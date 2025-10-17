Отмена пониженных тарифов страховых взносов для МСП: что делать бизнесу

Какие льготные тарифы действуют в 2025 году
Обычно страхователи платят обязательные взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ по единому тарифу:
30% — с выплат в пределах лимита с начала года по каждому физлицу (не выше 2 759 000 руб.);
15,1% — с выплат, которые превысили с начала года лимит (свыше 2 759 000 руб.).
ИП и компании из реестра МСП (малого и среднего предпринимательства), применяют пониженный тариф страховых взносов:
30% — с части выплаты физлицу в пределах 1,5 МРОТ;
15% — с части выплаты, которая больше 1,5 МРОТ.
Бизнес применяет этот тариф автоматически — с 1 числа месяца, в котором компанию или ИП внесли в реестр МСП.
Малый бизнес на УСН с основным ОКВЭД из раздела «Обрабатывающие производства» вместо тарифа 15% применяет льготный тариф 7,6%. Исключение — производство напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, кокса, металлургия.
IT-компании применяют пониженный тариф 7,6% на всю сумму дохода.
Пониженные тарифы ввели для малого бизнеса в 2020 году в период ковидной пандемии. Это временная мера поддержки компаний. Затем действие тарифа сделали бессрочным. Но сейчас Минфин считает, что эта мера уже неактуальна. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.
Какие льготные тарифы отменят в 2026 году
Что предлагает Минфин:
Сохранить пониженный тариф 15% для МСП только из приоритетных отраслей — производство, обработка, электроника, транспорт и т. п. Точного перечня кодов ОКВЭД по льготным видам деятельности пока нет. Объём доходов от основной деятельности в приоритетной отрасли должен быть не менее 70% в общем объёме поступлений.
Сделать для остальных компаний и ИП из МСП общий тариф 30% до предельной базы, и 15% свыше неё.
Повысить тариф для IT до 15% с выплат в рамках предельной базы, а тариф 7,6% сохранить только для дохода свыше предельной базы.
Предельная облагаемая база по страховым взносам в 2026 году вырастет до 2 979 000 рублей.
Основание — п. 3 ст. 425, пп. 17 п. 1, п. 5, 14 ст. 427 НК РФ, ст. 2 законопроекта № 1026190-8, информация на сайте Минфина.
Что ещё изменится по страховым взносам
С 1 января 2026 года Минфин хочет обязать компании начислять страховые взносы на зарплату руководителя из базы в размере не ниже МРОТ. Сейчас единственный участник может работать в ООО директором без зарплаты, а значит базы для начисления взносов нет.
Взносы из МРОТ нужно будет начислять в случаях:
когда зарплата у руководителя есть, но она ниже МРОТ;
когда руководитель вообще не получает оплату за свой труд.
Если руководитель работает неполный месяц, базу из МРОТ нужно будет считать пропорционально отработанным календарным дням месяца.
С 1 января 2026 года будет действовать МРОТ — 27 093 рубля.
Это значит, что ежемесячно за руководителя придётся платить страховые взносы в размере 8 127,90 руб. (27 093 х 30%), а за год — 97 534,80 руб. (8 127,90 х 12).
Для сравнения: фиксированные страховые взносы ИП за 2026 год составят 57 390 рублей при годовом доходе до 300 000 рублей.
Основание — пп. 1 п. 1.2 ст. 430 НК РФ, письмо Минтруда № 14-2/В-293 от 24.03.2020, законопроекты № 1026190-8, № 1026183-8, информация на сайте Минфина.
Как изменится нагрузка на бизнес
Показали на примере с расчетом, как повлияет отмена льготных тарифов на небольшие компании и ИП.
Ежемесячная зарплата сотрудника компании из реестра МСП — 70 000 рублей. МРОТ в 2025 году — 22 440 руб. Компания платит за работника ежемесячно страховые взносы.
В 2025 году сумма страховых взносов с учётом пониженного тарифа составляет:
(22 440 х 1,5) х 30% + (70 000 — 22 440 х 1,5) х 15% = 10 098 + 5 451 = 15 549 руб. в месяц.
В 2026 году взносы с зарплаты работника по общему тарифу составят:
70 000 х 30% = 21 000 руб. в месяц.
Вывод:
в 2026 году компания ежемесячно станет платить за работника на 5 451 руб. больше (21 000 — 15 549);
за год расходы по взносам вырастут на 65 412 руб. (5 451 х 12).
Как бизнесу подготовиться к повышению тарифов
Три шага, которые помогут перестроиться под новые правила:
Пересмотрите коды ОКВЭД. Если ваша деятельность не относится к приоритетным отраслям, проверьте все коды ОКВЭД, которые выбрали при регистрации бизнеса. Возможно, среди них есть код для пониженного тарифа, а объёмы деятельности позволяют сделать его основным.
Скорректируйте бюджет. Учтите рост расходов на страховые взносы в бюджете компании на 2026 год. Проанализируйте общую налоговую нагрузку, обратите внимание на фонд оплаты труда.
Оптимизируйте кадровую политику. Возможно, функции некоторых сотрудников выгоднее будет передать на аутсорсинг. Например, функции бухгалтерии или юристов. Если решите сотрудничать с самозанятыми, помните о риске переквалификации договоров ГПХ в трудовые.
