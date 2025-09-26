Сотрудник сменил фамилию: что делать кадровику и бухгалтеру

Документы для подтверждения смены фамилии
О смене фамилии сотрудник должен сам известить работодателя. Такую обязанность и сроки компания может установить в своих Правилах внутреннего трудового распорядка или включить в условия трудового договора.
Подтверждающие документы от сотрудника:
паспорт с новыми данными;
соответствующее свидетельство — о заключении или расторжении брака, о смене имени.
Основание — п. 7 Порядка, утв. приказом Минтруда РФ № 320н от 19.05.2021.
Нужны актуальные ответы на бухгалтерские вопросы? Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». В ней вы найдёте все актуальные законы с полной историей изменения и полноценные материалы, которые отвечают на сложные вопросы пользователей.
Что делать кадровику, если сотрудник сменил фамилию
Новые сведения о работнике нужно оперативно внести в кадровые документы.
Запросите у работника заявление о замене данных
Это необязательный документ, но желательно, чтобы работник его составил. Вместе с заявлением он должен предъявить оригиналы нового паспорта и других документов о смене фамилии.
Не храните копии подтверждающих документов. Роскомнадзор может посчитать это обработкой избыточных персональных данных. Поэтому попросите работника написать реквизиты паспорта и других документов в заявлении и сверьте их с оригиналами.
Основание — постановление ФАС Северо-Кавказского округа № А53-13327/2013 от 21.04.2014.
Издайте приказ о внесении изменений в персональные данные
Он нужен, чтобы внести изменения в бухгалтерские документы.
Приказ составляют в произвольной форме. В нём указывают основания для изменения данных и ответственного за внесение правок.
Сообщите в СФР об изменении фамилии застрахованного лица
Если работник не сообщил в СФР о новой фамилии и паспортных данных самостоятельно, это должен сделать работодатель, причём как можно быстрее.
Для обновления сведений заполните и направьте в СФР форму АДВ-2 «Заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица». Укажите в заявлении прежние данные и новую фамилию сотрудника, новые реквизиты паспорта. Если другие сведения не менялись, их указывать не нужно. Правильность указанных в форме сведений заверяет сам работник своей личной подписью.
Основание — приказ СФР № 2153 от 30.10.2023 (форма АДВ-2 и порядок её заполнения).
⚠️ Номер СНИЛС у физлица не меняется. Также при смене фамилии работника не нужно сдавать в СФР «Сведения о трудовой (иной) деятельности» по форме ЕФС-1 — это не кадровое событие.
Указывать новые данные сотрудника в отчётности СФР можно только после того, как убедитесь, что все изменения по физлицу Соцфонд внёс в базу персонифицированного учёта.
Штрафы за персональные данные выросли в 1 000 раз
Что сделать сейчас, чтобы не платить
Внесите новые данные по сотруднику в кадровые документы
📃Трудовая книжка (если она ведётся на бумажном бланке).
На первой странице аккуратно зачеркните старую фамилию, чтобы она оставалась читаемой, и сверху впишите новую фамилию сотрудника.
На внутренней стороне обложки трудовой книжки напишите, на основании какого документа изменилась фамилия, и заверьте запись своей подписью с расшифровкой должности и ФИО. Проставьте печать, если она есть.
Основание — п. 7 Порядка, утв. приказом Минтруда № 320н от 19.05.2021.
Пример записи об изменении фамилии в бумажной трудовой книжке:
На внутренней стороне обложки
На титульном листе
Фамилия Лебедева изменена на фамилию Лисицына на основании свидетельства о заключении брака № 987654321 от 05.09.2025, выданного отделом ЗАГС г. Калуги.
Специалист по кадрам
Жукова А.В.Жукова
М.П.
ТРУДОВАЯ КНИЖКА
ТК № 0876543
Фамилия
Имя Ирина
Отчество Михайловна
📃Личная карточка сотрудника.
Если ведёте на своих работников личные карточки по форме № Т-2 или по собственной форме:
Зачеркните прежнюю фамилию сотрудника, чтобы она осталась читаемой, и рядом напишите новую фамилию.
Внесённое изменение заверьте подписью, проставьте дату и расшифровку подписи.
На внутренней стороне карточки напишите, на основании какого документа внесли изменение, заверьте подписью и поставьте печать (при наличии).
При необходимости внесите другие изменения — например, в сведения о семейном положении, если смена фамилии связана с вступлением в брак.
📃Трудовой договор.
Закон не обязывает перезаключать трудовой договор при смене фамилии работника. Но стороны могут заключить дополнительное соглашение к договору, в котором учтут все изменения в личных данных.
📃Прочие документы.
Чтобы не возникла путаница, рекомендуем изменить фамилию работника и в других кадровых документах — например, в табеле учёта рабочего времени, в графике отпусков. При этом табельный номер работника оставьте прежним.
Как это сделать: внесите новую фамилию в ту же строку документа, зачеркнув старую, укажите дату изменения и заверьте подписью.
Внесите новую фамилию сотрудника в программу кадрового учёта.
Если ведёте кадровый учёт в учётной программе, внесите новую фамилию работника во все необходимые справочники.
Если ведёте бухучёт самостоятельно, сделайте свою работу проще! Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». Здесь вы найдёте ответы даже на самые сложные вопросы по учёту и отчётности.
Что делать бухгалтеру, если сотрудник сменил фамилию
Если в бухгалтерию поступил приказ о внесении изменений в персональные данные сотрудника:
Внесите изменения по работнику в учётную программу.
Направьте в банк заявление на перевыпуск карты, на которую перечисляете зарплату работнику — при наличии зарплатного проекта.
Выдайте новую доверенность работнику с обновлёнными личными данными — если он действует от имени компании на основании доверенности. Например, получает ТМЦ или сдаёт отчётность.
При подготовке РСВ, справки о доходах к годовому расчёту 6-НДФЛ персонифицированных сведений о физлицах указывайте те данные, которые у вас есть на дату сдачи отчёта.
Уведомлять ИФНС о смене фамилии работника не нужно. Налоговики узнают новые паспортные данные от органов МВД, которые сами передадут информацию в инспекцию.
⚠️ После внесения необходимых изменений, отслеживайте, чтобы начисления и отчётность по работнику не оказались задвоенными — под старой и новой фамилией.
Если фамилию поменял руководитель компании:
Сообщите новые сведения в налоговую для внесения данных в ЕГРЮЛ — в течение 7 дней с даты изменения. Основание — п. 5 ст. 5 закона № 129-ФЗ от 08.08.2001, письмо ФНС № ГД-4-11/26889 от 29.12.2017.
Известите об этом банк, в котором открыт расчётный счёт компании, и измените карточку подписей.
Перевыпустите сертификат электронной подписи.
Сообщите о новой фамилии контрагентам компании — письмом в произвольной форме или в том порядке, который прописан в договорах.
Правильно рассчитывайте налоги и сдавайте отчётность с первого раза с помощью сервиса готовых решений Бюро «Моё дело». Все готовые решения разработаны с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFH5ty9S
Начать дискуссию