцах, их товарах и доходах. Порядок обмена информацией определит правительство.
5. Информативная карточка товаров. В них нужно будет указывать, кто продаёт продукцию — российский бизнес или иностранная компания. Также должны быть размещены все сертификаты, разрешительные документы и маркировка. Проверять достоверность этих данных обязан оператор.
Что будет с ценами на товары и акциями
До принятия закона маркетплейсы могли снижать цены или запускать акции без согласия продавца. Из-за этого продавцы могли получать убытки. Новый закон ограничит такую практику.
1. Согласие продавца будет обязательным. По статье 9 закона маркетплейс сможет снижать цену или включать товар в акцию только с ведома продавца:
Оператор обязан уведомить его минимум за пять рабочих дней и получить согласие.
Продавец имеет право отказаться от участия в акции.
Продавец может установить порог цены, ниже которой товар не может быть продан. Также продавец может запретить скидки на отдельные категории товаров.
2. Отказ от скидок или акций не может быть основанием для санкций. Маркетплейс не вправе из-за этого блокировать карточки, снижать рейтинг или ограничивать доступ к кабинету.
Для бизнеса это значит, что ценовая политика остаётся в руках продавца. Но важно заранее продумать стратегию: на какие товары разрешить скидки, а на какие зафиксировать цену.
Прозрачность и честная выдача
Один из спорных моментов работы на маркетплейсах — то, как формируется поисковая выдача и на каких условиях продавцы могут продвигать свои товары. Новый закон снимает часть вопросов.
По статье 10 закона платформа должна раскрывать, какие факторы влияют на позицию товара или услуги в поиске. Это могут быть:
рейтинг продавца;
количество и качество отзывов;
полнота карточки товара;
скорость обработки и выполнения заказов;
наличие сертификатов и маркировки.
Эти критерии будут зафиксированы в договоре, чтобы партнёр понимал, почему его товар оказался выше или ниже конкурента.
Продвижение на платных условиях будут регулировать:
Услуги продвижения площадка должна предоставлять на равных условиях для всех партнёров.
Запрещено отдавать предпочтение конкретным продавцам.
В договоре должны быть прописаны правила, по которым реклама влияет на поисковую выдачу.
Например, если покупатель применил фильтр «от дешёвых к дорогим», маркетплейс не может нарушить порядок и поднять наверх более дорогие товары только из-за того, что за их продвижение заплатили.
Запрет на дискриминацию
Закон закрепляет: нельзя блокировать карточки или ограничивать доступ продавца без веских оснований. Любое ограничение возможно только, если:
это прямо предусмотрено законом;
есть вступившее в силу решение суда;
такие условия заранее прописаны в договоре.
Закон даёт возможность продавцам планировать свои маркетинговые стратегии и быть уверенными, что их позиции зависят от реальных показателей, а не от субъективных решений платформы.
Когда маркетплейс может менять условия
По статье 12 закона № 289-ФЗ платформа вправе корректировать только ограниченный набор условий:
увеличить комиссию или изменить порядок расчёта вознаграждения;
ввести новые меры ответственности или изменить существующие;
снизить вознаграждение владельцу ПВЗ;
изменить условия приёмки, хранения, доставки, выдачи, отправки и возврата товаров.
Другие условия менять в одностороннем порядке запрещено.
Если меняются ключевые условия (например, комиссия или порядок возвратов), маркетплейс должен предупредить партнёра за 45 календарных дней. По менее значимым вопросам срок предупреждения — 15 календарных дней.
Исключение: если изменения улучшают положение партнёра или прямо требуются законом, маркетплейс может ввести их сразу.
Досудебное урегулирование споров
Платформа обязана обеспечить удобный сервис для подачи жалоб от продавцов и владельцев ПВЗ. Претензии рассматриваются в срок до 15 календарных дней.
Если товар заблокировали, снизили рейтинг или применили иные санкции, продавец должен обратиться через сервис, прежде чем идти в суд. Если жалобу признают обоснованной, платформа обязана отменить санкции в течение 48 часов.
Что будет за нарушения
Отдельно планируют внести поправки в КоАП — проект № 959258-8 Госдума приняла в первом чтении. Документ вводит штрафы для маркетплейсов за нарушения правил закона о платформенной экономике.
Примеры штрафных санкций — в таблице:
Нарушение
Штраф на должностных лиц
Штраф на юрлиц
Нет возможности направлять или получать юридические значимые сообщения; не предоставлен или не актуализирован акт сверки взаиморасчётов
20 000–40 000 руб.
50 000–100 000 руб.
Нарушены требования к размещению предложений партнёров на платформе
30 000–80 000 руб.
50 000–100 000 руб.
Скидки или снижение цены без уведомления и согласия продавца
30 000–80 000 руб.
100 000–300 000 руб.
Нарушение требований к поисковой выдаче
30 000–80 000 руб.
100 000–400 000 руб.
Ограничение доступа партнёра к личному кабинету с нарушением требований закона
30 000–80 000 руб.
100 000–500 000 руб.
Что делать бизнесу сейчас
С 1 октября 2026 года работа на маркетплейсах и в агрегаторах услуг станет более формализованной. У компаний есть год, чтобы подготовиться и привести процессы в соответствие с новыми требованиями.
Продавцам и исполнителям нужно:
заранее выстроить стратегию скидок и установить минимальные цены, чтобы избежать споров;
проверить, чтобы у товаров есть маркировка, необходимые сертификаты и лицензии;
актуализировать регистрационные данные;
подготовить актуальные документы для перезаключения договоров с платформами.
Владельцам пунктов выдачи заказов нужно:
проверить и обновить документы для перезаключения договоров;
оценить соответствие пунктов новым стандартам и при необходимости модернизировать процессы.
