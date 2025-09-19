ФНС будет делиться важной информацией о юрлицах и ИП со всеми желающими

Этапы и критерии оценки

Запросить оценку можно будет через «Сервис оценки юридических лиц» и «Сервис оценки ИП» из личного кабинета налогоплательщика через вкладку «Как меня видит налоговая». Эти сервисы доступны всем уже сейчас, но данные получить можно только о себе. С 2026 года появится возможность проверять своих действующих и потенциальных контрагентов.

Оценка включает два этапа:

Первый этап Второй этап Определение соответствия ИП или компании базовым критериям. Если выявлены несоответствия, указывается, какие именно критерии нарушены. Оценка параметров финансово-хозяйственного состояния ИП или компании. За соответствие каждому критерию присваивается 1 балл, за несоответствие — 0 баллов.

Критерии, по которым ведётся оценка, есть в приложениях 1 и 2 к методике от ФНС. Часть из их применяется только к ИП, ещё часть — только к юрлицам, а некоторые критерии применимы и к тем, и к другим:

№ Наименование критерия К кому применяется Этап применения 1 Наличие существенных прямых расхождений по НДС ЮЛ, ИП 1 этап 2 Наличие привлечения по статье 19.28 КоАП РФ (коммерческий подкуп) ЮЛ 1 этап 3 Наличие в реестре недобросовестных поставщиков ЮЛ, ИП 1 этап 4 Наличие существенной недоимки ЮЛ, ИП 1 этап 5 Юрлицо ликвидируется / В отношении ИП проводится процедура ликвидации, банкротства, ИП прекратил свою деятельность ЮЛ, ИП 1 этап 6 Вынесен судебный акт о введении в отношении Лица процедуры наблюдения, внешнего управления, конкурсного производства ЮЛ 1 этап 7 Наличие решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ/ЕГРИП ЮЛ, ИП 1 этап 8 Сведения об организации недостоверны ЮЛ, ИП 1 этап 9 Наличие ФЛ и ЮЛ, обладающих признаками, предусмотренными подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ) ЮЛ, ИП 1 этап 10 Лицо либо учредитель (участник) Лица, либо лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени Лица / ИП включено в реестр дисквалифицированных лиц ЮЛ, ИП 1 этап 11 Причастность к экстремистской деятельности или терроризму ЮЛ, ИП 1 этап 12 Наличие решения межведомственного координационного органа ЮЛ, ИП 1 этап 13 Под контролем ЮЛ или ФЛ, причастных к экстремистской деятельности или терроризму ЮЛ 1 этап 14 Лицо либо учредитель (участник) Лица, либо лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени Лица, признано иностранным агентом / ИП не признан иностранным агентом ЮЛ, ИП 1 этап 15 Среднемесячная заработная плата на 1 сотрудника превышает средний уровень в разрезе региона, ОКВЭД и масштаба деятельности ЮЛ, ИП 2 этап 16 Доля сотрудников, получающих заработную плату в размере ниже уровня минимального размера оплаты труда по РФ, не превышает 10 % ЮЛ, ИП 2 этап 17 Налоговая нагрузка с финансового результата за ____ г. % ЮЛ 2 этап 18 Налоговая нагрузка ЮЛ за ____ г., % (с учетом НДФЛ) / Налоговая нагрузка ИП с доходов за __г. (с учетом и без учета НДФЛ, подлежащего уплате налоговым агентом) ЮЛ, ИП 1, 2 этап 19 Коэффициент текущей ликвидности ЮЛ 2 этап 20 Коэффициент общей платежеспособности ЮЛ 2 этап 21 Коэффициент автономии ЮЛ 2 этап 22 Коэффициент покрытия процентов ЮЛ 2 этап 23 Рентабельность активов ЮЛ 2 этап 24 Отсутствие иностранных лиц в составе участников (акционеров) организации ЮЛ 2 этап 25 ЮЛ — численность более 50 человек, ИП — численность 5 человек и более ЮЛ, ИП 2 этап 26 Отсутствие факта снижения численности сотрудников ЮЛ, ИП 2 этап 27 Отсутствие факта снижения стоимости основных средств ЮЛ 2 этап 28 Отсутствие факта снижения стоимости внеоборотных активов ЮЛ 2 этап 29 Отсутствие при исполнении гос. контрактов фактов нарушения сроков и (или) одностороннего расторжения государственных контрактов ЮЛ 2 этап 30 Государственная регистрация Лица произведена менее 12 месяцев назад ЮЛ, ИП 1, 2 этап 31 Наличие положительного финансового результата ЮЛ 2 этап 32 Отсутствие факта привлечения Лица к административной ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах ЮЛ 2 этап 33 Отсутствие факта непредставление налоговой отчетности ЮЛ 2 этап 34 Отсутствие решения о приостановлении операций по счетам ЮЛ 2 этап 35 Отсутствие ИП / руководителя/учредителя в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершения коррупционного правонарушения ЮЛ, ИП 2 этап 36 Доля налоговых вычетов по НДС за 8 предшествующих налоговых периодов ____ гг.,% ЮЛ 1, 2 этап 37 Учредитель/руководитель не являются лицами, обладающими признаками массового учредителя и (или) руководителя ЮЛ 2 этап 38 Адрес регистрации Лица не имеет признака адреса массовой регистрации ЮЛ 2 этап 39 Отсутствие задолженности по обязательным платежам на 1 января года проведения оценки в бюджеты бюджетной системы РФ ИП 2 этап 40 Наличие существенной недоимки на 1 января года проведения оценки ЮЛ 2 этап 41 Наличие существенной недоимки на 1 число месяца проведения оценки ЮЛ, ИП 1, 2 этап 42 Лицо является иностранным юридическим лицом ЮЛ 1, 2 этап 43 Среднесписочная численность сотрудников за последний расчетный (отчетный) период, предшествующий дню подачи заявки, составляет менее 5 человек ЮЛ, ИП 2 этап 44 Наличие факта снижения среднесписочной численности сотрудников за последний расчетный (отчетный) период более чем на 20 процентов ЮЛ, ИП 2 этап 45 Среднемесячная заработная плата превышает средний уровень в целом по РФ в разрезе ОКВЭД ЮЛ, ИП 2 этап 46 Наличие в реестре работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости ЮЛ, ИП 1, 2 этап 47 Наличие в уставном капитале иностранных участников, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, с долей участия > 25% ЮЛ 1, 2 этап 48 Находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения), проводится процедура приостановления деятельности ЮЛ 1, 2 этап 49 Среднемесячный размер заработной платы работников за год, предшествующий году проведения оценки, составляет менее размера среднемесячной заработной платы по городу Москве или менее среднеотраслевого уровня заработной платы, установленного в приказе ДПИИР и ДЭПИР от 06.07.2023 № П-18-12-192/23/ДПР-ПР-106/23 ЮЛ, ИП 1, 2 этап 50 Наличие привлечения к административной ответственности в части нарушений по ККТ ЮЛ, ИП 1, 2 этап 51 Минимальная среднемесячная заработная плата 1 сотрудника ниже уровня минимального размера оплаты труда по РФ ЮЛ, ИП 1, 2 этап 52 Среднемесячный размер заработной платы работников за год, предшествующий году проведения оценки ниже уровня минимального размера оплаты труда по городу Москве ЮЛ, ИП 1, 2 этап 53 Объём уплаченных налогов и сборов в бюджет города Москвы с учетом НДФЛ за год, предшествующий году проведения оценки, руб. ЮЛ, ИП справочная информация ЮЛ, ИП 54 Объём уплаченных налогов и сборов в бюджет города Москвы без учета НДФЛ за год, предшествующий году проведения оценки, руб. ЮЛ, ИП ЮЛ, ИП 55 Показатель фактической совокупной фискальной нагрузки ЮЛ, ИП ЮЛ, ИП 56 Показатель нормативной совокупной фискальной нагрузки ЮЛ, ИП ЮЛ, ИП

В результате оценки сервис сформирует вывод о соответствии или несоответствии показателей и сведений о компании или ИП указанным критериям.

Основание — Приказ ФНС России от 24.03.2023 № ЕД-7-31/181@.