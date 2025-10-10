Повышение НДС до 22% и новые лимиты для УСН: что ждёт бизнес с 2026 года

НДС 22% с 1 января 2026 года
Вместо действующей сейчас стандартной ставки НДС 20% Минфин предлагает применять ставку 22%.
По новой ставке будут облагаться все операции по отгрузке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, передаче имущественных прав, которые не подпадают под действие ставок 10% и 0%, а также под пониженные ставки для УСН 5% и 7%.
Полученные за счёт повышения ставки НДС средства направят в первую очередь на финансирование обороны и безопасности страны.
Ставка 10% в 2026 году не изменится — её сохранят для продуктов питания, детских товаров, лекарств и прочих социально значимых товаров.
Пониженные ставки НДС 5% и 7%, которые применяют на УСН с 2025 года, тоже планируют сохранить. Минимальный срок работы с такой ставкой составляет 12 кварталов. НДС 22% с 2026 года коснётся только тех плательщиков УСН, которые выбрали основную ставку, а не пониженную.
Основание — информация на сайте Минфина, ст. 2 законопроекта № 1026190-8.
Обратите внимание:
С 1 января 2026 года ставка 22% вместо 20% должна применяться независимо от того, когда заключён договор — в 2026 году или раньше.
Если в 2025 году вы получили аванс от покупателя и уплатили с него 20% НДС, а отгрузили товар уже в 2026 году, при отгрузке придётся доплатить налог по новой ставке.
Нужны актуальные ответы на бухгалтерские вопросы? Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». В ней вы найдёте все актуальные законы с полной историей изменения и полноценные материалы, которые отвечают на сложные вопросы пользователей.
Порог освобождения от НДС на УСН снизят до 10 млн ₽
Сейчас бизнес на УСН освобождён от НДС, если доход за прошлый год не превысил 60 млн рублей.
С 2026 года этот лимит могут снизить до 10 млн рублей. Доходы сверх лимита обяжут компанию или ИП платить НДС и сдавать декларацию.
По мнению Минфина, это поможет бороться с дроблением бизнеса для неуплаты налогов и плавно переводить растущие компании на общую систему налогообложения.
Если поправки примут, многие бизнесы на УСН станут плательщиками НДС с 1 января 2026 года, даже если их доходы в 2025 году были меньше 60 млн рублей.
Поправки Минфина касаются и патентной системы. ИП, которые совмещают упрощёнку с патентом, при ведении раздельного учёта в 2026 году должны учитывать изменения:
Лимит доходов, при котором можно применять патент, тоже понизят с 60 млн до 10 млн рублей, при этом операции на патенте по-прежнему не будут облагаться НДС.
Лимит доходов, при котором на УСН нужно платить НДС — 10 млн рублей.
При совмещении спецрежимов определять, соответствует ли уровень доходов лимиту в 10 млн рублей, нужно с учётом поступлений от деятельности на упрощёнке и на патенте совокупно.
С 1 января 2026 года ИП не смогут применять патент:
в розничной торговле в стационарных торговых объектах;
для услуг грузоперевозки автотранспортом.
Если у ИП изменятся физические показатели, он сможет подать заявление на замену патента с пересчётом суммы налога.
Основание — ст. 145, п. 8 ст. 346.18, ст. 346.24, п. 6 ст. 346.45, п. 1, 6 ст. 346.53 НК РФ, информация Минфина на сайте ведомства, ст. 2 законопроекта № 1026190-8.
Если ведёте бухучёт самостоятельно, сделайте свою работу проще! Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». Здесь вы найдёте ответы даже на самые сложные вопросы по учёту и отчётности.
Проверьте бухгалтерские риски вашего бизнеса
Забирайте чек-лист грамотного предпринимателя бесплатно!
Как отразятся поправки Минфина на бизнесе
Рост цен. Поставщикам придётся закладывать повышение НДС в цены, чтобы сохранить прибыль.
Рост налоговой нагрузки. Сумма налога к уплате увеличится. Сильнее всего пострадают компании с небольшой долей «входного» НДС к вычету — им нечем будет компенсировать возросший исходящий налог.
Как подготовиться к изменениям по НДС с 2026 года
Пока от Минфина и ФНС нет официальных разъяснений, как действовать налогоплательщикам в переходном периоде. Чтобы новшества не застали врасплох, до конца 2025 года:
✔️ Проведите аудит всех своих «переходящих» договоров с контрагентами, действие которых продолжится в 2026 году:
1. Проверьте, как сформулировано условие о цене — от этого зависит за чей счёт будет доплачиваться НДС. Примеры, как формулировки в договоре влияют на цену:
Цена не увеличивается, НДС доплачивает продавец
Цена увеличивается, НДС доплачивает покупатель
«Цена составляет ХХХ рублей, включая НДС».
«Цена составляет ХХХ рублей, в том числе НДС 20%»
«Цена составляет ХХХ рублей, без учёта НДС».
«Цена составляет ХХХ рублей без учёта НДС. Сумма НДС исчисляется по действующей ставке, определённой в п. 3 ст. 164 НК РФ».
Основание — п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ № 33 от 30.05.2014.
2. Чтобы изменить условие о цене договора, заранее договоритесь с контрагентами и оформите дополнительные соглашения. В них будут урегулированы все вопросы по цене, связанные с повышением ставки НДС с 2026 года.
✔️ Бизнесу на УСН с общей ставкой 20% нужно определить, кто из контрагентов-поставщиков работает с НДС. Если таких поставщиков мало или вообще нет, возможно, выгоднее будет найти других — тех, кто платит НДС, чтобы принимать к вычету предъявленный входной налог. Также можно рассмотреть вариант перехода на пониженную ставку 5% или 7% без возможности применения вычетов.
✔️ Рассчитайте, какой станет налоговая нагрузка в 2026 году и сравните её с сегодняшней.
✔️ Пересчитайте себестоимость и итоговые цены на свои товары или услуги с учётом новой ставки НДС.
✔️ Обучите своих бухгалтеров работе с НДС. Это касается бизнеса на УСН с уровнем доходов, предполагающих уплату НДС с 2026 года.
✔️ Запланируйте обновление и настройку своих учётных и кассовых программ для работы с новой ставкой НДС 22%.
Правильно рассчитывайте налоги и сдавайте отчётность с первого раза с помощью сервиса готовых решений Бюро «Моё дело». Все готовые решения разработаны с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFJrn3Xv
Начать дискуссию