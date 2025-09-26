Сотрудник сменил фамилию: что делать кадровику и бухгалтеру

Что делать кадровику, если сотрудник сменил фамилию

Новые сведения о работнике нужно оперативно внести в кадровые документы.

Запросите у работника заявление о замене данных

Не храните копии подтверждающих документов. Роскомнадзор может посчитать это обработкой избыточных персональных данных. Поэтому попросите работника написать реквизиты паспорта и других документов в заявлении и сверьте их с оригиналами.

Это необязательный документ, но желательно, чтобы работник его составил. Вместе с заявлением он должен предъявить оригиналы нового паспорта и других документов о смене фамилии.

Издайте приказ о внесении изменений в персональные данные

Приказ составляют в произвольной форме. В нём указывают основания для изменения данных и ответственного за внесение правок.

Он нужен, чтобы внести изменения в бухгалтерские документы.

Сообщите в СФР об изменении фамилии застрахованного лица

Если работник не сообщил в СФР о новой фамилии и паспортных данных самостоятельно, это должен сделать работодатель, причём как можно быстрее.

Для обновления сведений заполните и направьте в СФР форму АДВ-2 «Заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица». Укажите в заявлении прежние данные и новую фамилию сотрудника, новые реквизиты паспорта. Если другие сведения не менялись, их указывать не нужно. Правильность указанных в форме сведений заверяет сам работник своей личной подписью.

Основание — приказ СФР № 2153 от 30.10.2023 (форма АДВ-2 и порядок её заполнения).

⚠️ Номер СНИЛС у физлица не меняется. Также при смене фамилии работника не нужно сдавать в СФР «Сведения о трудовой (иной) деятельности» по форме ЕФС-1 — это не кадровое событие.

Указывать новые данные сотрудника в отчётности СФР можно только после того, как убедитесь, что все изменения по физлицу Соцфонд внёс в базу персонифицированного учёта.