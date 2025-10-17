Отмена пониженных тарифов страховых взносов для МСП: что делать бизнесу

Что ещё изменится по страховым взносам

С 1 января 2026 года Минфин хочет обязать компании начислять страховые взносы на зарплату руководителя из базы в размере не ниже МРОТ. Сейчас единственный участник может работать в ООО директором без зарплаты, а значит базы для начисления взносов нет.

Взносы из МРОТ нужно будет начислять в случаях:

когда зарплата у руководителя есть, но она ниже МРОТ;

когда руководитель вообще не получает оплату за свой труд.

Если руководитель работает неполный месяц, базу из МРОТ нужно будет считать пропорционально отработанным календарным дням месяца.

С 1 января 2026 года будет действовать МРОТ — 27 093 рубля.

Это значит, что ежемесячно за руководителя придётся платить страховые взносы в размере 8 127,90 руб. (27 093 х 30%), а за год — 97 534,80 руб. (8 127,90 х 12).

Для сравнения: фиксированные страховые взносы ИП за 2026 год составят 57 390 рублей при годовом доходе до 300 000 рублей.

Основание — пп. 1 п. 1.2 ст. 430 НК РФ, письмо Минтруда № 14-2/В-293 от 24.03.2020, законопроекты № 1026190-8, № 1026183-8, информация на сайте Минфина.