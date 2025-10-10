Повышение НДС до 22% и новые лимиты для УСН: что ждёт бизнес с 2026 года

НДС 22% с 1 января 2026 года

Вместо действующей сейчас стандартной ставки НДС 20% Минфин предлагает применять ставку 22%.

По новой ставке будут облагаться все операции по отгрузке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, передаче имущественных прав, которые не подпадают под действие ставок 10% и 0%, а также под пониженные ставки для УСН 5% и 7%.

Полученные за счёт повышения ставки НДС средства направят в первую очередь на финансирование обороны и безопасности страны.

Ставка 10% в 2026 году не изменится — её сохранят для продуктов питания, детских товаров, лекарств и прочих социально значимых товаров.

Пониженные ставки НДС 5% и 7%, которые применяют на УСН с 2025 года, тоже планируют сохранить. Минимальный срок работы с такой ставкой составляет 12 кварталов. НДС 22% с 2026 года коснётся только тех плательщиков УСН, которые выбрали основную ставку, а не пониженную.

Обратите внимание:

С 1 января 2026 года ставка 22% вместо 20% должна применяться независимо от того, когда заключён договор — в 2026 году или раньше.

Если в 2025 году вы получили аванс от покупателя и уплатили с него 20% НДС, а отгрузили товар уже в 2026 году, при отгрузке придётся доплатить налог по новой ставке.